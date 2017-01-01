عندي مشكل كبير

الموضوع في 'منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك' نشر بواسطة الامين محمد, ‏19 جانفي 2017 على 19:26.

  1. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    السلام عليكم خاوتي ناس اللمة
    تعودت كل ما يكون عندي مشكل نطلب دعواتكم
    و أنا متأكد انه يوجد في المنتدى ناس
    تخاف الله و عندها وزن و قيمة عند ربي
    و دعواتهم مستجابة
    و فعلا و كل ما طلبت دعواتكم يجي فرج للمشكلة نتاعي
    و منه
    خاوتي راني نطلب و نتمنى منكم الدعاء
    راني في مشكل كبير
    و مانيش حاب الامر يوصل لأاهلي و زوجتي و ولدي
    راني نكابر لكن راه زوجتي تسألني ليش ما راكش ترقد
    و عمره ما جاني ارق لكن و الله راه النوم بعيد على عينيا هاذو الأيامات
    لأني مانيش هاني من أمر

    أرجوا و ارجوا من كل أخ و اخت يعزني او تعزني
    تدعولي باش نتجاوز هاذ المشكلة
    بلا ما تنساو راني مريض بالسكر و مانيش حاب الأمر صحي يزيد يتعقد
    خصوصا اني عملت تحاليل و جات ممتازة

    أماااااااااااااااانة عليكم

    أخوكم الطامع في دعواتكم
    الامنين محمد
     
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    الامين محمد, ‏19 جانفي 2017 على 19:26
    #1
  2. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
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    والله يااخي امين نقول ربي يفرج عليك ويفرج على كل مومن يخاف من ربي
    واكيد ربي يفتح عليك كيما فتحت على ناس في يوم ماا
    ربي يجازيك كل خير ويعطيك الحاجة اللي فيها صلاحك
     
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    hakim story, ‏19 جانفي 2017 على 19:30
    #2
  3. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم
    اخي محمد اكثر من الاستغفار
    وربي يفرج عليك اخي محمد
     
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    عبير الغرام, ‏19 جانفي 2017 على 19:44
    #3
  4. sقطر الندىs

    sقطر الندىs :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    اخي الكريم ربي يفرج عليك
     
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    sقطر الندىs, ‏19 جانفي 2017 على 19:46
    #4
  5. رابح66

    رابح66 :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم

    خويا لحبيب الأمين محمد قلبي معاك وبالي مشغول بيك
    ربي يفرج على خويا ويسهلك أمرك
    أترك دعائي لك بيني وبين ربي وأتمنى أن يتقبل مني ويفرج كربتك
    خويا لحبيب عاون خاوتك برطب لسان بذكر الله
    خويا لحبيب إلا مشكلك هذا يتطلب وجود رجال بجنبك في أي حال راني واحد منهم
    ربي حفظك خويا ويعجلك بالشفاء ويطمن قوبكم على بعض

    تقبلوا تحياتي
     
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    رابح66, ‏19 جانفي 2017 على 20:00
    #5
  6. sozy

    sozy :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    ربي يفرج عليك اخي
    و ربي يهني بالك
    اكيد احنا اخوتك ووخواتاتك لن ننساك من دعائنا في ظهر الغيب
     
    sozy, ‏19 جانفي 2017 على 20:02
    #6
  7. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم
    اللهم فرج على اخونا امين وامنحه القوة والجلد والصبر لمواجهة العقبات لأنه لكل عقبة رب اكبر منها ثم رجل صامد في وجهها.
    ربي يزيح عنك همك يا رب
    تجلد
    حلم كبير(y)
     
    حلم كبير, ‏19 جانفي 2017 على 20:08
    #7

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