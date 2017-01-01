عندي مشكل كبير

السلام عليكم خاوتي ناس اللمة تعودت كل ما يكون عندي مشكل نطلب دعواتكم و أنا متأكد انه يوجد في المنتدى ناس تخاف الله و عندها وزن و قيمة عند ربي و دعواتهم مستجابة و فعلا و كل ما طلبت دعواتكم يجي فرج للمشكلة نتاعي و منه خاوتي راني نطلب و نتمنى منكم الدعاء راني في مشكل كبير و مانيش حاب الامر يوصل لأاهلي و زوجتي و ولدي راني نكابر لكن راه زوجتي تسألني ليش ما راكش ترقد و عمره ما جاني ارق لكن و الله راه النوم بعيد على عينيا هاذو الأيامات لأني مانيش هاني من أمر أرجوا و ارجوا من كل أخ و اخت يعزني او تعزني تدعولي باش نتجاوز هاذ المشكلة بلا ما تنساو راني مريض بالسكر و مانيش حاب الأمر صحي يزيد يتعقد خصوصا اني عملت تحاليل و جات ممتازة أماااااااااااااااانة عليكم أخوكم الطامع في دعواتكم الامنين محمد