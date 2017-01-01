عندي مشكل كبير

السلام عليكم خاوتي ناس اللمة

تعودت كل ما يكون عندي مشكل نطلب دعواتكم

و أنا متأكد انه يوجد في المنتدى ناس

تخاف الله و عندها وزن و قيمة عند ربي

و دعواتهم مستجابة

و فعلا و كل ما طلبت دعواتكم يجي فرج للمشكلة نتاعي

و منه

خاوتي راني نطلب و نتمنى منكم الدعاء

راني في مشكل كبير

و مانيش حاب الامر يوصل لأاهلي و زوجتي و ولدي

راني نكابر لكن راه زوجتي تسألني ليش ما راكش ترقد

و عمره ما جاني ارق لكن و الله راه النوم بعيد على عينيا هاذو الأيامات

لأني مانيش هاني من أمر



أرجوا و ارجوا من كل أخ و اخت يعزني او تعزني

تدعولي باش نتجاوز هاذ المشكلة

بلا ما تنساو راني مريض بالسكر و مانيش حاب الأمر صحي يزيد يتعقد

خصوصا اني عملت تحاليل و جات ممتازة



أماااااااااااااااانة عليكم



أخوكم الطامع في دعواتكم

الامنين محمد