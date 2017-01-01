انواع القلوب

1 القلب المريض هو القلب أصابه مرض مثل الشك و النفاق وفيه فجور قوله تعالى /فيطمع الذى في قلبه مرض / 2 القلب الأثم / وهو القلب الذى يكتم الشهادة الحق قوله تعالى /ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه أثم قلبه 3 القلب الغافل / وهو القلب صد عن ذكرى الله وأثره هواه على طاعة مولاه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا 4 القلب المختوم /لم يسمع الهد ولم يعقله وقوله تعالى وختم على سمعه وقلبه 5 القلب القاسي /وهو القلب الذى لا يلين للإيمان ولا يؤثر فيه زجر وأعرض عن ذكر الله / قوله تعالى وجعلنا قلوبهم قاسية 6 القلب اللاهى /وهو القلب الغافل عن القران الكريم المشغول بأبطيل الدنيا و شهواتها لا يعقل ما فيه/ لاهية قلوبهم/ 7 القلب التقى / وهو القلب الذى يعظم شعائر الله ذلك/ قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب 8 /القلب الحى وهو القلب الذى يعقل ما قد سمع من الحديث التى ضرب الله بها من عصاه من الأمم /قوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب 9 /القلب المهدى/ وهو القلب الراضى بقضاء الله و التسلم بأمره قوله تعالى /ومن يؤمن بالله يهد قلبه 10/ القلب المطمئن وهو القلب الذى يسكن بتوحيد الله وذكره وقوله تعال /و تطمئن قلوبهم بذكر الله 11 القلب السليم وهو القلب مخلص لله وخال من الكفر و النفاق و الرديلة وقوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم تبث قلوبنا على عبادتك ذكرك