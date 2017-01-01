انواع القلوب

بارك الله فيك أختي نعمات على تذكيرك ونصائحك القيمة

اللهم أجعل قلوبنا سليمة لأنها تشمل القلب الحي والتقي والمطمئن المهتدي

ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لذنك رحمة إنك أنت الوهاب

*** آميييييييييييييييييين *** ​