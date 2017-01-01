انواع القلوب

الموضوع في 'منتدى الفقـه والعقيدة الإسلامية' نشر بواسطة نعمات, ‏19 جانفي 2017 على 20:51.

  1. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    1 القلب المريض
    هو القلب أصابه مرض مثل الشك و النفاق وفيه فجور
    قوله تعالى /فيطمع الذى في قلبه مرض /

    2 القلب الأثم / وهو القلب الذى يكتم الشهادة الحق
    قوله تعالى /ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه أثم قلبه
    3 القلب الغافل / وهو القلب صد عن ذكرى الله وأثره هواه على طاعة مولاه
    ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا
    4 القلب المختوم /لم يسمع الهد ولم يعقله
    وقوله تعالى وختم على سمعه وقلبه

    5 القلب القاسي /وهو القلب الذى لا يلين للإيمان ولا يؤثر فيه زجر وأعرض عن ذكر الله / قوله تعالى وجعلنا قلوبهم قاسية

    6 القلب اللاهى /وهو القلب الغافل عن القران الكريم المشغول بأبطيل الدنيا و شهواتها لا يعقل ما فيه/ لاهية قلوبهم/





    7 القلب التقى / وهو القلب الذى يعظم شعائر الله ذلك/ قوله تعالى
    ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب

    8 /القلب الحى وهو القلب الذى يعقل ما قد سمع من الحديث التى ضرب الله بها من عصاه من الأمم /قوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب

    9 /القلب المهدى/ وهو القلب الراضى بقضاء الله و التسلم بأمره
    قوله تعالى /ومن يؤمن بالله يهد قلبه

    10/ القلب المطمئن وهو القلب الذى يسكن بتوحيد الله وذكره
    وقوله تعال /و تطمئن قلوبهم بذكر الله
    11 القلب السليم وهو القلب مخلص لله وخال من الكفر و النفاق و الرديلة
    وقوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم
    اللهم تبث قلوبنا على عبادتك ذكرك
     
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    نعمات, ‏19 جانفي 2017 على 20:51
    #1
  2. رابح66

    رابح66 :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم

    بارك الله فيك أختي نعمات على تذكيرك ونصائحك القيمة
    اللهم أجعل قلوبنا سليمة لأنها تشمل القلب الحي والتقي والمطمئن المهتدي
    ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لذنك رحمة إنك أنت الوهاب
    *** آميييييييييييييييييين ***

    تقبلوا تحياتي
     
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    رابح66, ‏19 جانفي 2017 على 21:53
    #2
  3. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    جزاك الله كل خير ووهبك الصحة وطول في عمرك
    ورزقك كل ما تتمنيه ورزقك الفردوس الأعلى
     
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    نعمات, ‏19 جانفي 2017 على 22:03
    #3
  4. kari 1997

    kari 1997 :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم
    بارك الله فيك اختي الكريمة وجزاك الله كل الخير وجعلها في ميزان حسناتك
    مواضيع جدا قيمة تطرحينها :)
     
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    kari 1997, ‏19 جانفي 2017 على 22:14
    #4
  5. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    شكر على الرد
    وأنتم ردودكم أروع
    بارك الله فيك
     
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    نعمات, ‏19 جانفي 2017 على 22:18
    #5

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