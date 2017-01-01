التعجب بصيغة ماأفعله -اللغة العربية- للسنة الرابعة متوسط

التعجب بصيغة [ماأفعل] عرض الأمثلة: من نص " محظوظ أنت أيها الإنسان البدائي " ص188 تستخرج الأمثلة عن طريق المناقشة. 1) ماأسعدك أيها الإنسان البدائي القديم! وما أجمل أيامك! القاعدة : تعريف التعجب: التعجب تعبير يدل على الدهشة والاستغراب،عن الشعور الداخلي للإنسان عند انفعاله حين يستعظم أمرا نادرا،أو صفة في شيء ما قد خفي سببها،مثال:ما أجملالزهرة! التعجب بصيغة [ماأفعل]: 1) للتعجب القياسي صيغتان:ما أفعل...أفعِلْ به ... 2) تتركب صيغة التعجب الأولى من ما التعجبية وفعل التعجب والمتعجب منه. 3) يشترط في الفعل الذي نأخذ منه صيغة التعجب نفس الشروط التي ذكرت في اسم التفضيل،مثال:ما أذكى هذا الولد! 4) إذا فقد الفعل شرطا نعبر عن التعجب به باستعمال مصدره منصوبا مسبوقا بصيغة تعجب مناسبة من اختيارنا. مثال:ما أشدَّ زرقة البحر! ما أخطرمرض الولد ! ما أطول انتظاري لك! تنبيهات: 1) إذا أردنا التعجب من فعل منفي أتينا بفعل تعجب مساعد مناسب مستوف للشروط متبوعا بالفعل المنفي على شكل مصدر مؤول،[ما + الفعل المساعد + ألاَّ+الفعل المضارع] ، مثال:ما أجمل ألا يهان الإنسان! 2) إذا أردنا التعجب من فعل مبني للمجهول أتينا بفعل تعجب مساعد مناسب مستوف للشروط متبوعا بالفعل المبني للمجهول،[ما + الفعل المساعد + ما + الفعل المبني للمجهول ماضيا أو مضارعا]،مثال:ما أسرع ما أُخِذ المجرم إلى السجن! ما أسرع ما يُهْضَم الحليب! 3) يكون المتعجب منه معرفة أو نكرة مضافة أو موصوفة. مثال:ما أجمل الربيع! ما أجمل ربيع الجزائر! ما أجمل ربيعا تكثر أزهاره! 4) في الفعل المعتل ترجع عينه إلى أصلها.مثال:ما أطول الشجرة! ما أفيد العلم! 5) تزاد(كان) بين جزأي الصيغة الأولى مثلما كان أَجملَ جوابَك!) فلا تحتاج إلى اسم ولا خبر. 6) سمع من العرب أفعال تعجب غير مستوفية الشروط،فيقتصر فيها على ما سمع ولا يقاس عليه،من ذلك:مثال:ما أرجله! (من الرجولة ولا فعل لها). 7) ما أحبني إلى خالد! --- خالد هو المحِب. 8) ما أحبني لخالد ! --- خالد هو المحبوب. إعراب نموذجي: ما:نكرة تامة بمعنى شيء مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. أجمل:فعل ماض جامد لإنشاء التعجب مبني على الفتح. وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره هو يعود على[ما]. الزهرة:مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة.والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ