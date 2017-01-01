لوكنت عود ثقاب ماذا سوف تحرق؟

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة فارس الروح, ‏19 جانفي 2017 على 22:33.

  1. فارس الروح

    فارس الروح :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم

    لوكنت عود ثقاب ماذا سوف تحرق؟
    من حيـــــــاتكـ؟ او من قلــــــبكـ؟ او من الدنيا؟
    او من اي شي يخطر ببــــالكـ؟

    اشيـــاء كثيرة تتمنى ان تمحيها من حياتك لو كان باستطاعتك
    فلو كنت عود ثقاب يشتعل نارا ماذا ستحرق ؟...............

    قلـــبكـ.........لابد وان يكون به مساحة قاحله تود ان تحرقها.........حب قديم...جروح باقيه.....انســــان؟؟؟؟..............ذكريات مؤلمه.........
    لو بيدك ماذا تود ان تحرق من قلبك وتمحيـــه؟
    دنيـــــاكـ................. مرحله تعثرت عليك من مراحل حياتك.
    سنين عشتها.......ذنوب فعلتها............اي شيء......
    مــــــــاذا ستحرق وتمحي من .................................؟
     
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    فارس الروح, ‏19 جانفي 2017 على 22:33
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    الحمد لله ليس عندي شيء فعلته و انا نادم عنه
    و ان كان و لابد من حرق لحظة واحدة
    و هي لحظة اتخاذ قرار التخلي عن الدراسة
     
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    الامين محمد, ‏20 جانفي 2017 على 16:26
    #2
  3. رابح66

    رابح66 :: عضو متألق ::

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    لوكنت عود ثقاب ماذا سوف تحرق؟
    لوكنت كذالك أحرق كل ظالم لا يحترم رأي الآخرين
    لو كنت كذالك أحرق كل صادر لقرارات إسترجالية ذون السماع لغيره
    لو كنت كذالك أحرق كل مسؤول لايفرق بين الحق والباطل إلا ما يملى عليه
     
    رابح66, ‏20 جانفي 2017 على 16:41
    #3

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