السلام عليكم



لوكنت عود ثقاب ماذا سوف تحرق؟

من حيـــــــاتكـ؟ او من قلــــــبكـ؟ او من الدنيا؟

او من اي شي يخطر ببــــالكـ؟



اشيـــاء كثيرة تتمنى ان تمحيها من حياتك لو كان باستطاعتك

فلو كنت عود ثقاب يشتعل نارا ماذا ستحرق ؟...............



قلـــبكـ.........لابد وان يكون به مساحة قاحله تود ان تحرقها.........حب قديم...جروح باقيه.....انســــان؟؟؟؟..............ذكريات مؤلمه.........

لو بيدك ماذا تود ان تحرق من قلبك وتمحيـــه؟

دنيـــــاكـ................. مرحله تعثرت عليك من مراحل حياتك.

سنين عشتها.......ذنوب فعلتها............اي شيء......

مــــــــاذا ستحرق وتمحي من .................................؟