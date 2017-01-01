السلام عليكم

عشرة نجمات تضئ حياتك ::

تذكر ان ربك يغفر لمن يستغفر ويتوب على من تاب ويقبل من عاد ..

ارحم الضعفاء تسعد واعط المحتاجين تشافى ولا تحمل البغضاء تعافى ...

تفاءل فالله معك والملائكة يستغفرون لك والجنة تنتظرك ...

امسح دموعك بحسن الظن بالله واطرد همومك بتذكر نعم ربك عليك ...

لا تظن بان الدنيا كملت لاحد فليس على ظهر الارض من حصل له كل مطلوب وسلم من اي كدر ...

كن كالنخلة عالية الهمة بعيدة عن الاذى اذا رميت بالحجارة القت رطبها...

هل سمعت ان الحزن يعيد مافات وان الهم يصلح الخطأ فلماذا الحزن والهم...

لا تنتظر المحن والفتن بل انتظر الامن والسلام والعافية ان شاء الله . ..

طفئ نار الحقد من صدرك بعفو عام عن كل من اساء اليك

الغسل والوضوء والطيب والسواك والنظام ادوية ناجحة لكل كدر وضيق ...

°°°°°°د.عائض القرني °°°°°°



صلوا على جميل الوجه وبدر التمام شفيع الخلق في يوم الزحام "محمد صلى الله عليه وسلم"