فتوى الشيخ صالح الفـوزان في حكم الإعجـاز العلمـي في القـرآن

الموضوع في 'منتدى الفقـه والعقيدة الإسلامية' نشر بواسطة Ma$Ter, ‏20 جانفي 2017 على 07:28.

  1. Ma$Ter

    Ma$Ter
    :: مشرف ::
    قسم الشريعة الإسلامية
    قسم التقنية والحاسب الآلي
    قسم تطوير المواقع والمنتديات     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏25 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    19,411
    الإعجابات المتلقاة:
    29,933
    نقاط الجوائز:
    671
    [​IMG] فتوى الشيخ صالح الفـوزان في حكم الإعجـاز العلمـي في القـرآن [​IMG]

    السـؤال :

    ما حكم ما يسمونه بالإعجاز العلمي في القرآن أو ما يسمى بالإعجاز العددي ، وهل لهذا أصل ؟

    الجــواب

    الإعــجاز العلمي الذي يقولون الآن هذا تفسير للقرآن بغير عـلم , بغير قواعـد التفسير المعروفة التي هي تفسير القرآن بالقرآن , أو تفسير القرآن بالسنة , أو تفسير القرآن بأقوال الصحابة أو تفسير القرآن بأقوال التابعين أو تفسير القرآن بقواعــد اللغة التــي نــزل بها , [​IMG] هذه زيادة الآن زادوهـا الإعــجاز العلمي يريدون بهــا النـــظريات, نـــظريات الطــب والفلك و غــير ذلك هذه تــخرصات بشـــر , تـخطئ وتصــيب فلا تُــجعَل تـفسيرا للقـــرآن , ويــقال هذا مــراد الله عــز وجــل ثــم بعـــدين يقولون لا النظرية مــا هي بصحيح ويصـير تلاعــب في كلام الله عــز وجل لا النظريات ما تجعل تـفسيرا للقـرآن , ما تــجعل تـفسيرا للقرآن أبدا ,وهذا من القول على الله بلا علم , وهي مــحل للنــقض ومــحل للإبـــطال ولذلك تــجدهــم يثبتون اليوم شيء وبعد يوم ينــفونه تبين لهم خــلافه لأنــها نــظريات بشرية . [​IMG]
     
    Ma$Ter, ‏20 جانفي 2017 على 07:28
    #1

مشاركة هذه الصفحة