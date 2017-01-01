منتديات تحذف بحجة عدم الإلتزام

الموضوع في 'منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك' نشر بواسطة رابح66, ‏20 جانفي 2017 على 09:28.

  1. رابح66

    رابح66 :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    جمعة مبارك للجميع وأعانكم الله فيها على صالح الأعمال
    كيف حال خاوتي وخوتاتي نتمنى أنكم بخير وعافية
    الموضوع الذي اردت أن أتكلم فيه قد يعجب الكثير ولا يعجب القليل قد يعجب الأعضاء ولا يعجب الإداريين
    والسبب واضح في الإعجاب وعدم الإعجاب نحن نريد وهم لا يريدون
    مثلا نتكلم على العديد من المنتديات التدي حذفت كم من مرة وكل مرة تنبيه وتهديد بعدم إرجاعها
    مثل منتدى * أشعر بك وأعترف * ثم قننوه بعد مارضو عنا ب * قلها ولاتخف بكل اللغات *
    وكأن الإدارة تمن علينا وقت ماتحب وتحرمنا وقت ماتحب ياسادة إلا راكم مقتانعين بوجود شيئ وسمحتم به لما التراجع عنه بحجج واهية تشيرون بأصابع الإتهام للعضو فيها
    قالك راهم يدردشوا وراهم يطلعوا فالمشاركات
    مثلا كراكم تهدروا على الدردشة واش من دردشة وقفتم عليها ولكم دليل هاو أنتم تحبو هذا العضو يهدر وحد ولا عايش وحدو بطبيعة الحال يفرغ واش في قلبو بصح ممكن كاين واحد يشير إليه بنصيحة أو حل أو توجيه أهذه تشوفوها دردشة يا إداريون علاه صباح الخير ومساء الخير والسلام عليكم قلقتكم ودخلتوها حتى هي فالدردشة لا لا لا راكم غالطين مع كل إحترامي لمجهودكم المبذول هنا وهناك
    كاينة حاجة أنا معاكم فيها ومعظم الأعضاء يوافقوكم هي تلك المشاركات مثل ..... أو 452 او نفس المشاركة والعبارة يكررها نفس العضو تقريب في كل يوم أنا مثل هاته المشاركات أتدمر منها لكن ليست حجة برك * ياسيدي راك انت عطيتهم الحرية باش يقولوا واش يحبوا درك تجي وتقلي ماتقولش هكالكم باش تحرموا الأعضاء من الفضفضة على النفس
    ياسيدي قلتوا راه المنتدى يتعمر غير بالغير نافع أنا أقترح عليكم كلفوا واحد حتى من الأعضاء ينقي المنتدى مرة على مرة من المشاركات المكررة والغير نافعة والطفيلية* أما أن أقتبس مشاركة لعضو أدعو له فيها أو أنصحه أو أوجهه تقولي هذي دردشة لا لا راكم غالطين
    حاجة وحدة أخرى لازم تتفهموا الأعضاء راهم من أعمار مختلفة لجيهم افكار مختلفة ومكبوتات يريدون تسريحها خلوهم ورانا مرة على مرة نوجهوهم بنصيحة لغلط ما في مشاركة ما راني شفت شحال من أخت أو أخ يوجه نصيحة في مشاركة لعضو ما بطريقة ما
    لهذا أرجوا أن تتفهموا ما قلت وأن تتفهموا رغبات الأعضاء وخلوا العضاء يفرغوا واش في قلوبهم
    برغم ما قلت فيكم لكم مني كل الإحترام والتقدير على ماتبدلونه في تطوير هذا الصرح الشامخ إدارة وأعضاء
    تقبلوا تحياتي
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏20 جانفي 2017 على 09:46
    الامين محمد معجب بهذا.
    رابح66, ‏20 جانفي 2017 على 09:28
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    صباح الخير خويا لكبير و سيدي رابح
    من ناحية الأمانة و الله اشكرك خليتني نحط الأمور على الواضح
    لأن بعض الاخوة راسلني و كان يطلب موضوع للدردشة
    في هذا الموضوع فرصة باش نناقش الامر و كل واحد يفهم واش ليه و واش عليه
    من حقوق و واجبات

    كادارة او أعضاء مع رأيك او تعارض هذا الرأي

    رايح ابدأ أنا
    اخي العزيز رابح لحد اليوم انا حاط روحي عضو معاكم
    ممكن اداري هي تكليفات اضافية فقط و ليست درجة باش نحط روحي أفضل من آخر واحد دخل اليوم مثلا
    حاشى لله
    انا شخصيا انزعج من الدردشة الصامطة
    مثل هاي باي واش تعشيت انت ذكر ام انثى
    حتى كاين بعدد النقاط فتجد مثلا واحد حاط ,,,,, و الاخر يحط ..........

    و اذا ٍرايت لم أحذف السؤال عن أخ لما تكون في مكانها
    و لا الدعاء لأخ بطريقة مباشرة و غير مباشرة

    و انزعج أيضا من بقاء العضو في الصفحة تلك كامل اليوم
    لا يكتب مواضيع و لا يرد على المواضيع و لا يشارك اخوانه أفراحهم و لا أقراحهم
    فتجده عمل 70 مشاركة كلها هههههههههه أو ..... او راني جيعان أو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    هاذ رأيي و لا ألزم به أحدا
     
    الامين محمد, ‏20 جانفي 2017 على 09:42
    #2

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