منتديات تحذف بحجة عدم الإلتزام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعة مبارك للجميع وأعانكم الله فيها على صالح الأعمال كيف حال خاوتي وخوتاتي نتمنى أنكم بخير وعافية الموضوع الذي اردت أن أتكلم فيه قد يعجب الكثير ولا يعجب القليل قد يعجب الأعضاء ولا يعجب الإداريين والسبب واضح في الإعجاب وعدم الإعجاب نحن نريد وهم لا يريدون مثلا نتكلم على العديد من المنتديات التدي حذفت كم من مرة وكل مرة تنبيه وتهديد بعدم إرجاعها مثل منتدى * أشعر بك وأعترف * ثم قننوه بعد مارضو عنا ب * قلها ولاتخف بكل اللغات * وكأن الإدارة تمن علينا وقت ماتحب وتحرمنا وقت ماتحب ياسادة إلا راكم مقتانعين بوجود شيئ وسمحتم به لما التراجع عنه بحجج واهية تشيرون بأصابع الإتهام للعضو فيها قالك راهم يدردشوا وراهم يطلعوا فالمشاركات مثلا كراكم تهدروا على الدردشة واش من دردشة وقفتم عليها ولكم دليل هاو أنتم تحبو هذا العضو يهدر وحد ولا عايش وحدو بطبيعة الحال يفرغ واش في قلبو بصح ممكن كاين واحد يشير إليه بنصيحة أو حل أو توجيه أهذه تشوفوها دردشة يا إداريون علاه صباح الخير ومساء الخير والسلام عليكم قلقتكم ودخلتوها حتى هي فالدردشة لا لا لا راكم غالطين مع كل إحترامي لمجهودكم المبذول هنا وهناك كاينة حاجة أنا معاكم فيها ومعظم الأعضاء يوافقوكم هي تلك المشاركات مثل ..... أو 452 او نفس المشاركة والعبارة يكررها نفس العضو تقريب في كل يوم أنا مثل هاته المشاركات أتدمر منها لكن ليست حجة برك * ياسيدي راك انت عطيتهم الحرية باش يقولوا واش يحبوا درك تجي وتقلي ماتقولش هكالكم باش تحرموا الأعضاء من الفضفضة على النفس ياسيدي قلتوا راه المنتدى يتعمر غير بالغير نافع أنا أقترح عليكم كلفوا واحد حتى من الأعضاء ينقي المنتدى مرة على مرة من المشاركات المكررة والغير نافعة والطفيلية* أما أن أقتبس مشاركة لعضو أدعو له فيها أو أنصحه أو أوجهه تقولي هذي دردشة لا لا راكم غالطين حاجة وحدة أخرى لازم تتفهموا الأعضاء راهم من أعمار مختلفة لجيهم افكار مختلفة ومكبوتات يريدون تسريحها خلوهم ورانا مرة على مرة نوجهوهم بنصيحة لغلط ما في مشاركة ما راني شفت شحال من أخت أو أخ يوجه نصيحة في مشاركة لعضو ما بطريقة ما لهذا أرجوا أن تتفهموا ما قلت وأن تتفهموا رغبات الأعضاء وخلوا العضاء يفرغوا واش في قلوبهم برغم ما قلت فيكم لكم مني كل الإحترام والتقدير على ماتبدلونه في تطوير هذا الصرح الشامخ إدارة وأعضاء تقبلوا تحياتي