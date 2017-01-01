منتديات تحذف بحجة عدم الإلتزام

صباح الخير خويا لكبير و سيدي رابح

من ناحية الأمانة و الله اشكرك خليتني نحط الأمور على الواضح

لأن بعض الاخوة راسلني و كان يطلب موضوع للدردشة

في هذا الموضوع فرصة باش نناقش الامر و كل واحد يفهم واش ليه و واش عليه

من حقوق و واجبات



كادارة او أعضاء مع رأيك او تعارض هذا الرأي



رايح ابدأ أنا

اخي العزيز رابح لحد اليوم انا حاط روحي عضو معاكم

ممكن اداري هي تكليفات اضافية فقط و ليست درجة باش نحط روحي أفضل من آخر واحد دخل اليوم مثلا

حاشى لله

انا شخصيا انزعج من الدردشة الصامطة

مثل هاي باي واش تعشيت انت ذكر ام انثى

حتى كاين بعدد النقاط فتجد مثلا واحد حاط ,,,,, و الاخر يحط ..........



و اذا ٍرايت لم أحذف السؤال عن أخ لما تكون في مكانها

و لا الدعاء لأخ بطريقة مباشرة و غير مباشرة



و انزعج أيضا من بقاء العضو في الصفحة تلك كامل اليوم

لا يكتب مواضيع و لا يرد على المواضيع و لا يشارك اخوانه أفراحهم و لا أقراحهم

فتجده عمل 70 مشاركة كلها هههههههههه أو ..... او راني جيعان أو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟



هاذ رأيي و لا ألزم به أحدا