(( هــل تجوز رقيـة الكافـر ؟ )) سُئِــلَ العلاَّمة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالىٰ : هل تجوز رقية الكافر ؟ ▫ فأجــاب بقوله : تجوز ؛ أبو سعيد رقىٰ كافرًا ، لما خرج في سرية ومَرُّوا بحيٍّ أو بماء فاسْتضافوهم فلم يضِيفوهُم ، فَلُدغ سيّدهم فجاءوا وقالوا : سيّدنا قد لُدِغ ؛ فهل فيكم مِنْ راقٍ ؟ قالوا : واللهِ لا نرقيه حتَّىٰ تجعلوا لنا جعلا ؛ اِسْتضفناكم فلم تُضِيفونا! فأعطوهم قطيعًا مِنَ الغنم ، ورقاه بالفاتحة ؛ فشفي فكأنما نشط مِنْ عقال . يعني الرَّاقي مخلص -بارك الله فيكم -، وأقرَّه رسول الله عليه الصَّلاة والسَّلام ، أقرَّه علىٰ هٰذه الرُّقية. الآن الرَّاقون يأخذون الأجور والأموال من النَّاس ؛ وإن لم يستفيدوا منهم !! وجواز أخذ الأجر علىٰ الرقية مشروط بشفاء هٰذا المريض ؛ كما في هٰذا الحديث: في الوقت نفسه كأنَّما نشط مِن عقال . فأخذوا القطيع ، ولو كان ما شفي ؛ ما أخذوا القطيع . فالآن يلهف الرَّاقي بالأموال ويذهب المريض بمرضه ؛ والمصاب بمصيبته ؛ ولا يستفيد وماله منهوب ؛ فتكون هٰذه الأموال الَّتي يأخذها حرامًا !. بارك الله فيك . مجموع كتب ورسائل وفتاوىٰ :4/292) منقول