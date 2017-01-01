(( هــل تجوز رقيـة الكافـر ؟ ))

الموضوع في 'منتدى الفقـه والعقيدة الإسلامية' نشر بواسطة وردة فواحة, ‏20 جانفي 2017 على 10:12.

  1. وردة فواحة

    وردة فواحة :: عضو مُشارك ::

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    (( هــل تجوز رقيـة الكافـر ؟ ))

    سُئِــلَ العلاَّمة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالىٰ : هل تجوز رقية الكافر ؟

    ▫ فأجــاب بقوله :

    تجوز ؛ أبو سعيد رقىٰ كافرًا ، لما خرج في سرية ومَرُّوا بحيٍّ أو بماء فاسْتضافوهم فلم يضِيفوهُم ، فَلُدغ سيّدهم فجاءوا وقالوا : سيّدنا قد لُدِغ ؛ فهل فيكم مِنْ راقٍ ؟

    قالوا : واللهِ لا نرقيه حتَّىٰ تجعلوا لنا جعلا ؛ اِسْتضفناكم فلم تُضِيفونا!
    فأعطوهم قطيعًا مِنَ الغنم ، ورقاه بالفاتحة ؛ فشفي فكأنما نشط مِنْ عقال .
    يعني الرَّاقي مخلص -بارك الله فيكم -، وأقرَّه رسول الله عليه الصَّلاة والسَّلام ، أقرَّه علىٰ هٰذه الرُّقية.

    الآن الرَّاقون يأخذون الأجور والأموال من النَّاس ؛ وإن لم يستفيدوا منهم !!
    وجواز أخذ الأجر علىٰ الرقية مشروط بشفاء هٰذا المريض ؛ كما في هٰذا الحديث:
    في الوقت نفسه كأنَّما نشط مِن عقال .
    فأخذوا القطيع ، ولو كان ما شفي ؛ ما أخذوا القطيع .

    فالآن يلهف الرَّاقي بالأموال ويذهب المريض بمرضه ؛ والمصاب بمصيبته ؛ ولا يستفيد وماله منهوب ؛ فتكون هٰذه الأموال الَّتي يأخذها حرامًا !.
    بارك الله فيك .

    مجموع كتب ورسائل وفتاوىٰ :4/292)

    منقول
     
    وردة فواحة, ‏20 جانفي 2017 على 10:12
    #1
  2. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    ما أكثر الرقاه دونما فائده .... بل همهم جمع الفلوس واصبحت الرقيه تجاره مربحه جدا ...
    شكرا ....
     
    (منير) معجب بهذا.
    aljentel, ‏20 جانفي 2017 على 12:50
    #2
  3. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ليسوا سواء...
    بوركت على نقلكم للفتوى
    فى موازينكم
     
    (منير), ‏20 جانفي 2017 على 13:04
    #3

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