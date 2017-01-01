مدرب الجزائر يرفض الاستسلام بعد الخسارة أمام تونس

الموضوع في 'كأس أمم إفريقيا 2017 - الغابون' نشر بواسطة الفتى المغامر, ‏20 جانفي 2017 على 10:22.

  1. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
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    عبر جورج ليكنز، مدرب منتخب الجزائر، عن حزنه لخسارة فريقه، أمام تونس (1-2) اليوم الخميس، بالجولة الثانية بالمجموعة الثانية بالدور الأول لنهائيات كأس أمم أفريقيا، المقامة بالجابون.

    وسجلت تونس، أول فوز لها في البطولة؛ لتحصد أول 3 نقاط، بينما تجمد رصيد الجزائر عند نقطة واحدة.

    وقال ليكنز، في تصريحات تلفزيونية، عقب المباراة: "لست سعيدًا. قبلنا هدفًا مبكرًا، وكان هدية، ثم تلقينا هدفًا ثانيًا من خطا فردي. فوجئنا بارتكاب أخطاء فردية وبقلة حظ كبيرة".

    وأضاف "بدأنا المباراة بشكل جيد، وقدمنا مستوى عال في الشوط الأول. التونسيون عادوا في الشوط الثاني وأعتقد انهم معتادون على ذلك".

    ورفض ليكنز الاستسلام، حيث بدا متمسكًا بالأمل، مؤكدًا أنه مازالت هناك مباراة (أمام السنغال الإثنين المقبل)، ويجب تقديم كل شيء من أجل الفوز حتى لو كان المنافس يختلف عن المنتخب التونسي.
     
    الفتى المغامر, ‏20 جانفي 2017 على 10:22
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    باي باي الكان
    كل يوم أتأكد أنك غبي يا ليكنس
     
    الامين محمد, ‏20 جانفي 2017 على 11:08
    #2
  3. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
    :: مرشح للإشراف ::
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    قسم التقنية والحاسب الآلي     طاقم المرشحين للإشراف

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    نعم باي باي
    الكان
    فلنترك تونس و مصر و المغرب بحالهم ونشوفوهم اذذا يفرحونا ولال لال
     
    الفتى المغامر, ‏20 جانفي 2017 على 11:15
    #3

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