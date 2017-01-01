تقدم في هذه المقالة طريقة تحضير مشروب الأعشاب الطبيعي للتخلص من الوزن الزائد بمكونات طبيعية وخالية من السعرات الحرارية التي تتسبب في زيادة الوزن. فوائد المكونات الزنجبيل يعتبر الزنجبيل من الأعشاب التي ينصح الأطباء بضرورة تناولها بشكل دوري وذلك لقدرته على حماية الجسم من الإصابة بأمراض مختلفة وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة التي تحمي الجسم من التعرض للمشكلات الصحية التي تهدده، كما يساعد الزنجبيل في التخلص من السعرات الحراية المخزنة في الجسم على هيئة دهون. الشاي الأخضر بالطبع لا يخفى عليكِ فوائد الشاي الأخضر في خسارة الوزن والذي ينصح خبراء التغذية وعلاج السمنة بضرورة تناول كوب يومي من الشاي الأخضر للحفاظ على صحة الجسم ورشاقته، حيث يساعد الشاي الأخضر في خسارة الدهون ونحت الجسم خاصة عند تناوله خالٍ من السكر. القرفة تعتبر القرفة من الأعشاب التي تتعدد فوائدها الغذائية وقيمها، هذا بالإضافة لمذاقها الرائع الذي يؤهلها لتكون من أفضل التوابل التي يمكن إضافتها للطعام لإضافة مذاق فريد ورائع، كما تساعد القرفة في خسارة الوزن بشكل آمن وذلك لاحتوائها على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة التي تعمل على طرد السموم من الجسم والتي تعتبر الدهون منها. الليمون يعتبر الليمون من الثمار الغنية بفيتامين سي الذي يعمل على حماية الجسم من المشكلات الصحية التي تهدده، كما يحتوي الليمون على نسب مرتفعة من المواد المضادة للأكسدة التي تعمل على خسارة الوزن بشكل آمن وصحي. تحضير مشروب المكونات: ملعقة زنجبيل مطحون ملعقة قرفة مطحونة ملعقة شاي أخضر عصير ليمونة طريقة التحضير: قومي بوضع الشاي الأخضر والزنجبيل والقرفة في إناء مناسب للغلي وضيفي لهم مقدار كوب من المياه. اغلي المشروب لمدة 10 دقائق ثم ارفي الإناء من على النار واتركيه ليبرد قليلًا. ضيفي عصير الليمون للمشروب وإذا رغبت في تحليته فلا مانع من إضافة ملعقة من عسل النحل. قومي بتناول كوب من هذا المشروب قبل تناول الوجبات اليومية بنصف ساعة لتعززي من شعورك بالشبع ولتقضي على دهون الجسم المتراكمة.