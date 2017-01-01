الاختبار الثاني في مادة -اللغة العربية- سنة الرابعة متوسط متوسط

الاختبار الثاني في مادة اللغة العربية النص: إنّ قلوبَ الجزائريين في مشارق الأرض و مغاربها ، تضطرب لزيارة الجزائر ، و إنّ نفوسهم تهفو لتنسّم عبير أرضها الطيبة و الذين تتاح لهم هذه الزيارة المرتقبة لا يحفلون بمفاتن مناظر الجزائر الطبيعية [ و هي جليلة باهرة ] ، و لا بمعالمها الأثرية و هي تروي صفحات بيضاء من تاريخ مجيدٍ ... ، و لكنّهم [ يزورون الجزائر ] ليحجّوا إلى بقاعها الطاهرة التي سقت ثراها الدماءُ الزكيّة لشهدائها. - و إذا ما وصلوا إلى بقعة من هذه البقاع ركعوا ، ثم سجدوا ليقبلّوا ترابها ثم جلسوا ليستمعوا إلى قصصِ شهدائها الخالدين و شهيداتها الخالدات ، و هي أشبه بالأساطير لروعتها ، ليدركهم الخشوع إجلالاً للبطولة و الفداء و الإرادة العزلاء ، التي لم تثنها الدبّابات و الطائرات المهلكة و القنابل المدمّرة. من كتاب الجزائر – حسن محمد جوهر – دار المعارف. الأسئلة : البناء الفكري: (05) 1 – هات عنوانا مناسبا للنص. 2 – هات من النص العبارات الدالة على أن الجزائر بلدٌ سياحي . 3 – ما السبب الحقيقي وراء زيارة الجزائريين لبلدهم ؟ 4 – اشرح الكلمات الآتية: عبير – ثراها – الفداء . البناء الفكري: ( 2,5 ) 1 – ماهو نمط النص؟ 2 – استخرج محسنا بديعيًا و بين توعه. 3 – « بمعالمها الأثرية و هي تروي صفحات بيضاء من تاريخ الجزائر » - بين نوع الصورة البيانية ثم اشرحها. البناء اللغوي: (4,5) 1 - اعرب ما تحته خط في النص. 3 - استخرج جملة تقدّم فيها المفعول به. 2 - بيّن محل الجملتين من الإعراب. 4 - صغر الكلمة : بُقعة. الوضعية الإدماجية: (08) - لك صديق في بلدٍ عربي يودُ زيارة بلدك الجزائر. - أكتب نصا لا يتجاوز 12 سطرًا تصف له فيه بلدك ، و كرم أهله و عظمة تاريخه موظفًا: أساليب إنشائية – جملة حالية – استعارة. بالتوفيق "أساتذة المادة"