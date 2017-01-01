الاختبار الثاني في مادة -اللغة العربية- سنة الرابعة متوسط متوسط

الموضوع في 'منتدى سنة رابعة متوسط' نشر بواسطة الفتى المغامر, ‏20 جانفي 2017 على 11:24.

  1. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
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    الاختبار الثاني في مادة اللغة العربية

    النص:
    إنّ قلوبَ الجزائريين في مشارق الأرض و مغاربها ، تضطرب لزيارة الجزائر ، و إنّ نفوسهم تهفو لتنسّم عبير أرضها الطيبة و الذين تتاح لهم هذه الزيارة المرتقبة لا يحفلون بمفاتن مناظر الجزائر الطبيعية [ و هي جليلة باهرة ] ، و لا بمعالمها الأثرية و هي تروي صفحات بيضاء من تاريخ مجيدٍ ... ، و لكنّهم [ يزورون الجزائر ] ليحجّوا إلى بقاعها الطاهرة التي سقت ثراها الدماءُ الزكيّة لشهدائها.
    - و إذا ما وصلوا إلى بقعة من هذه البقاع ركعوا ، ثم سجدوا ليقبلّوا ترابها ثم جلسوا ليستمعوا إلى قصصِ شهدائها الخالدين و شهيداتها الخالدات ، و هي أشبه بالأساطير لروعتها ، ليدركهم الخشوع إجلالاً للبطولة و الفداء و الإرادة العزلاء ، التي لم تثنها الدبّابات و الطائرات المهلكة و القنابل المدمّرة.

    من كتاب الجزائر – حسن محمد جوهر – دار المعارف.
    الأسئلة :
    البناء الفكري: (05)
    1 – هات عنوانا مناسبا للنص.
    2 – هات من النص العبارات الدالة على أن الجزائر بلدٌ سياحي .
    3 – ما السبب الحقيقي وراء زيارة الجزائريين لبلدهم ؟
    4 – اشرح الكلمات الآتية: عبيرثراهاالفداء .
    البناء الفكري: ( 2,5 )
    1 – ماهو نمط النص؟ 2 – استخرج محسنا بديعيًا و بين توعه.
    3 – « بمعالمها الأثرية و هي تروي صفحات بيضاء من تاريخ الجزائر »
    - بين نوع الصورة البيانية ثم اشرحها.
    البناء اللغوي: (4,5)
    1 - اعرب ما تحته خط في النص. 3 - استخرج جملة تقدّم فيها المفعول به.
    2 - بيّن محل الجملتين من الإعراب. 4 - صغر الكلمة : بُقعة.
    الوضعية الإدماجية: (08)
    - لك صديق في بلدٍ عربي يودُ زيارة بلدك الجزائر.
    - أكتب نصا لا يتجاوز 12 سطرًا تصف له فيه بلدك ، و كرم أهله و عظمة تاريخه موظفًا:
    أساليب إنشائية – جملة حالية – استعارة.

    بالتوفيق "أساتذة المادة"

     
    الفتى المغامر, ‏20 جانفي 2017 على 11:24
    #1

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