الاختبار الثاني في مادة -اللغة العربية- سنة الرابعة متوسط متوسط

الاختبار الثاني في مادة اللغة العربية



النص :

إنّ قلوبَ الجزائريين في مشارق الأرض و مغاربها ، تضطرب لزيارة الجزائر ، و إنّ نفوسهم تهفو لتنسّم عبير أرضها الطيبة و الذين تتاح لهم هذه الزيارة المرتقبة لا يحفلون بمفاتن مناظر الجزائر الطبيعية [ و هي جليلة باهرة ] ، و لا بمعالمها الأثرية و هي تروي صفحات بيضاء من تاريخ مجيدٍ ... ، و لكنّهم [ يزورون الجزائر ] ليحجّوا إلى بقاعها الطاهرة التي سقت ثراها الدماءُ الزكيّة لشهدائها.

- و إذا ما وصلوا إلى بقعة من هذه البقاع ركعوا ، ثم سجدوا ليقبلّوا ترابها ثم جلسوا ليستمعوا إلى قصصِ شهدائها الخالدين و شهيداتها الخالدات ، و هي أشبه بالأساطير لروعتها ، ليدركهم الخشوع إجلالاً للبطولة و الفداء و الإرادة العزلاء ، التي لم تثنها الدبّابات و الطائرات المهلكة و القنابل المدمّرة.



من كتاب الجزائر – حسن محمد جوهر – دار المعارف.

الأسئلة :

البناء الفكري: (05)

1 – هات عنوانا مناسبا للنص.

2 – هات من النص العبارات الدالة على أن الجزائر بلدٌ سياحي .

3 – ما السبب الحقيقي وراء زيارة الجزائريين لبلدهم ؟

4 – اشرح الكلمات الآتية: عبير – ثراها – الفداء .

البناء الفكري: ( 2,5 )

1 – ماهو نمط النص؟ 2 – استخرج محسنا بديعيًا و بين توعه.

3 – « بمعالمها الأثرية و هي تروي صفحات بيضاء من تاريخ الجزائر »

- بين نوع الصورة البيانية ثم اشرحها.

البناء اللغوي: (4,5)

1 - اعرب ما تحته خط في النص. 3 - استخرج جملة تقدّم فيها المفعول به.

2 - بيّن محل الجملتين من الإعراب. 4 - صغر الكلمة : بُقعة.

الوضعية الإدماجية: (08)

- لك صديق في بلدٍ عربي يودُ زيارة بلدك الجزائر.

- أكتب نصا لا يتجاوز 12 سطرًا تصف له فيه بلدك ، و كرم أهله و عظمة تاريخه موظفًا:

أساليب إنشائية – جملة حالية – استعارة.



بالتوفيق "أساتذة المادة" ​