هل أصبحت الكرة همنا الوحيد؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمواكبت الحدث ولكي نناقش كل مستجد لا ينكر اي أحد أن الرياضة وأهميتها لكل الشعوب وأن الوجهة لإظهار قوة المجتمع بالأمس انهزمنا في مبارات ضد الشقيقة تونس بعد المباراة قامت الثورة وكأننا انهزمنا في حرب منا من يحمل الحكومة سبب هذا الإخفاق ومنا من يحمل الاعبين مسؤولية لأنهم ليس لهم الروح القتالية والوطنية والكثير من الكلام وتراشق التهم بين المختصين ومن كان بالأمس يمجد اليوم يسب ويعين. كل هذا الجدل من أجل ماذا ؟ أليست مجرد مباراة في كرة القدم ؟ أتذكر نص من زمن قديم لسنة ثالثة او رابعة لما كان التعليم تعليم وتربية ". الرياضة الحقيقية هي السباحة و الرماية و ركوب الخيل و ليس الجري وراء جلد منفوخ ينط هنا و هناك. .." لماذا الكرة صارت هم كل فرد عندنا وبشكل مغرط؟ ما السبب الذي جعل كرة القدم هي الرياضية الأولى ؟ هل حقا هي مخدر لشعوب العربية؟ ألا ترون في زمن التقشف أن الخسائر في كرة القدم خيالية؟ الكثير والكثير من الأسئلة التي تدور في عقل كل منا التي لم نكن لنطرحها لو فزنا بالأمس ولكن دائما التعثر يطرح الأسئلة أترك لكم المجال لنقاش وتحليل