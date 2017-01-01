هل أصبحت الكرة همنا الوحيد؟

الموضوع في 'منتدى الحوار والنقاش الهادف [ مقالات حـصرية ]' نشر بواسطة ملامح شاعر, ‏20 جانفي 2017 على 11:48.

  1. ملامح شاعر

    ملامح شاعر
    :: مشرف ::
    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المشرفين

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لمواكبت الحدث ولكي نناقش كل مستجد
    لا ينكر اي أحد أن الرياضة وأهميتها لكل الشعوب
    وأن الوجهة لإظهار قوة المجتمع
    بالأمس انهزمنا في مبارات ضد الشقيقة تونس
    بعد المباراة قامت الثورة وكأننا انهزمنا في حرب
    منا من يحمل الحكومة سبب هذا الإخفاق
    ومنا من يحمل الاعبين مسؤولية لأنهم ليس لهم
    الروح القتالية والوطنية والكثير من الكلام
    وتراشق التهم بين المختصين ومن كان بالأمس يمجد
    اليوم يسب ويعين.
    كل هذا الجدل من أجل ماذا ؟
    أليست مجرد مباراة في كرة القدم ؟
    أتذكر نص من زمن قديم لسنة ثالثة او رابعة لما كان التعليم تعليم وتربية
    ". الرياضة الحقيقية هي السباحة و الرماية و ركوب الخيل و ليس الجري وراء جلد منفوخ ينط هنا و هناك. .."
    لماذا الكرة صارت هم كل فرد عندنا وبشكل مغرط؟
    ما السبب الذي جعل كرة القدم هي الرياضية الأولى ؟
    هل حقا هي مخدر لشعوب العربية؟
    ألا ترون في زمن التقشف أن الخسائر في كرة القدم خيالية؟
    الكثير والكثير من الأسئلة التي تدور في عقل كل منا
    التي لم نكن لنطرحها لو فزنا بالأمس ولكن دائما التعثر يطرح الأسئلة أترك لكم المجال لنقاش وتحليل
     
    الامين محمد معجب بهذا.
    ملامح شاعر, ‏20 جانفي 2017 على 11:48
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    تم الاعتماد
    معاك ألف ألف حق
    و كاننا حلينا كل مشاكلنا
    و لم يعد عندنا هم الا كرة القدم
    مشاكل الفقر و السكن و البطالة و الامن و الانحراف
    قضينا عليها و بقية مشكلة كرة القدم
    و الله شبابنا فرغ من محتواه
    كاين لبات البارحة في شر ليلة و كأن اهله ماتوا
    ليت حزننا على احوالنا نصف حزننا على كرة القدم لكنا افضل حال
    فراااااااااغ رهيب نعانيه للأسف

    لعبة كرة القدم لعبة لعبة لعبة
    مهما كبرت تبقى لعبة

    نزيد حاجة ماناش البرازيل او ألمانيا باش ما نخسروش خلاص
    آآآآآو البرازيل خسرت 7 /// 00000

    طبعا العقل غايب تماما
     
    ملامح شاعر معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏20 جانفي 2017 على 12:13
    #2
  3. ملامح شاعر

    ملامح شاعر
    :: مشرف ::
    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
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    شكرا اخي الكريم على الإعتماد
    صحيح أخي والله يحير أمرنا
    كل مشاكلنا انحلت وبقت فقط مشكل كرة القدم
    إسبانيا حامل كأس العالم وخرج من دور الأول
    ولم نرى الشباب والشعب عندهم غاضب بهذا الشكل
    حتى أنه قتالنا وغضبنا على خسارة الريال أو البارصة أكبر منهم ربي يهدينا للخير
    شكرا أخي بارك الله فيك وجزاك كل خير
     
    ملامح شاعر, ‏20 جانفي 2017 على 12:37
    #3

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