هل أصبحت الكرة همنا الوحيد؟

تم الاعتماد

معاك ألف ألف حق

و كاننا حلينا كل مشاكلنا

و لم يعد عندنا هم الا كرة القدم

مشاكل الفقر و السكن و البطالة و الامن و الانحراف

قضينا عليها و بقية مشكلة كرة القدم

و الله شبابنا فرغ من محتواه

كاين لبات البارحة في شر ليلة و كأن اهله ماتوا

ليت حزننا على احوالنا نصف حزننا على كرة القدم لكنا افضل حال

فراااااااااغ رهيب نعانيه للأسف



لعبة كرة القدم لعبة لعبة لعبة

مهما كبرت تبقى لعبة



نزيد حاجة ماناش البرازيل او ألمانيا باش ما نخسروش خلاص

آآآآآو البرازيل خسرت 7 /// 00000



طبعا العقل غايب تماما