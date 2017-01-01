فرض الفصل الثاني في -التربية الاسلامية- السنة الرابعة متوسط

متوسطة الشهيد أحمد كَبير قـدارة الموسم الدراسي: 2008/2009

المستوى:السنة الرابعة متوسط المـــدة: ســـــاعة واحدة.



الفرض الثاني في مادة التّربيّة الإسلاميّة



الأسئــــلة :

الجـــُـــــزء الأوّل : 12 نقطة.

- الوضعيّة الأولى: 08 نقاط.

1- أكمل قوله تعالى مع الشَّكل التَّام : 5ن

قال الله تعالى:'' واُذُكُر فِي الكِتَابِ مَرْيَمَ..................................

.........................وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًا " .

الآيات: 16/21 من سورة مَريم.

2- مَا طبيعَةُ القََوم الذين بَعثَ الله إليهم سيدنا عيسى عليه السلام؟ 1ن

3- اُذكر أربع معجزات لسيدنا عيسى عليه السلام. 2ن



- الوضعيّة الثانية: 04 نقاط.

1- عَرّف الزواج. 1.5ن

2- اُذكر أركان الزَّواج مَع الشّرح. 2.5ن



الجـــــــــزء الثاني: 08 نقاط.

- الوضعيّة الإدماجيّة :

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم : " الدِّينُ المُعَاملة ".

إنّ التَّطيّب وارتداء الثّياب اللائقَة والنَّظافة هي من آداب طلب العلم،

في فََقرة مِن إنشائك بيّـن مَظاهر الآداب العامة التي يجب أن يتحلّى بها الطالب في دراسته ، مُوظفا مِمّا تَحفظ من أدلّة وبراهين.



انتهـى بالتوفيق ​