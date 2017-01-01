فرض الفصل الثاني في -التربية الاسلامية- السنة الرابعة متوسط

الموضوع في 'منتدى سنة رابعة متوسط' نشر بواسطة الفتى المغامر, ‏20 جانفي 2017 على 12:01.

  1. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
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    متوسطة الشهيد أحمد كَبير قـدارة الموسم الدراسي: 2008/2009
    المستوى:السنة الرابعة متوسط المـــدة: ســـــاعة واحدة.

    الفرض الثاني في مادة التّربيّة الإسلاميّة

    الأسئــــلة :
    الجـــُـــــزء الأوّل : 12 نقطة.
    - الوضعيّة الأولى: 08 نقاط.
    1- أكمل قوله تعالى مع الشَّكل التَّام : 5ن
    قال الله تعالى:'' واُذُكُر فِي الكِتَابِ مَرْيَمَ..................................
    .........................وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًا " .
    الآيات: 16/21 من سورة مَريم.
    2- مَا طبيعَةُ القََوم الذين بَعثَ الله إليهم سيدنا عيسى عليه السلام؟ 1ن
    3- اُذكر أربع معجزات لسيدنا عيسى عليه السلام. 2ن

    - الوضعيّة الثانية: 04 نقاط.
    1- عَرّف الزواج. 1.5ن
    2- اُذكر أركان الزَّواج مَع الشّرح. 2.5ن

    الجـــــــــزء الثاني: 08 نقاط.
    - الوضعيّة الإدماجيّة :
    قال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم : " الدِّينُ المُعَاملة ".
    إنّ التَّطيّب وارتداء الثّياب اللائقَة والنَّظافة هي من آداب طلب العلم،
    في فََقرة مِن إنشائك بيّـن مَظاهر الآداب العامة التي يجب أن يتحلّى بها الطالب في دراسته ، مُوظفا مِمّا تَحفظ من أدلّة وبراهين.

    انتهـى بالتوفيق
     
    الفتى المغامر, ‏20 جانفي 2017 على 12:01
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