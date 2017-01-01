فرض الفصل الثاني في -التربية الاسلامية- السنة الرابعة متوسط

متوسطة الشهيد أحمد كَبير قـدارة الموسم الدراسي: 2008/2009 المستوى:السنة الرابعة متوسط المـــدة: ســـــاعة واحدة. الفرض الثاني في مادة التّربيّة الإسلاميّة الأسئــــلة : الجـــُـــــزء الأوّل : 12 نقطة. - الوضعيّة الأولى: 08 نقاط. 1- أكمل قوله تعالى مع الشَّكل التَّام : 5ن قال الله تعالى:'' واُذُكُر فِي الكِتَابِ مَرْيَمَ.................................. .........................وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًا " . الآيات: 16/21 من سورة مَريم. 2- مَا طبيعَةُ القََوم الذين بَعثَ الله إليهم سيدنا عيسى عليه السلام؟ 1ن 3- اُذكر أربع معجزات لسيدنا عيسى عليه السلام. 2ن - الوضعيّة الثانية: 04 نقاط. 1- عَرّف الزواج. 1.5ن 2- اُذكر أركان الزَّواج مَع الشّرح. 2.5ن الجـــــــــزء الثاني: 08 نقاط. - الوضعيّة الإدماجيّة : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم : " الدِّينُ المُعَاملة ". إنّ التَّطيّب وارتداء الثّياب اللائقَة والنَّظافة هي من آداب طلب العلم، في فََقرة مِن إنشائك بيّـن مَظاهر الآداب العامة التي يجب أن يتحلّى بها الطالب في دراسته ، مُوظفا مِمّا تَحفظ من أدلّة وبراهين. انتهـى بالتوفيق