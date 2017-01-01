فرض الفصل الثاني في -التاريخ و الجغرافيا- السنة الرابعة متوسط

فرض الفصل الثاني في التاريخ و الجغرافيا للسنة الرابعة متوسط



مادة التاريخ: 10ن



السياق: تعتبر أحداث 8ماي منعرجا حاسما في تاريخ الحركة الوطنية

السندات: (..ودامت المذابح أياما وليالي أسفرت عن مقتل 45الف من المسلمين واضمحلال قرى كاملة ) احمد توفيق المدني –هذه الجزائر



التعليمة : اعتمادا على السندات السابقة أكتب فقرة من 7 اسطر تبرز فيها أسباب أحداث 8ماي ونتائجها وكيف أثرت على مسار الحركة الوطنية



مادة الجغرافيا: 10ن



السياق: يختلف توزيع السكان ببلادنا من منطقة لأخرى



التعليمة :

1/:اذكر مناطق توزيع السكان ببلادنا

2/:ارسم خريطة الكثافة السكانية بالجزائر

3/:كيف تحسب الكثافة السكانية



بالتوفيق ​