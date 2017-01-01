فرض الفصل الثاني في -التاريخ و الجغرافيا- السنة الرابعة متوسط

الموضوع في 'منتدى سنة رابعة متوسط' نشر بواسطة الفتى المغامر, ‏20 جانفي 2017 على 12:07.

  1. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
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    فرض الفصل الثاني في التاريخ و الجغرافيا للسنة الرابعة متوسط

    مادة التاريخ: 10ن

    السياق: تعتبر أحداث 8ماي منعرجا حاسما في تاريخ الحركة الوطنية
    السندات: (..ودامت المذابح أياما وليالي أسفرت عن مقتل 45الف من المسلمين واضمحلال قرى كاملة ) احمد توفيق المدني –هذه الجزائر

    التعليمة    :اعتمادا على السندات السابقة أكتب فقرة من 7 اسطر تبرز فيها أسباب أحداث 8ماي ونتائجها وكيف أثرت على مسار الحركة الوطنية

    مادة الجغرافيا: 10ن

    السياق: يختلف توزيع السكان ببلادنا من منطقة لأخرى

    التعليمة:
    1/:اذكر مناطق توزيع السكان ببلادنا
    2/:ارسم خريطة الكثافة السكانية بالجزائر
    3/:كيف تحسب الكثافة السكانية

    بالتوفيق
     
    الفتى المغامر, ‏20 جانفي 2017 على 12:07
    #1

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