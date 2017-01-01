ترتيب مجموعة "الخضر" بعد انتهاء الجولة الثانية

الموضوع في 'كأس أمم إفريقيا 2017 - الغابون' نشر بواسطة عآشقة الجنة, ‏20 جانفي 2017 على 13:36.

  1. عآشقة الجنة

    عآشقة الجنة :: عضو مَلكِي ::

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    اختتمت اليوم مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثانية في كأ أمم إفريقيا المقامة في الغابون ...

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    وشهدت مباريات اليوم خسارة المنتخب الوطني أمام المنتخب التونسي بهدفين لواحد، فيما استغل المنتخب السنغالي لقاء زيمبابوي لتأكيد صدارته وحسم التأهل إلى الدور ربع النهائي، وفيما يلي ترتيب المجموعة الثانية بعد نهاي ةمباريات الجولة الثانية:

    ترتيب المجموعة الثانية:

    1- السنغال 6 نقاط ( سجل 4 تلقى 0) فارق +4

    2- تونس 3 نقاط ( سجل 2 تلقى 3) فارق -1

    3- الجزائر 1 نقطة ( سجل 3 تلقى 4) فارق -1

    4- زيمبابوي 1 نقطة ( سجل 2 تلقى 4) فارق-2

    مباريات الجولة الثالثة: 23 جانفي على الساعة 20.00

    الجزائر - السنغال

    تونس - زيمبابوي
     
    آمِيْرَتُه معجب بهذا.
    عآشقة الجنة, ‏20 جانفي 2017 على 13:36
    #1
  2. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    السلام عليك
    ربي يجيب الخير كون نربحو السنغال معجزة
     
    آمِيْرَتُه, ‏20 جانفي 2017 على 14:03
    #2
  3. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
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    السلام عليكم
    مشكووورة أختنا
    بارك الله فيك على النقل
    المهم علينا الفوز على السنغال بفارق 3 و خسارة تونس بنتيجة صغيرة 1
    ولكن فالننتظر الى 2019 في الكامرون
     
    الفتى المغامر, ‏20 جانفي 2017 على 14:20
    #3
  4. Abd Ellatif erti

    Abd Ellatif erti :: عضو مُشارك ::

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    المنتخب الجزائري كان من المفروض ان يدخل بالحذر وان يغلق المساحات خاصة في الوسط الذي كان غائبا في الصراعات الفردية . فلا عدلان قديورة ولا نبيل بن طالب استطاعا ان يفعلا ما هو مطلوب منهما وهو البناء الخلفي .
    المنتخب الجزائري اعتمد كثيرا على الكرات العرضية وراء دفاع المنتخب التونسي لكن في وجود مهاجم لايجيد اللعب الا بالراس وقوة مدافعي منتخب تونس افلست الخطة التي لم يستطع المدرب تغييرخا ولو مرة واحدة خلال اربعة اشواط من الكان .
    المنتخب الجزائري كان عليه الاعتماد على خطة 4.3.2.1 بدل خطة 4.2.3.1 وهذا باشراك عبيد بدل غزال ليكون بذلك قديورة لاعب ارتكاز حر خلف كل من عبيد ومحرز .
    ليكانس كان يطلب في كل مرة من محرز التوغل في العمق وطلب الكرة وهو ما حد كثيرا من خطورة احسن لاعب في افريقيا .
    كما شاهدنا اختلاط الادوار بين الثلاثي محرز وبراهيمي وغزال في محاولة لصنع اللعب التي كانت من المفروض ان توكل للاعبي الويط الثلاتي الارتكازي (بن طالب . عبيد ..قديورة).
    المنتخب لم يضع الكرة في الارجل وفي الارض نظرا لهروب الثلاثي المتقدم(محرز.غزال.براهيمي) للامام وعدم العودة لاخذ الكرة من الوسط الارتكازي .
    هذا الكان وبكل صرتحة افتقدنا كثيرا لمجاني الذي كان يعطي الدافع الايجابي للمنتخب خاصة في التغطية عن المدافعين .
    النقطة الايجابية هي بن سبعيني والتي تعتبر ثمرة الكان .
    في الاخير .. جيل كهذا ضاع بسبب سياسة روراوة وعدم تعامله الجيد مع المدربين .. كوركوف وحاليلوا
     
    Abd Ellatif erti, ‏20 جانفي 2017 على 14:25
    #4

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