ترتيب مجموعة "الخضر" بعد انتهاء الجولة الثانية

اختتمت اليوم مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثانية في كأ أمم إفريقيا المقامة في الغابون ... وشهدت مباريات اليوم خسارة المنتخب الوطني أمام المنتخب التونسي بهدفين لواحد، فيما استغل المنتخب السنغالي لقاء زيمبابوي لتأكيد صدارته وحسم التأهل إلى الدور ربع النهائي، وفيما يلي ترتيب المجموعة الثانية بعد نهاي ةمباريات الجولة الثانية: ترتيب المجموعة الثانية: 1- السنغال 6 نقاط ( سجل 4 تلقى 0) فارق +4 2- تونس 3 نقاط ( سجل 2 تلقى 3) فارق -1 3- الجزائر 1 نقطة ( سجل 3 تلقى 4) فارق -1 4- زيمبابوي 1 نقطة ( سجل 2 تلقى 4) فارق-2 مباريات الجولة الثالثة: 23 جانفي على الساعة 20.00 الجزائر - السنغال تونس - زيمبابوي