فرض الفصل الثاني في -مادتي التاريخ والجغرافيا- السنة الرابعة متوسط

فرض الفصل الثاني في مادتي التاريخ والجغرافيا

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مادة التاريخ: (10 نقاط)



1. ضع للتاريخ التالي (14-15 فيفري 1947) ما يناسبه من حدث ثم إبراز دلالاته (أهدافه).

2. اتخذت الحركة الوطنية بعد الحرب العالمية الثانية شكلا جديدا. وضح هذه العبارة باختصار.

3. اجتمعت ظروف دولية وأخرى داخلية ساهمت في التحضير للثورة، هات مثالين لكلّ منهما.



مادة الجغرافيا: (10 نقاط)





الجزء الأوّل :

1. ثمة خطر يهدّد تربة الجبال. ســمِّــه ثمّ عــرِّفــه.

2. تعتبر فترة (1851-1872) مرحلةً تراجعَ فيها عدد سكان الجزائر. كيف تعلّل ذلك؟

3. املأ الجدول الآتي والخاص بالجزائر بما يناسبه من جواب.



الجزء الثاني :

أثناء حوار جمعك بزميليك، موضوعه سكان الجزائر، رأى أحدهما أنّ قلة السكان في الجزائر مقارنة بغيرها سببه أنها لم تعمّر إلا حديثا، بينما رأى الآخر معترضا، أن تعميرها يعود إلى أعماق أعماق التاريخ.. فاحتكما إليك.

السند 1 :

" أوّل ظهور للإنسان في الجزائر يرجع تاريخه إلى أكثر من 500 الف سنة ".

-من الكتاب المدرسي-

السند 2 :

" ازداد تضخّم عدد الأوربيين من 248 ألف/ن إلى 376 ألف/ن سنة 1881 "

ك/ تاريخ الجزائر السياسي



التعليمة:

اعتمادا على السند (1) و (2) ‚، ومعلوماتك القبلية.. أكتب فقرة من عشرة (10) أسطر تبرز من خلالها مراحل تعمير الجزائر.

