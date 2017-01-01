كاش جديد ؟ ​

والوا علابلي (نهار يولي عند رايس يبان على التلفزيون الجزائري يرجع "عصر: كل يوم الجديد..." ) ​

يا بلادي علامك شكون رفعوه .. زعما يكونوا هذوا لي حاكمين اليوم ... ​

ولا هذوا لي ولات اساميهم تلمع مع المشاهير...

ولا هذوا لي ولات اساميهم تلمع مع المشاهير... ​

الجزائر بين البارح و اليوم .. فرق واليوم الزوالي من كل شي محروم



فيك اللي تحمل الحال هذا وعايش كيما كتب ربي ورضى



و



فيك اللي عايش مغبون الحال هذا مخرجش عليه ويوكل ربي في كل مرة يلقى روحوا محقور



و



فيك اللي خلى نفسوا تضيع بين الرقاد والسهرات وتبع الفساد وشاف بلي هذي هي طريقوا خلالالاص



و



فيك اللي معرفش يصبر و الفرصة الاولى في حياتوا كانت يقتل روحوا ويتهنى من الدنيا



و



فيك اللي عرف للصبر سنين وجا نهار اللي معرفش يصبر واول فرصة خير يخلي بلادوا "حراق"







قالك: محقورين وماخلاوناش نعيشوا فبلادنا لا خدمة لا سكنة كلشي ليهم عمروا الشكاير وحنا الشعب جوع



اعفس ما عندنا حتى حق فالبلاد ذيا"



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قالك: "بلاد الناس ارحم من بلادنا.."



قالك: "ديرولنا فيزا خلونا نروحوا منا ونخلوهالكم و ااي ليييكم"



قالك:" ياكلني الحوت ومنعيش هكذا هنا, شبعنا هذي البلاد.."





أنت مسؤول واش خدمتك تسرق وتعس الدولار والدينار طلع هبط ؟ وشعبك محروووم , شحال من ميساج مكتوب ومسموع ما يوصلش

حتى لمسؤول صغير , شوفوا لهذا الشعب شوية ..

وأنا نكتب وقلبي يوجعني و بزااااف وعلابلي ما يوصلش كلامي لحتى مسؤول ما يهمش خاطر المهم يوصلك أنت الى راك كاره بلادك

ومخمم تكون من الحراقين ولا المنتحرين , يا ما قااااالوا قبلك كرهنا وفرجت عليهم بفيزا وراحوا يخدموا ورجعوا للبلاد لاباس

مسمحوش فبلادهم ومبكاوش للميمة .. وكاين لي فرجت عليه في بلادوا وراهوا لباس .. عيش تضحك وكل ربي الى ظلموك

وكي تنهي حياتك هنا وتعلق روحك فحبيلة ومن سامع بيك , راك منسي وانت حي و كي تموت تتنسى غير يماك لي تبقى تتفكر

وتبكي عليك

خمم مليح أنت و أنتيا واش رايحين ندوا معانا الخدمة ولا السكنة ولا الدراهم ولا الدنيا وااااااالو اعمالنا واللي راح لقبروا ومدارش

مليح فحياتوا واش تفيدوا الدنيا اللي بكا عليها وخنق روحوا على جالها وهجر لبلاد خلاف باش يعيش ؟