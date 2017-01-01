ورشة عمل قندورة دار سهلة يلا تفضلو

الموضوع في 'ركن حصريات المهارات اليدوية' نشر بواسطة لاريمان, ‏20 جانفي 2017 على 15:56.

  1. لاريمان

    لاريمان :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم يا لماويات
    اليوم جبتلكم روبة تاع داربعدما نالت الروبة السابقة تاع الصيف اعجاب صديقاتي
    حبيت نعمل وحدة بالقطيفة
    واش نحتاج
    احتاج محيط الصدر دائرة الصدرتقسيم 4+4
    هي خطوات بسيطة نتمنى تفهموني
    اول شيى رايحة نثني الكتان على اربع نسقمو في الارض
    نروح جهة الكتان المثني ونرسم فتحة الرقبةب7سم والكتف 12 وننزل ب1او2او3 ميلة الكتف
    ونرسم دائرة الابط وبعدها نحدد دائرة الصدر بعد حسابها
    ثم ننزل بحوالي 20سم لتحديد الخصر وندخل ب2سم لتخصير القندورة
    وننزل تاني ب 20سم للاوراك وبعدها من الاوراك الى اخر نقطة التي تحدد طول قندورتك
    وهاهي الرسمة رسمتهالكم
    [​IMG]
    انا لما رسمت الخلف مع الامام
    يعني لما نطبق الكتان على اربع ونحط مقاساتي
    نبدا برقبة الخلف نهبط ب3او 4سم ونحدد طول الرقبة والكتف
    ننزل من الكتف 2او3 ميلة الكتف ونحدد طول الطابق نرسمو على الكتان
    ننزل للخصر وندخل بزوج ثم نرجع للاوراك ونهبط
    الخطوة الثالثة نفتح الفلقة الاولى تاع الكتان ونخلي الفلقة الاخرى مثنية
    هي تاع الامام باه نرسم رقبتي ونقص شكل الرقبة
    [​IMG]
    وبعدها رايحة نتحصل على الجهة الامامية والخلفية وهاهي
    [​IMG]
    وهدا الخلف
    [​IMG]
    وهدا المونش في ورشات اخرى نعتلكم طريقتي سهلة في رسم المونش

    وباه نزينو عملت بياسات بالكروشي ساهلين
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    درك المرحلة كيفاه نلصق الجهة الامامية والخلفية والمونش
    هادي القندورة تقدري تلصقيها بيدك التبطين تحبي تبطني ولا تعملي كفة بمقدار1سم للداخل
    او تبطنيها بالفزلين او بالماشينة
    بعدما نكف يعني نعمل كفةلفتحة الرقبة الخلفية والصدر
    نحكم الجهة الخليفة والامامية جهة الكتف نلصقهم
    وبعدها نلصق المونش
    ونركب البياسات تاعي
    ونخيط لجناب واخيرا نعمل كفة من التحت
    وتصبح قندورتي جاهزة
    [​IMG]
    ونتمنى نكون وفقت في الشرح
    واي سؤال انا هنا
    سلام

     
    التعديل الأخير: ‏20 جانفي 2017 على 16:01
    سكون الفجر معجب بهذا.
    لاريمان, ‏20 جانفي 2017 على 15:56
    #1
  2. سكون الفجر

    سكون الفجر
    :: مشرفة ::
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    ما شاء الله لا قوة الا بالله
    شرح مميز وواضح
    وشغلك رائع جداً، تسلم ايديكِ اختي الغالية على المشاركة القيمة
    بارك الله فيكِ

    تلبسيه بالهنا والصحة ​
     
    سكون الفجر, ‏20 جانفي 2017 على 16:01
    #2

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