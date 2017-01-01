ورشة عمل قندورة دار سهلة يلا تفضلو

السلام عليكم يا لماويات اليوم جبتلكم روبة تاع داربعدما نالت الروبة السابقة تاع الصيف اعجاب صديقاتي حبيت نعمل وحدة بالقطيفة واش نحتاج احتاج محيط الصدر دائرة الصدرتقسيم 4+4 هي خطوات بسيطة نتمنى تفهموني اول شيى رايحة نثني الكتان على اربع نسقمو في الارض نروح جهة الكتان المثني ونرسم فتحة الرقبةب7سم والكتف 12 وننزل ب1او2او3 ميلة الكتف ونرسم دائرة الابط وبعدها نحدد دائرة الصدر بعد حسابها ثم ننزل بحوالي 20سم لتحديد الخصر وندخل ب2سم لتخصير القندورة وننزل تاني ب 20سم للاوراك وبعدها من الاوراك الى اخر نقطة التي تحدد طول قندورتك وهاهي الرسمة رسمتهالكم انا لما رسمت الخلف مع الامام يعني لما نطبق الكتان على اربع ونحط مقاساتي نبدا برقبة الخلف نهبط ب3او 4سم ونحدد طول الرقبة والكتف ننزل من الكتف 2او3 ميلة الكتف ونحدد طول الطابق نرسمو على الكتان ننزل للخصر وندخل بزوج ثم نرجع للاوراك ونهبط الخطوة الثالثة نفتح الفلقة الاولى تاع الكتان ونخلي الفلقة الاخرى مثنية هي تاع الامام باه نرسم رقبتي ونقص شكل الرقبة وبعدها رايحة نتحصل على الجهة الامامية والخلفية وهاهي وهدا الخلف وهدا المونش في ورشات اخرى نعتلكم طريقتي سهلة في رسم المونش وباه نزينو عملت بياسات بالكروشي ساهلين درك المرحلة كيفاه نلصق الجهة الامامية والخلفية والمونش هادي القندورة تقدري تلصقيها بيدك التبطين تحبي تبطني ولا تعملي كفة بمقدار1سم للداخل او تبطنيها بالفزلين او بالماشينة بعدما نكف يعني نعمل كفةلفتحة الرقبة الخلفية والصدر نحكم الجهة الخليفة والامامية جهة الكتف نلصقهم وبعدها نلصق المونش ونركب البياسات تاعي ونخيط لجناب واخيرا نعمل كفة من التحت وتصبح قندورتي جاهزة ونتمنى نكون وفقت في الشرح واي سؤال انا هنا سلام