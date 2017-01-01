واش راك تهدر "

حكموها على لسانهم كلمة ناقصة عقل في كلشي , تناقش المرأة رجل وكي تتعقد الحالة يضربها لراسها بكلمة"انتوما النسا ناقصات

عقل"

"صاحبي مكلاه تناقش ناقصة عقل "

واش راك تهدر ؟ نساء أفكارهم كانت لها دور في ربح معارك كثيرة ومنهن من كانت تتناقش مع عضماء الملوك والرسول صلى الله عليه

وسلم كان يأخذ برأي زوجاته ويناقش معهن مواضيع كثيرة وماكان يقال لهن: ناقصات عقل هكذا بمفهوم اخر كما الان...

يااا أخا في الاسلام لا نتحدث هكذا , واش راك فاهم ؟ مثلا المرأة بنصف عقل و الرجل بعقل كامل

ارواااح لهنا..

عندي ما نقلك : كي قرات المرأة الابتدائي في 6 سنين وطلعت للمتوسطة , الرجل قعد يرودوبلي والابتدائي سكن فيها 10 سنين

كي طلعت المرأة للجامعة في 19 سنة الرجل ف 24 سنة طلع ليها



(الله غالب ديننا ما يقبلش المراتة تسافر عبر العالم وتذخل فمجالات سينوا راك لقيت نسااء في كل شي



") سبقوك" انا وحدة منهم لوكان وصلت نديرلكم حياة على كوكب المريخ")

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عندي ما نقلك: شكوون خرج هذوا الرجال هي هي "ناقصة عقل"

جاية درجة درجة .. معليش خلي نقصف هنا شوي غير بلعقلجاية درجة درجة ..

حفظت كلمة صاي متقلبش لباج صحا خلي على هذيك لباج نقولك حاجة باهية :" وهذاك اللي يذخل للمنتدى ولا الفيسبوك باسم

طفلة واش تقولي فيه؟

واللي يدير الكيراتين لشعروا باش يرجع رطب واش تقول فيه؟

واللي يلقط حواجبه واش نقولوا فيه؟

هذوا بعقول عصافير وما اكثرهم..؟ (مالا اشتغل بيهم شوي بهدلوا بيكم ولينا منشوفوش رجال الا القليل )

عندك عقلك الله يبارك يا راجل مام المرأة بعقل ما شاء الله , فهم روحك واش راك تهدر وما تستعملوش كلمة واضح معناها

للسخرية والتصغير .. كرم الاسلام المراة وعلاش حاط روحك راجل خير عليها فكلشي ..؟

ربي يهدي من خلق (كلامي يخص فئة معينة )