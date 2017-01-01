ناقصة عقل..

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة الصحافية الساخرة, ‏20 جانفي 2017 على 16:06.

  1. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُشارك ::

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    سلااام .. يأتيني الاهمال عفوا الالهام :p لحقني فيروس سلاليل وغبروطة وليت منعرفش ننطق ههه (المهم انا فقت مع روحي وصححت

    الكلمة قبل ما يضحكوا عليا :LOL:)

    نبدا مع الالهام اللي يخليني نخربش بزااف ومنلقاش حسكم جماعة اللمة افطنوا شويا

    قالك : المرأة ناقصة عقل , علابلنا وفهمناها هذي كما يقولوا "ما اختلفنا" , مي سمحولي نقول العبارة المشهورة بهذا المنتدى

    "واش راك تهدر"

    حكموها على لسانهم كلمة ناقصة عقل في كلشي , تناقش المرأة رجل وكي تتعقد الحالة يضربها لراسها بكلمة"انتوما النسا ناقصات

    عقل"

    "صاحبي مكلاه تناقش ناقصة عقل ":mad::mad::mad:

    واش راك تهدر ؟ نساء أفكارهم كانت لها دور في ربح معارك كثيرة ومنهن من كانت تتناقش مع عضماء الملوك والرسول صلى الله عليه

    وسلم كان يأخذ برأي زوجاته ويناقش معهن مواضيع كثيرة وماكان يقال لهن: ناقصات عقل هكذا بمفهوم اخر كما الان...

    يااا أخا في الاسلام لا نتحدث هكذا , واش راك فاهم ؟ مثلا المرأة بنصف عقل و الرجل بعقل كامل :geek:

    ارواااح لهنا..

    عندي ما نقلك : كي قرات المرأة الابتدائي في 6 سنين وطلعت للمتوسطة , الرجل قعد يرودوبلي والابتدائي سكن فيها 10 سنين

    كي طلعت المرأة للجامعة في 19 سنة الرجل ف 24 سنة طلع ليها

    (الله غالب ديننا ما يقبلش المراتة تسافر عبر العالم وتذخل فمجالات سينوا راك لقيت نسااء في كل شي

    سبقوك" انا وحدة منهم لوكان وصلت نديرلكم حياة على كوكب المريخ :giggle:")

    عندي ما نقلك: شكوون خرج هذوا الرجال هي هي "ناقصة عقل"

    معليش خلي نقصف هنا شوي غير بلعقل ;) جاية درجة درجة ..

    حفظت كلمة صاي متقلبش لباج صحا خلي على هذيك لباج نقولك حاجة باهية :" وهذاك اللي يذخل للمنتدى ولا الفيسبوك باسم

    طفلة واش تقولي فيه؟

    واللي يدير الكيراتين لشعروا باش يرجع رطب واش تقول فيه؟

    واللي يلقط حواجبه واش نقولوا فيه؟

    هذوا بعقول عصافير وما اكثرهم..؟ (مالا اشتغل بيهم شوي بهدلوا بيكم ولينا منشوفوش رجال الا القليل )

    عندك عقلك الله يبارك يا راجل مام المرأة بعقل ما شاء الله , فهم روحك واش راك تهدر وما تستعملوش كلمة واضح معناها

    للسخرية والتصغير .. كرم الاسلام المراة وعلاش حاط روحك راجل خير عليها فكلشي ..؟

    ربي يهدي من خلق (كلامي يخص فئة معينة )

    في المرة القادمة نواصل مع موضوع اخر , نتمنى تتقبلوا الموضوع وما تتنواش يا راجل:)(y)




     
    (الصياد) و Skor m@k معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏20 جانفي 2017 على 16:06
    #1
  2. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية     طاقم المشرفين

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    السلام عليكم
    ههههههه دخلت محرشة يا محاينك هههه باين قالوهالك ليك ههههه
    ولا ناقشتي الرجال فالبالون عندو الحق يقولهالك وانتم النسا واش دخلكم فالبالون هههه
    نتمسخر ختي خخخخخخخخ
    هاذي تاع ناقصا عقل صح كاين منها بصح ماشي كيما فهمها المجتمع تاعنا
    المرأة ناقصا عقل خاطر فكثير من الأمور قلبها والاحساس تاعها هوما لي يغلبوها
    وايضا تميل للعاطفة أكثر وهذا ماشي عيب خاصة الى كانت أم
    حنا الشعب تاعنا عمبالهم ناقصا عقل سافيك ماتخممش بزاف ولا ماتعرفش تناقش

    مي ماتزعفيش عليا هههه انا نقوللها ناقصا عقل غير كي جي تناقش فالبالون هههههههه
    ناقشو في كلش غير البالون أخطيكم ياو ههههه
     
    Skor m@k, ‏20 جانفي 2017 على 22:27
    #2
  3. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    عقول بعض النساء توزن بلد ...
    والشواهد كثيره ..
     
    aljentel, ‏20 جانفي 2017 على 22:51
    #3
  4. (الصياد)

    (الصياد) :: عضو مُشارك ::

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    النساء شقائق الرجال

    لقد كرم الله سبحانه وتعالى المراة واعلى شانها
    من الحماقة ومن الجهل ان يقول الرجل لاخته انت ناقصة عقل وهو لاعقل له

    هناك صنف من الرجال للاسف يملكون عقولا ولكنهم لايحسنون التفكير

    تجاهلي كل ذلك يا الاخت

    بارك الله فيك
     
    (الصياد), ‏20 جانفي 2017 على 22:59
    #4
  5. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

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    اختي الغالية ، تهجمك على الرجال كبير بزاف ، نظن كاين شخص غير واعي مافهمش مكانة المرأة الحقيقة في الاسلام و تكريم الله لها تهجم عليك بطريقة خلات ردك عليهم هكذا .
    مع اني امرأة فهم يبقاو اخوتي في الله ،و ربي سبحانه فضلهم علينا ، و مايخطئش ابدا في حكمه ، انا نتحدث عن الاخوة الافاضل يكدو و يجدو لاجلنا . و مانتحدش على اشباه الرجال او اصحاب الكلام البذيء و الخشونة في الالفاظ .
    يا ترى تقدري تباتي تديري الحراسة في الجبال باش تحمينا؟!
    و لا تقدري تطلعي العمارات، تقصي الحديد و لا تطلعي الرمل ؟!
    ولا تقعدي في الصحراء الملتهبة باش تجيبي الشهرية لاولادك و في النهاية ماتحصليش على دينار تصرفيه على روحك ؟!
    مانظنش !!
    واش ذكرتي في موضوعك صحيح لكن مايعنيش ابدا اننا نتحداوهم و نقولولهم احنا كيفكم و نفوتوكم .
    للاسف اصبحت هذه الظاهرة منتشرة في مجتمعنا "المرأة تتحدى الاخ و الزوج و تحاول توصل حتى للاب مع عدم احترامهم جهارا نهارا"
    تحياتي
     
    ميلينا, ‏21 جانفي 2017 على 09:02
    #5

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