اختبار الفصل الثالث في -اللغة العربية- السنة الرابعة متوسط

اختبار الفصل الثالث في مادة اللغة العربية السنة الرابعة متوسط ​

النص :



يا فلسطين ! إن في قلب كل مسلم جزائري من قضيتك جروحاً دامية، وفي جفنٍِِ كل مسلم جزائري من محنتك عبَرات هَامِية.



يا فلسطين ! إذا كان حب الأوطان من أثر الهواء و التراب ، و المآرٍب التي يقضيها الشباب، ( فإن هوى المسلم لك أن فيك أٌولى القِبلتين ) و أن فيك المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله ، فما بال هذه الطائفة الصهيونية اليوم تنكر الحقَ ؟ فتزاحم العربي الوارث باستحقاق عن موارد الرزق فيك ، ثم تغلو فتزعم عنه أنه لا شربة له من ذلك الموْرد ، ما بالها تَدعي إرثاً لم يدفع عنه أسلافها غزو الرومان و لا عادية الصليبيين ؟ و إنما يستحق التراث من دافع عنه ، وما دافع الصليب و حامليه إلى صلاح الدين و فوارسُ حِطين



أيها العرب! إن قضية فلسطين محنة، إمتحن الله بها ضمائركم و هِمَمَكم و أموالكم ، و لَيْسَتْ ( تُنالُ بالشعيرات و الخطب ،) و إنما تنال بالعزم و الحزمِ و القوة إن الصهيونية و أنصارها مصممون، فكونوا أقوى تصميما كونوا حائطا لا صدع فيه .



البشير الإبراهيمي.



شرح المفردات :



عبارات هامية : دموع سائلة ، المآرب : الحاجات. تغلو : تتشددُ.



حطين : المعركة التي إنتصر فيها المسلمون بقيادة صلاح الدين على الصليبيين. و إستعادوا بيت المقدس.



البناء الفكري : 6 نقاط



1- ماسبب المكانة العظيمة التي تحتلها فلسطين في نفوس المسلمين ؟



2- لماذا يرى الكاتب أن المسلمين أحق بفلسطين من الصهاينة ؟



3- ما السبيل لتحرير فلسطين في نظر الكاتب ؟



4- إشرح الكلمتين الآتيتين : تنكر – صَدْع .



5- وظف كل كلمة مما يأتي في جملة من إنشائك : تزعم – مِحنة.



البناء الفني : 2 نقاط



1- إستخرج من النص محسنا بديعيا ولذكر نوعه.



2- بين الغرض من الإستفهام في قول الكاتب : ما بال هذه الطائفة الصهيونية اليوم تنكر الحقَ ؟



البناء اللغوي : 4 نقط



1- أعرب ما تحته خط في النص



2- ما محل ما بين قوسين من الإعراب ؟



3- إستخرج من النص إسم تفضيل واذكر الفعل الذي صيغ منه في المضارع



4- صغ التعجب من الفعل ( إسْتَحق ) ووظفه في جملة مفيدة.



الوضعية الإدماجية : 8ن



بمناسبة عيد الإستقلال والشباب طُلب منك إلقاء كلمة على زمائك.



– أكتب خطبة لا تتجاوز عشرة أسطر تحثهم فيها على العمل من أجل تطور الوطن و عزته موظفا الإستغارة و الإغراء و التحذير.