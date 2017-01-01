اختبار الفصل الثالث في -اللغة العربية- السنة الرابعة متوسط

الموضوع في 'منتدى سنة رابعة متوسط' نشر بواسطة الفتى المغامر, ‏20 جانفي 2017 على 17:01.

  1. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
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    اختبار الفصل الثالث في مادة اللغة العربية السنة الرابعة متوسط

    النص :

    يا فلسطين ! إن في قلب كل مسلم جزائري من قضيتك جروحاً دامية، وفي جفنٍِِ كل مسلم جزائري من محنتك عبَرات هَامِية.

    يا فلسطين ! إذا كان حب الأوطان من أثر الهواء و التراب ، و المآرٍب التي يقضيها الشباب، ( فإن هوى المسلم لك أن فيك أٌولى القِبلتين ) و أن فيك المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله ، فما بال هذه الطائفة الصهيونية اليوم تنكر الحقَ ؟ فتزاحم العربي الوارث باستحقاق عن موارد الرزق فيك ، ثم تغلو فتزعم عنه أنه لا شربة له من ذلك الموْرد ، ما بالها تَدعي إرثاً لم يدفع عنه أسلافها غزو الرومان و لا عادية الصليبيين ؟ و إنما يستحق التراث من دافع عنه ، وما دافع الصليب و حامليه إلى صلاح الدين و فوارسُ حِطين

    أيها العرب! إن قضية فلسطين محنة، إمتحن الله بها ضمائركم و هِمَمَكم و أموالكم ، و لَيْسَتْ ( تُنالُ بالشعيرات و الخطب ،) و إنما تنال بالعزم و الحزمِ و القوة إن الصهيونية و أنصارها مصممون، فكونوا أقوى تصميما كونوا حائطا لا صدع فيه .

    البشير الإبراهيمي.

    شرح المفردات :

    عبارات هامية : دموع سائلة ، المآرب : الحاجات. تغلو : تتشددُ.

    حطين : المعركة التي إنتصر فيها المسلمون بقيادة صلاح الدين على الصليبيين. و إستعادوا بيت المقدس.

    البناء الفكري : 6 نقاط

    1- ماسبب المكانة العظيمة التي تحتلها فلسطين في نفوس المسلمين ؟

    2- لماذا يرى الكاتب أن المسلمين أحق بفلسطين من الصهاينة ؟

    3- ما السبيل لتحرير فلسطين في نظر الكاتب ؟

    4- إشرح الكلمتين الآتيتين : تنكر – صَدْع .

    5- وظف كل كلمة مما يأتي في جملة من إنشائك : تزعم – مِحنة.

    البناء الفني : 2 نقاط

    1- إستخرج من النص محسنا بديعيا ولذكر نوعه.

    2- بين الغرض من الإستفهام في قول الكاتب : ما بال هذه الطائفة الصهيونية اليوم تنكر الحقَ ؟

    البناء اللغوي : 4 نقط

    1- أعرب ما تحته خط في النص

    2- ما محل ما بين قوسين من الإعراب ؟

    3- إستخرج من النص إسم تفضيل واذكر الفعل الذي صيغ منه في المضارع

    4- صغ التعجب من الفعل ( إسْتَحق ) ووظفه في جملة مفيدة.

    الوضعية الإدماجية : 8ن

    بمناسبة عيد الإستقلال والشباب طُلب منك إلقاء كلمة على زمائك.

    – أكتب خطبة لا تتجاوز عشرة أسطر تحثهم فيها على العمل من أجل تطور الوطن و عزته موظفا الإستغارة و الإغراء و التحذير.

    بالتوفيق
     
    الفتى المغامر, ‏20 جانفي 2017 على 17:01
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