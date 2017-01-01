أعترف لك وأشعر بك {مساحة للترفيه عن النفس والتعبير عن المشاعر}°

** أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا ** ** وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية ** ** آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا ** نزولا عند رغبة أعضائنا الكــرام ونظــرا لأهمية هذا النوع من المواضيع بالنسبة لهم وتوفيرا لهم لمساحــة يرفهون فيها عن قلوبهم ويعبرون فيها عما يختلجهم من مشاعر { مقلقة أو مزعجة جميلة أو مفرحة } ارتأينا فتح هذا الموضوع ليكون الموضوع الوحيد في المنتدى بهدف هذا الغرض أين يكون للأعضاء الأعزاء كل الحرية في التعبير عن ذاتهم أو مشارعهم بكل حرية وبدون قيود مع احترام دائما ضوابط المشاركة في منتدى اللمة الجزائرية وعليه يجب على كل عضو التأكد من التقيد بما جاء من ضوابط أعلاه قبل المشاركة في الموضوع فليتفضل الجمــيع