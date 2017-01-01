أعترف لك وأشعر بك {مساحة للترفيه عن النفس والتعبير عن المشاعر}°

الموضوع في 'ركن الألعاب والتسلية' نشر بواسطة الورد الأحمر, ‏20 جانفي 2017 على 18:24.

  1. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    سكيكدة - الجزائر
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    ** أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا **
    ** وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية **
    ** آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا **

    نزولا عند رغبة أعضائنا الكــرام ونظــرا لأهمية هذا النوع من المواضيع بالنسبة لهم
    وتوفيرا لهم لمساحــة يرفهون فيها عن قلوبهم ويعبرون فيها عما يختلجهم من مشاعر
    { مقلقة أو مزعجة جميلة أو مفرحة }

    ارتأينا فتح هذا الموضوع ليكون الموضوع الوحيد في المنتدى بهدف هذا الغرض أين يكون
    للأعضاء الأعزاء كل الحرية في التعبير عن ذاتهم أو مشارعهم بكل حرية وبدون قيود
    مع احترام دائما ضوابط المشاركة في منتدى اللمة الجزائرية

    وعليه يجب على كل عضو التأكد من التقيد بما جاء من ضوابط أعلاه قبل المشاركة في الموضوع


    فليتفضل الجمــيع

     
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    الورد الأحمر, ‏20 جانفي 2017 على 18:24
    #1
  2. hakim story

    hakim story
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    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
    مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات     طاقم المشرفين

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    اعترف :
    انني متناقض كثيرا هته الايام ولا انهي ابدا البرامج التي اسطرها بسبب ضعف الهمة
     
    أم ياسمينdz معجب بهذا.
    hakim story, ‏20 جانفي 2017 على 18:34
    #2
  3. sozy

    sozy :: عضو متألق ::

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    الوادي
    أعترف
    أسوء أنواع الالم هو ألم الضرس o_O
    ربي يشفيك :)
     
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    sozy, ‏20 جانفي 2017 على 18:44
    #3
  4. sقطر الندىs

    sقطر الندىs :: عضو متألق ::

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    مملكتي ^^
    اعترف
    ربما عقلي يرجع الى مكانه هذه الايام
     
    sozy معجب بهذا.
    sقطر الندىs, ‏20 جانفي 2017 على 18:46
    #4
  5. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: عضو فريق العمل ::
    كأس أمم أفريقيا 2017

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    اعترف
    ....
    قد يغلقون هذا الركن بعد حين :cool::cool::cool:
     
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    habchisalaheddin, ‏20 جانفي 2017 على 18:55
    #5
  6. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: عضو فريق العمل ::
    كأس أمم أفريقيا 2017

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    اعترف
    ...
    الفريق الوطني ...ياودي ماهو وطني ما والو
     
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    habchisalaheddin, ‏20 جانفي 2017 على 19:01
    #6
  7. abdoudraw12

    abdoudraw12 :: عضو منتسِب ::

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    اعترف اني آخر من يعلم :cautious:
     
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    abdoudraw12, ‏20 جانفي 2017 على 19:02
    #7
  8. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    كأس أمم أفريقيا 2017

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    ...
    رسميا : روراوة يقوم بشراء مباراة السنغال مقابل 20 مليون دولار
    :cool:













    ياو بالعافية الكان ..........ههه
    هههههههههههههههههه

     
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    habchisalaheddin, ‏20 جانفي 2017 على 19:03
    #8
  9. sozy

    sozy :: عضو متألق ::

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    الوادي
    أعترف
    و الله بررررد يضرب في العضم
     
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    sozy, ‏20 جانفي 2017 على 19:04
    #9
  10. sقطر الندىs

    sقطر الندىs :: عضو متألق ::

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    مملكتي ^^
    اعترف
    ما اصعب ان تشتاق
     
    sقطر الندىs, ‏20 جانفي 2017 على 19:06
    #10
  11. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: عضو فريق العمل ::
    كأس أمم أفريقيا 2017

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    اعترف
    ما اصعب ان يكون عندك 3000 مشاركة
    و من بعد تغيب شوي تلقاها 2000
    ههه
     
    habchisalaheddin, ‏20 جانفي 2017 على 19:08
    #11

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