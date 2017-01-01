امتحان الفضل الثاني في التربية المدنية الرابعة متوسط

الموضوع في 'منتدى سنة رابعة متوسط' نشر بواسطة الفتى المغامر, ‏20 جانفي 2017 على 19:47.

  1. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة
    قسم التقنية والحاسب الآلي     طاقم المرشحين للإشراف

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    امتحان الفضل الثاني في التربية المدنية الرابعة متوسط

    الجزء الأول:
    الوضعية الأولى: إن الأمن هو إحدى القيم الإنسانية المنشودة عند كل الأمم
    التعليمة:
    1/: قدم تعريف مبسط عن الأمن (01ن)
    2/: للأمن أنواع عديدة ، وضحها (01ن)
    3/: للأمن أهمية كبيرة في المجتمع ، بين أهمية الأمن (02ن)
    4/: اشرح المصطلحات التالية: (03ن)
    *الحرب
    *السباق نحو التسلح
    *العنف الشرعي

    الوضعية الثانية:
    يمثل السلطة ببلادنا ثلاث هيئات
    التعليمة:
    1/: أنجز رسما تخطيطيا للسلطات بالجزائر (03ن)
    2/: اشرح المصطلحات التالية: (02ن)
    *السلطة
    *الجناية
    *الطعن

    الجزء الثاني:
    حرصا منها على احترام حقوق الإنسان في العالم أصدرت هيئة الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10.12.1948 (08ن)
    السندات:
    سند رقم 1: (يولد جميع الناس أحرارا متساوين )المادة 1من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
    سند رقم 2: ( لا يجوز استعبا السابقة.ويحظر تجارة الرقيق بكافة أوضاعها)

    التعليمة:
    بناء على السندات السابقة و مكتسباتك القبلية . حرر فقرة من 10 اسطر أو اكثر مبرزا فيها حقوق الإنسان وبعض الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان في العالم

    انتهى

     
    الفتى المغامر, ‏20 جانفي 2017 على 19:47
    #1

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