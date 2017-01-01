امتحان الفضل الثاني في التربية المدنية الرابعة متوسط الجزء الأول: الوضعية الأولى: إن الأمن هو إحدى القيم الإنسانية المنشودة عند كل الأمم التعليمة: 1/: قدم تعريف مبسط عن الأمن (01ن) 2/: للأمن أنواع عديدة ، وضحها (01ن) 3/: للأمن أهمية كبيرة في المجتمع ، بين أهمية الأمن (02ن) 4/: اشرح المصطلحات التالية: (03ن) *الحرب *السباق نحو التسلح *العنف الشرعي الوضعية الثانية: يمثل السلطة ببلادنا ثلاث هيئات التعليمة: 1/: أنجز رسما تخطيطيا للسلطات بالجزائر (03ن) 2/: اشرح المصطلحات التالية: (02ن) *السلطة *الجناية *الطعن الجزء الثاني: حرصا منها على احترام حقوق الإنسان في العالم أصدرت هيئة الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10.12.1948 (08ن) السندات: سند رقم 1: (يولد جميع الناس أحرارا متساوين )المادة 1من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سند رقم 2: ( لا يجوز استعبا السابقة.ويحظر تجارة الرقيق بكافة أوضاعها) التعليمة: بناء على السندات السابقة و مكتسباتك القبلية . حرر فقرة من 10 اسطر أو اكثر مبرزا فيها حقوق الإنسان وبعض الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان في العالم انتهى