ملخص دروس الجغرافيا للسنة الرابعة متوسط

المجال الجغرافي للجزائر . ـ الموقع : فلكي : 19و37 خط عرض شمالاو12شرقاو9 غربا ـ جغرافي : تتوسط بلدان المغرب ـ المساحة: 2381741 كم الرتبة 11 عالما و2 إفريقيا . ـ الأهمية: امتداد العروض الحارة إلي المعتدلة ويمر بها مدار السرطان وخط غر ينتش . ـ الأهمية الإقليمية : تتوسط المغرب العربي,تنتمي للدول المتوسطية , قريبة من أوربا ـ الأهمية العالمية: مكانة لموقعها,ملتقى الطرق التجارية, احتلت مكانة في العلاقات الدولية . تضاريس الجزائر . ـ اقليم الشمال : حديث مساحته 381741 كم يتكون من أطلس تلي من جبال ساحلية وداخلية أطلس صحراوي: قديم جنوب التلي ـ السهول : 1/ ساحلية:[عنابة,بجاية,متيجة ] 2/ داخلية: [ تلمسان , معسكر ] ـ الهضاب : عليا شرقية , وهضاب غربية . ـ اقليم الجنوب : مساحته : 2 مليون كم ينقسم الى : 1/ منخفض شمالي شرقي: به شطوط [ملغيغ ] 2/ الصحراء الشمالية الغربية صخرية بها الحمادات 3/ الصحراء الجنوبية : تشمل نطاق المرتفعات [التاسيلي , الهقار ] ـ نطاق السهول سهــــل تنزروفت غرب الهقار به العروق [ايقدي , الشاش ] المناخ في الجزائر . ـ العوامل المؤثرة في المناخ : ـ الموقع الفلكي ـ منطقة الضغط ألا زوري ـ الموقع الجغرافي ـ هبوب الرياح الجافة ـ امتداد التضاريس. الأقاليم : مناخ البحر المتوسط: يمتد من السواحل حتى الأطلس الصحراوي.ـ يتميز بـ : فصل معتدل ورطب من اكتوبر الى ماي ـ وفصل جاف حار بقية السنة ـ منطقة رطبة : التلية ـ شبه جافة : الداخلية حتى الجنوب . ـ الإقليم الصحراوي : حار جاف بالصحراء . ـ خصائص المناخ : الحرارة : تنخفض شتاء بالسواحل وترتفع صيفا كلما اتجهنا جنوبا . التساقط : تكثر الأمطار شرقا وتقل غربا وتتناقص كلما اتجهنا جنوبا . الأودية : أهمها التى في الشمال وتصب في البحر ـ المظهر الهيدروغرافي : خريطة توزيع المياه ـ أهم الأودية : الشلف , سيق , الهبرة , السيبوس , تتميز الاودية بالتذبذب وعدم الانتظام تزداد تدفقا شتاء وصيفا ينخفض منسوب الأودية .