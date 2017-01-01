ملخص دروس الجغرافيا للسنة الرابعة متوسط

المجال الجغرافي للجزائر .







ـ الموقع : فلكي : 19و37 خط عرض شمالاو12شرقاو9 غربا ـ جغرافي : تتوسط بلدان المغرب

ـ المساحة: 2381741 كم الرتبة 11 عالما و2 إفريقيا .

ـ الأهمية: امتداد العروض الحارة إلي المعتدلة ويمر بها مدار السرطان وخط غر ينتش .

ـ الأهمية الإقليمية : تتوسط المغرب العربي,تنتمي للدول المتوسطية , قريبة من أوربا

ـ الأهمية العالمية: مكانة لموقعها,ملتقى الطرق التجارية, احتلت مكانة في العلاقات الدولية .







تضاريس الجزائر .







ـ اقليم الشمال : حديث مساحته 381741 كم يتكون من أطلس تلي من جبال ساحلية وداخلية





أطلس صحراوي: قديم جنوب التلي





ـ السهول : 1/ ساحلية:[عنابة,بجاية,متيجة ] 2/ داخلية: [ تلمسان , معسكر ]





ـ الهضاب : عليا شرقية , وهضاب غربية .





ـ اقليم الجنوب : مساحته : 2 مليون كم ينقسم الى :





1/ منخفض شمالي شرقي: به شطوط [ملغيغ ] 2/ الصحراء الشمالية الغربية صخرية بها الحمادات





3/ الصحراء الجنوبية : تشمل نطاق المرتفعات [التاسيلي , الهقار ] ـ نطاق السهول سهــــل





تنزروفت غرب الهقار به العروق [ايقدي , الشاش ]

















المناخ في الجزائر .







ـ العوامل المؤثرة في المناخ : ـ الموقع الفلكي ـ منطقة الضغط ألا زوري ـ الموقع الجغرافي ـ





هبوب الرياح الجافة ـ امتداد التضاريس.





الأقاليم : مناخ البحر المتوسط: يمتد من السواحل حتى الأطلس الصحراوي.ـ يتميز بـ : فصل معتدل ورطب من اكتوبر الى ماي ـ وفصل جاف حار بقية السنة ـ منطقة رطبة : التلية ـ شبه جافة : الداخلية حتى الجنوب .





ـ الإقليم الصحراوي : حار جاف بالصحراء .





ـ خصائص المناخ : الحرارة : تنخفض شتاء بالسواحل وترتفع صيفا كلما اتجهنا جنوبا .





التساقط : تكثر الأمطار شرقا وتقل غربا وتتناقص كلما اتجهنا جنوبا .





الأودية : أهمها التى في الشمال وتصب في البحر ـ المظهر الهيدروغرافي : خريطة توزيع المياه





ـ أهم الأودية : الشلف , سيق , الهبرة , السيبوس , تتميز الاودية بالتذبذب وعدم الانتظام تزداد تدفقا شتاء وصيفا ينخفض منسوب الأودية .