ملخص دروس الجغرافيا للسنة الرابعة متوسط

الموضوع في 'منتدى سنة رابعة متوسط' نشر بواسطة الصارم المسلول, ‏20 جانفي 2017 على 21:46.

  1. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    المجال الجغرافي للجزائر .



    ـ الموقع : فلكي : 19و37 خط عرض شمالاو12شرقاو9 غربا ـ جغرافي : تتوسط بلدان المغرب
    ـ المساحة: 2381741 كم الرتبة 11 عالما و2 إفريقيا .
    ـ الأهمية: امتداد العروض الحارة إلي المعتدلة ويمر بها مدار السرطان وخط غر ينتش .
    ـ الأهمية الإقليمية : تتوسط المغرب العربي,تنتمي للدول المتوسطية , قريبة من أوربا
    ـ الأهمية العالمية: مكانة لموقعها,ملتقى الطرق التجارية, احتلت مكانة في العلاقات الدولية .



    تضاريس الجزائر .



    ـ اقليم الشمال : حديث مساحته 381741 كم يتكون من أطلس تلي من جبال ساحلية وداخلية


    أطلس صحراوي: قديم جنوب التلي


    ـ السهول : 1/ ساحلية:[عنابة,بجاية,متيجة ] 2/ داخلية: [ تلمسان , معسكر ]


    ـ الهضاب : عليا شرقية , وهضاب غربية .


    ـ اقليم الجنوب : مساحته : 2 مليون كم ينقسم الى :


    1/ منخفض شمالي شرقي: به شطوط [ملغيغ ] 2/ الصحراء الشمالية الغربية صخرية بها الحمادات


    3/ الصحراء الجنوبية : تشمل نطاق المرتفعات [التاسيلي , الهقار ] ـ نطاق السهول سهــــل


    تنزروفت غرب الهقار به العروق [ايقدي , الشاش ]








    المناخ في الجزائر .



    ـ العوامل المؤثرة في المناخ : ـ الموقع الفلكي ـ منطقة الضغط ألا زوري ـ الموقع الجغرافي ـ


    هبوب الرياح الجافة ـ امتداد التضاريس.


    الأقاليم : مناخ البحر المتوسط: يمتد من السواحل حتى الأطلس الصحراوي.ـ يتميز بـ : فصل معتدل ورطب من اكتوبر الى ماي ـ وفصل جاف حار بقية السنة ـ منطقة رطبة : التلية ـ شبه جافة : الداخلية حتى الجنوب .


    ـ الإقليم الصحراوي : حار جاف بالصحراء .


    ـ خصائص المناخ : الحرارة : تنخفض شتاء بالسواحل وترتفع صيفا كلما اتجهنا جنوبا .


    التساقط : تكثر الأمطار شرقا وتقل غربا وتتناقص كلما اتجهنا جنوبا .


    الأودية : أهمها التى في الشمال وتصب في البحر ـ المظهر الهيدروغرافي : خريطة توزيع المياه


    ـ أهم الأودية : الشلف , سيق , الهبرة , السيبوس , تتميز الاودية بالتذبذب وعدم الانتظام تزداد تدفقا شتاء وصيفا ينخفض منسوب الأودية .
     
    الصارم المسلول, ‏20 جانفي 2017 على 21:46
    #1
  2. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المرشحين للإشراف

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    الغطاء النباتي في الجزائر .



    ـ النبات: متدرج شمال جنوب تنقسم الجزائر الى الأقاليم التالية :


    ـ إقليم البحر المتوسط : النبات بالسلاسل الساحلية الشرقية ويقل بالمرتفعات . الداخلية [ صنوبر,


    فلين , أرز , عرعار , بلوط ]


    ـ إقليم السهوب : انتقالي يقل به النبات لقلة الأمطار وفقر التربة [ الحلفاء , الشيح , الدرين ]


    ـ إقليم الصحراء : جاف نباتاته شوكية سريعة الظهور و الاختفاء .








    نمو السكان .



    ـ التعمير : 3 مراحل 1/ منذ 500 آلف سنة إنسان تغنيفين ـ ممالك بربرية ـ استعمار ثلاثي.


    2/ الفتح الإسلامي ـ العثمانيين ـ 3/ المعمرين .


    ـ تطور السكان : 3 مراحل : التراجع : 1851ـ1872 بسبب الأوبئة ,المجاعات , الإبادة , التجنيد .


    النمو البطئ : 1872 ـ 1960 انخفاض بسبب التجنيد في الحربين العالميتين ,الثورة


    النمو السريع : 1960 ـ 2007 انفجار , تحسن معيشة ,صحة , سلم .


    ـ الحركة السكانية : تراجع النمو بسبب السياسة السكانية , النزوح , التعليم, تحسن المعيشة.








    تركيب السكان وتوزيعهم .



    ـ حسب فئات الأعمار: أقل من 20 سنة 48 % بين 20 و60 45.50 % أكثر من 60 سنة 6.502 %


    ـ حسب النشاط : الفئة النشيطة 9656044 عامل 29.6 % من السكان منها 17.16 % زراعة و28.23 % صناعة و 54.61 % خدمات ـ يلاحظ تناقص في اليد الزراعية .


    ـ توزيع السكان : الكثافة 13.9 ن/ كم يمثل الساحل 39.82 % والتل والسهوب 53.10 % و الجنوب 7.08 %


    ـ عوامل توزيع السكان : تربة أمطار , مناخ , مراكز اقتصادية , عوامل تاريخية .








    المدن في الجزائر .



    ـ تضاعف سكان المدن 3 مرات سكان الوسط 44 % والغرب 37 % والشرق 31 % و أكثرهم بالسواحل .


    ـ النزوح الريفي : نزح السكان إلى المدن فأصبحت المدن التي تزيد عن 100 آلف نسمة 32 مدينة


    ـ مراحل النزوح : المرحلة [1] 1954 ـ 1962 تضاعفت المدن بسبب تدمير الأرياف


    المرحلة [2] 1962 ـ 1970 لصعوبة العيش في الريف لجأ السكان إلى المدن .


    المرحلة [3] 1970 إلى اليوم اكتظت المدن لجذب السكان وظهرت الأحياء القصديرية .

    ـ المستوى المعيشي : يقاس بالدخل الفردي والتعليم والصحة , تحسن المستوى وارتفع الدخل وانخفضت وفيات الأطفال .
     
    الصارم المسلول, ‏20 جانفي 2017 على 21:47
    #2
  3. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المرشحين للإشراف

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    الإمكانيات الطبيعية في الجزائر .


    ـ الأراضي الزراعية : 3.4 % من المساحة ـ التربة : السهول الساحلية والأحواض خصبة وفقيرة بالجنوب


    ـ المياه : تتلقى الجزائر 14 مليار م مكعب من الأمطار وتستقل المياه الجوفية .


    ـ الظروف المناخية : تذبذب الأمطار وتكون الصقيع والتعرض للرياح الجافة الحارة .


    ـ الموارد المتجددة : الطاقة الشمسية , في الزراعة والنقل والإنارة الريفية , طاقة الرياح , الطاقة النووية .


    ـ الموارد غير المتجددة : المحروقات فمن الضروري البحث عن مصادر أخرى .




    استراتيجية التنمية في الزراعة .


    ـ التنظيمات الزراعية : 1/ التسيير الذاتي : 23 مارس 1963 ـ 2/ الثورة الزراعية : 8 نوفمبر 1971


    3/ الاستصلاح الزراعي: 13 أوت 1983 ـ 4/ المستثمرات الفلاحية 8/12/1987 .


    ـ القطاع الخاص : مساحته 4.3 م هـ وحداته صغيرة موجهة للاستهلاك المحلي .


    ـ تطوير الزراعة الصحراوية : تطوير الزراعة التقليدية , توسيع المساحة , واقامة وحدات متطورة .


    ـ المخزون المائي : 30 مجرى , 110 سدا منها 50 كبيرة . ـ الغابات : 243 آلف م مكعب 30 % من الاستهلاك المحلي ـ تمويل القطاع : بنك الفلاحة , قروض , امتيازات , تخفيض ضرائب , تحديث الحضيرة


    ـ مخطط التنمية : أهدافه : 1 تحديث الوحدات , استصلاح,الدعم, تنمية المناطق الريفية .




    الإنتاج الزراعي .


    ـ متنوع خاضع للتقلبات المناخية , يشمل الحبوب3.04 م هـ بالسهول الساحلية والداخلية , الخضر: معاشية بالتل ـ الأشجار المثمرة : 6.7 % من مساحة الزراعة تشمل : الزيتون: 164 آلف هـ ـ الكروم : تقلصت مساحتها تنتشر بالتل ـ الحمضيات : بالساحل 8 % من المساحة إنتاجها بلغ 5.6 م ق ـ النخيل : بالصحراء الشمالية 4.9 م ق .ـ المحاصيل الصناعية : طماطم, تبغ , بنجر بالسهول الساحلية والأحواض الداخلية .


    ـ الثروة الحيوانية : أغنام,أبقار,ماعز,جمال,خيول ـ الصيد البحري: 36 ميناء الإنتاج في تناقص .


    ـ الآمن الغذائي : تستورد 50% من الحبوب و60%من الحليب و90%من الزيوت 95%من السكر وسجل الميزان عجزا بقيمة 2.8 مليار دولار مما يتطـلـب بذل المزيد من الجهود لحيوية القطاع الزراعي .




    الإمكانيات الصناعية في الجزائر .


    ـ الطاقة : البترول : الاحتياطي 2 مليار طن بحوض حاسي مسعود وعين امناس الإنتاج 66.7 مليون طن المرتبة 7 عالميا و 6 عربيا ـ الغاز : الاحتياطي 3650 مليار م مكعب أنتجت 79 مليار م مكعب 5 عالميا و 1 عربيا تصدر منه 58.5 مليار م مكعب ـ نقل المحروقات : 7 أنابيب إلى موانئ التصدير أو التكرير ـ الفحم :


    بالقنادسة ببشار لم يستقل لبعده و ارتفاع نسبة الكبريت به ـ الطاقة الكهربائية : 90% [ بترول + غاز ] و 10% مصدر مائي ـ الطاقة النووية : مفاعلين بدرارية وعين وسارة للبحث العلمي .ـ المعادن : الحديد 3 دولة عربية انتاجه 1.4 مليون طن بمنجم الونزة , بوخضرة واكبر منجم بغار جبيلات ـ الزنك : بمنجم سيدي كمبر والعابد


    ـ الفوسفات : بجبل العنق ـ النحاس الإنتاج 700 طن كميات قليلة .
     
    الصارم المسلول, ‏20 جانفي 2017 على 21:48
    #3
  4. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المرشحين للإشراف

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    استراتيجية التنمية في الصناعة .


    ـ الصناعة الثقيلة : الحديد والصلب بالحجار يوجه للصناعة والبناء ـ الصناعة الميكانيكية : تدعم بقية القطاعات


    مثل الجرارات والمحركات ومركب الرويبة للسيارات ـ تكرير البترول : طاقة التكرير 23.2 مليون طن .


    ـ تمييع الغاز : تحويل الغاز من الجاف إلى السائل للشحن ـ الصناعة البتر وكيماوية : حديثة تنتج المبيدات والبلاستيك و الأسمدة .


    ـ الصناعة الخفيفة : الجلود والنسيج : إنتاج الخيوط القطنية والصوفية ودباغة الجلود ـ الصناعة الإلكترونية : إنتاج الأجهزة الإلكترونية . ـ صناعات أخرى : الصيدلانية , الكيماوية , الورق . للاستهلاك الوطني .


    ـ الصناعة الغذائية : تحويل المواد الزراعية والأسماك [ العجائن , السكر , التصبير ] ـ تأهيل المناطق الصناعية : مشروع خماسي لتحديث الهياكل القاعدية وإنشاء 3 مدن صناعية منها [ بلارة ] بجيجل .


    ـ الصناعة التقليدية : نظم بمراسيم لترقية هذه الصناعة وإعفاء الحرفيين من الضرائب [ ألبسة , زرابي , فخار ]





    استراتيجية التنمية في المواصلات .


    ـ أهميتها : 1/ نقل مواد أولية 2/ تسويق منتجات زراعية وصناعية 3/ فك العزلة 4/ توسيع مشاريع 5/ الشغل


    ـ الطرق : برية : كثيفة بالشمال بالجنوب طريق الوحدة الأفريقية ـ السكك : طولها 4200 كم منها 215 مكهربة ـ النقل الجوي : 63 طائرة و55 مطار ومشاريع مستقبلية ـ النقل المائي : 12 ميناء منها للمحروقات


    ـ تحديث المواصلات : مشاريع قيد الإنجاز طريق شرق غرب ومشروع السكة نحو الهضاب والجنوب وتوسيع ميناء جنجن . ـ المشاريع المستقبلية : إتمام الطريق شرق غرب وإنشاء 7 طرق سريعة وأخر عابر للصحراء     .





    التجارة الخارجية .

    رئة الاقتصاد لتصريف المنتجات والاستيراد ـ الصادرات : المحروقات ـ الواردات : 39 % مواد استهلاكية وغذائية [ حبوب و حليب و التجهيزات ] ـ مناطق التبادل التجاري : مع الاتحاد الأوربي و الولايات المتحدة وإيطاليا ـ الميزان التجاري : الفرق بين قيمة الصادرات والواردات ويكون متوازن إذا كانت الصادرات = الواردات ـ وعاجز [ الصادرات > الواردات ] وفائض [ الصادرات < الواردات ]


    ـ المتغيرات الاقتصادية : حتى 1989 كان نظام اشتراكي قام على التأميمات والتخطيط وبعد الأزمة حدث تحول منه تخلي الدولة عن احتكار التجارة الخارجية وتشجيع الاستثمار الأجنبي




    الجفاف , الانجراف , التصحر .


    ـ الجفاف : ظاهرة أسبابها نقص الأمطار وعدم انتظامها بالتغيرات السنوية والشهرية خاصة جنوب خط المطر


    ـ الانجراف : ظاهرة بيوجغرافية إتلاف التربة بسبب الأمطار والرياح وعمل الإنسان كل ذلك يحدث الانجراف


    ـ التصحر : هو تحول منطقة شبه جافة أو رطبة بسبب الجفاف والرعي والحرث


    ـ أساليب حماية التربة : بالتشجير والمحافظة على الحياة البرية .


    ـ التصحر في السهوب : تقع بين خط المطر 400 ملم و100 ملم على مساحة 28 مليون هـ بين الاطلس الصحراوي و التلي تعاني من تدهور بسبب الجفاف وعمل المياه والرياح والرعي وعمل الإنسانس .
     
    الصارم المسلول, ‏20 جانفي 2017 على 21:50
    #4
  5. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 ماي 2016
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    2,915
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    الحرائق .


    ـ أسبابها : الإهمال ورمي السجائر و الكبريت ـ المتعمدة : الحرق لتوسيع الأراضي الزراعية ـ الطبيعية : ارتفاع الحرارة ووجود الزجاج بالغابات أو الصواعق وتعمل على تدهور الغطاء النباتي .


    ـ الوقاية : المراقبة , حملات التوعية , حفر آبار المياه , استخدام الطائرات , شق الطرق لتسهيل التدخل .

    ـ النفايات والزحف العمراني .


    ـ النفايات : مخلفات نشاط الإنسان ملوثة ـ أنواعها : 1/ طبيعية : غير ضارة ـ2/ منزلية : يمكن استرجاعها


    ـ 3/ صناعية : خطيرة على البيئة 4/ طبية : عن نشاط طبي ـ أثر النفايات : تلويث الماء , والهواء , والطبيعة , الأمراض وتكاثر الحشرات , انبعاث دخان الصناعة .


    ـ الزحف العمراني : إحلال العمارة محل الأراضي الزراعية ـ أسبابه : توسع الصناعة ـ توسع المواصلات ـ تضخم سكان المدن ـ ظهور الأحياء القصديرية .





    ـ التلوث .


    ـ التلوث : إضافة عنصر غير موجود في البيئة يخل بالتوازن البيئي ـ أشكاله : هوائي : تواجد غازات و جزيئات في الهواء خطر على الكائنات الحية ـ مائي : إحداث خلل في المياه نتيجة تسرب النفط ـ الأرضي : استخدام الأسمدة والمبيدات وارتفاع كميات النفايات الصلبة .




    الكوارث الطبيعية .


    الزلازل : شمال الجزائر زلزالي لوقوع الجزائر ضمن منطقة حزام النار العالمي ـ أثار الزلازل : بشريا : قتلى , معوقين , جرحى ـ عمراني : تحطم منشآت ـ اجتماعي : تأثر الأسرة ـ اقتصادي : تضرر الاقتصاد ـ نفسي : آثار على الأطفال .


    ـ الفيضانات : تدفق عارم للمياه بفعل شدة التساقط ـ أثاره : بشريا : قتلى جرحى مفقودين ـ عمرانيا : تحطم البناء ـ اقتصاديا : تأثر الصناعة والزراعة ـ إجراءات مواجهة الفيضانات : حصر المناطق المهددة , عدم تعمير مناطق الفيضانات , إزالة الحواجز من الممرات المائية , إنجاز قنوات صرف المياه : التشجير , التوعية .


    ـ خطر الجراد : أسراب تقضي على الزراعة والجزائر من الدول المعرضة لهذا الخطر بأنواعه المحلي , المغربي , المهاجر ـ مواجهة الجراد : وضع برامج وطنية و دولية لمواجهة الجراد .
     
    الصارم المسلول, ‏20 جانفي 2017 على 21:51
    #5

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