طلبتك يا عبد المعين تعين لقيتك يا عبدالمعين تعان ..!

حقيقه إستغربت أيما إستغراب طلب أئمة المساجد في المملكه الاردنيه في صلاة الجمعه اليوم مد يد العون والمساعده للأردن من اهل الخليج .. بل ان احد هؤلاء الخطباء قال بالحرف ان التاريخ سيجل يوما اننا مددنا يد العون لاهل الخليج .. لاادري كيف ستكون الاردن لولا الله سبحانه ثم اهل الخليج وعونهم الذي استمر طوال عقود وعقود ومنذ تأسيس مملكة الهاششميين بالاردن .. ولا اعلم كيف لمشايخهم يخطبون وكأنه لم يسبق للخليج مد يد العون والمساعده للأردن ولسان حالهم يقول سيسجل التاريخ اننا طلبنا يوما من الخليج المساعده..! لكن هذا كله لايهمنا فهو ليس الا فيضا من غيض .. لكن ما اردت قوله هو ان دول الخليج في الوقت الحالي بحاجه للمساعده فقد ذهب اقتصادها وازدهارها ادراج الرياح وصارت حكومات الخليج تفرض الضرائب على المواطن لأول مره في تاريخها وكثرت البطاله فيها بل صار لتر البنزين بأسعار خياليه وكأنها تستورده من الخارج واصبحت رسوم الكهرباء تثقل كاهل المواطن ولم تعد دول الخليج كما كانت بل اصبحت حكوماتها تنظر لجيب المواطن وتستحدث القوانين كي تنهب ما في جيبه .. دول الخليج اليوم لاتفرق عن الاردن كثيرا فهي ربما بحاجه اكثر منها ... قال ايه جيتك يا عبد المعين تعين لقيتك يا عبدالمعين تعان .... سلام ...