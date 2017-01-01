حكم صلاة المرأة إذا ظهر شعرها ولم تعلم إلا بعد الصلاة ➖〰➖〰➖〰 ➖〰 السؤال : المستمعة م . م . م . تسأل سماحتكم فتقول : إذا كنت أصلي وبعد انتهائي من الصلاة - صلاة الظهر مثلا - اكتشفت أن جزءا من شعري ظاهر ، فهل أعيد الصلاة أم أعيد الركعتين الأخيرتين التي اكتشفت أن شعري كان مكشوفا خلالهما❓ وجزاكم الله خيرا ♻️ الجــواب : ❒ هذا الموضوع فيه تفصيل ، فإن كان المنكشف شيئا قليل ا ولم تشعري به إلا بعد الصلاة فلا حرج عليك وصلاتك صحيحة ، أما إذا كان المكشوف شيئا كثيرا فالأحوط لك الإعادة .❒ ⭕️ السؤال : تقول السائلة الأخت أم محمد من منطقة جيزان : صليت صلاة الظهر وعند سجودي كشف ابني الغطاء عن جميع رأسي وذلك بسحب الشرشف الذي أصلي فيه ، وأخذت الشرشف بسرعة على رأسي وأكملت الصلاة ، فهل صلاتي صحيحة ❔ ✅ الاجابــــة : ❍ نعم ، إذا أخذت السترة بسرعة لا بأس ، الصلاة صحيحة والحمد لله . ❍ فتاوى نور علي الدرب ✍ للعلامة بقية السلف وامام الخلف / عبد العزيز بن باز - رحمه الله وغفر له - الجزء رقم :7الصفحة رقم(268) ➖〰➖〰➖〰 ➖〰 قناة:فوائـد وأقـوال العلماء