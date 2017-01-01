حكم صلاة المرأة إذا ظهر شعرها ولم تعلم إلا بعد الصلاة

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السؤال : المستمعة م . م . م . تسأل سماحتكم فتقول :

إذا كنت أصلي وبعد انتهائي من الصلاة - صلاة الظهر مثلا - اكتشفت أن جزءا من شعري ظاهر ، فهل أعيد الصلاة أم أعيد الركعتين الأخيرتين التي اكتشفت أن شعري كان مكشوفا خلالهما❓

وجزاكم الله خيرا



♻️ الجــواب :

❒ هذا الموضوع فيه تفصيل ، فإن كان المنكشف شيئا قليل ا ولم تشعري به إلا بعد الصلاة فلا حرج عليك وصلاتك صحيحة ،



أما إذا كان المكشوف شيئا كثيرا فالأحوط لك الإعادة .❒



⭕️ السؤال

: تقول السائلة الأخت أم محمد من منطقة جيزان :

صليت صلاة الظهر وعند سجودي كشف ابني الغطاء عن جميع رأسي وذلك بسحب الشرشف الذي أصلي فيه ، وأخذت الشرشف بسرعة على رأسي وأكملت الصلاة ، فهل صلاتي صحيحة ❔



✅ الاجابــــة :

❍ نعم ، إذا أخذت السترة بسرعة لا بأس ، الصلاة صحيحة والحمد لله . ❍





فتاوى نور علي الدرب

✍ للعلامة بقية السلف وامام الخلف / عبد العزيز بن باز - رحمه الله وغفر له -

الجزء رقم :7الصفحة رقم(268)

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