حكم صلاة المرأة إذا ظهر شعرها ولم تعلم إلا بعد الصلاة

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة Ma$Ter, ‏21 جانفي 2017 على 07:28.

  1. Ma$Ter

    Ma$Ter
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    حكم صلاة المرأة إذا ظهر شعرها ولم تعلم إلا بعد الصلاة
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    السؤال : المستمعة م . م . م . تسأل سماحتكم فتقول :
    إذا كنت أصلي وبعد انتهائي من الصلاة - صلاة الظهر مثلا - اكتشفت أن جزءا من شعري ظاهر ، فهل أعيد الصلاة أم أعيد الركعتين الأخيرتين التي اكتشفت أن شعري كان مكشوفا خلالهما❓
    وجزاكم الله خيرا

    ♻️ الجــواب :
    ❒ هذا الموضوع فيه تفصيل ، فإن كان المنكشف شيئا قليل ا ولم تشعري به إلا بعد الصلاة فلا حرج عليك وصلاتك صحيحة ،

    أما إذا كان المكشوف شيئا كثيرا فالأحوط لك الإعادة .❒

    ⭕️ السؤال
    : تقول السائلة الأخت أم محمد من منطقة جيزان :
    صليت صلاة الظهر وعند سجودي كشف ابني الغطاء عن جميع رأسي وذلك بسحب الشرشف الذي أصلي فيه ، وأخذت الشرشف بسرعة على رأسي وأكملت الصلاة ، فهل صلاتي صحيحة ❔

    ✅ الاجابــــة :
    ❍ نعم ، إذا أخذت السترة بسرعة لا بأس ، الصلاة صحيحة والحمد لله . ❍


    فتاوى نور علي الدرب
    ✍ للعلامة بقية السلف وامام الخلف / عبد العزيز بن باز - رحمه الله وغفر له -
    الجزء رقم :7الصفحة رقم(268)
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    Ma$Ter, ‏21 جانفي 2017 على 07:28
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