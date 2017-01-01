تحضير قواعد : اسم مكان وزمان - مستوى 3 متوسط

الموضوع في 'منتدى سنة ثالثة متوسط' نشر بواسطة الفتى المغامر, ‏21 جانفي 2017 على 10:01.

  1. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
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    أ) 1ـ يجد المسافر نفسه ضئيلا أمام عظمة المَنظَر الطبيعي الذي يراه .
    2 ـ هذا مَلعَب للأطفال .
    3 ـ في الصباح الباكر مَسعَى التلاميذ إلى المدرسة.
    ب) 4 ـ في المطار مَهبِط الطائرة .
    5 ـ حان مَوعِد مغادرة السائح للمنطقة .
    ج ) 6 ـ أمام دار البلدية مُنطلَق العدائين .

    تعريف اسمي الزمان والمكان:
    1 ـ اسم المكان اسم مشتق يدل على مكان وقوع الفعل . مثال:هذا مَلعَب للأطفال .
    2 ـ اسم الزمان اسم مشتق يدل على زمان وقوع الفعل. مثال:في الصباح الباكر مَسعَى التلاميذ إلى المدرسة .
    3 ـ الصيغة نفسها تدل على المكان والزمان والقرينة هي التي تحدد المقصود .
    مثال: موعدناعلى الساعة العاشرة (موعد اسم زمان والقرينة الدالة على ذلك هي الساعة العاشرة).
    موعدنا في المدرسة .(موعد اسم مكان والقرينة الدالة على ذلك هي المدرسة).
    صياغتهما من الثلاثي:
    يصاغ اسما الزمان والمكان من الفعل الثلاثي:
    1) على وزن (مَفعَل) من:
    أ ـ الفعل الذي تكون عينه مضمومة أو مفتوحة في المضارع.مثال:دخل، يدخُل ، مَدخَل ـ صعد، يصعَد ، مَصعَد
    ب ـ والفعل الناقص . مثال:رمى،مَرمًى.
    2) وعلى وزن (مَفعِل) من:
    أ ـ الفعل الذي تكون عينه مكسورة في المضارع.مثال: جلس، يجلِس، مَجلِس .
    ب ـ والمثال الواوي.مثال: وقف ، مَوقِف .
    تنبيهات:
    1ـ هناك صيغ شذت عن القاعدة منها:مشرق,مغرب,مسجد,مسقط ,مطلع , مجزر، منبت, منخر, مظنة,مرفق .
    2 ـ قد تضاف تاء مربوطة في آخر صيغ معينة للدلالة على مكان تكثر به حيوانات أو نباتات أوأشياء،مثال:مأسَدة,مذأبة,مثعَلة,منمَلة,منحَلة,مسم َكة,مفيَلة,مشتلة،محجَرة,مترَبة.
    صياغتهما من الفعل غير الثلاثي:
    يصاغ اسم الزمان والمكان الفعل غير الثلاثي مثل اسم المفعول من المضارع بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل آخره.مثال:مُنصرَف.
    تنبيه: نعرف اسم المكان بأنه يقبل تعويضه ب (مكان +مصدر أصلي) واسم الزمان بتعويضه ب (زمان+مصدر أصلي).
    مثال:
    مهبط الطائرات في المطار. مكان هبوط الطائرات في المطار.
    مهبط الطائرة على الساعة العاشرة صباحا. زمان هبوط الطائرة على الساعة العاشرة صباحا.
     
    الفتى المغامر, ‏21 جانفي 2017 على 10:01
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