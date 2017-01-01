تحضير قواعد : اسم مكان وزمان - مستوى 3 متوسط

-- عرض الأمثلة: أ) 1ـ يجد المسافر نفسه ضئيلا أمام عظمة المَنظَر الطبيعي الذي يراه . 2 ـ هذا مَلعَب للأطفال . 3 ـ في الصباح الباكر مَسعَى التلاميذ إلى المدرسة. ب) 4 ـ في المطار مَهبِط الطائرة . 5 ـ حان مَوعِد مغادرة السائح للمنطقة . ج ) 6 ـ أمام دار البلدية مُنطلَق العدائين . تعريف اسمي الزمان والمكان: 1 ـ اسم المكان اسم مشتق يدل على مكان وقوع الفعل . مثال:هذا مَلعَب للأطفال . 2 ـ اسم الزمان اسم مشتق يدل على زمان وقوع الفعل. مثال:في الصباح الباكر مَسعَى التلاميذ إلى المدرسة . 3 ـ الصيغة نفسها تدل على المكان والزمان والقرينة هي التي تحدد المقصود . مثال: موعدناعلى الساعة العاشرة (موعد اسم زمان والقرينة الدالة على ذلك هي الساعة العاشرة). موعدنا في المدرسة .(موعد اسم مكان والقرينة الدالة على ذلك هي المدرسة). صياغتهما من الثلاثي: يصاغ اسما الزمان والمكان من الفعل الثلاثي: 1) على وزن (مَفعَل) من: أ ـ الفعل الذي تكون عينه مضمومة أو مفتوحة في المضارع.مثال:دخل، يدخُل ، مَدخَل ـ صعد، يصعَد ، مَصعَد ب ـ والفعل الناقص . مثال:رمى،مَرمًى. 2) وعلى وزن (مَفعِل) من: أ ـ الفعل الذي تكون عينه مكسورة في المضارع.مثال: جلس، يجلِس، مَجلِس . ب ـ والمثال الواوي.مثال: وقف ، مَوقِف . تنبيهات: 1ـ هناك صيغ شذت عن القاعدة منها:مشرق,مغرب,مسجد,مسقط ,مطلع , مجزر، منبت, منخر, مظنة,مرفق . 2 ـ قد تضاف تاء مربوطة في آخر صيغ معينة للدلالة على مكان تكثر به حيوانات أو نباتات أوأشياء،مثال:مأسَدة,مذأبة,مثعَلة,منمَلة,منحَلة,مسم َكة,مفيَلة,مشتلة،محجَرة,مترَبة. صياغتهما من الفعل غير الثلاثي: يصاغ اسم الزمان والمكان الفعل غير الثلاثي مثل اسم المفعول من المضارع بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل آخره.مثال:مُنصرَف. تنبيه: نعرف اسم المكان بأنه يقبل تعويضه ب (مكان +مصدر أصلي) واسم الزمان بتعويضه ب (زمان+مصدر أصلي). مثال: مهبط الطائرات في المطار. مكان هبوط الطائرات في المطار. مهبط الطائرة على الساعة العاشرة صباحا. زمان هبوط الطائرة على الساعة العاشرة صباحا.