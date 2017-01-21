تونس والمغرب بثلاث نقاط ثمينة, والجزائر.. إلى أين ؟

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الكثير منا ومن بينهم أنا بعد مشاهدة المباريات الأولى للمجموعتين الثانية والثالثة التي تضم الجزائر, المغرب وتونس

رأيت بأننا أفضل المنتخبات الثلاث من حيث عدد النقاط وأننا الأوفر حظا على أقل تقدير !!



وبعد الخسارة أمام تونس من فرصتين فقط وخطئين دفاعيين كلفا المنتخب هدفين ثمينين للمنتخب التونسي, وتلاه البارحة فوز المنتخب المغربي على نظيره التوجولي بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد, وبأداء أكثر من رائع للمنتخب المغربي !



فالسؤال المطروح الآن, المغرب وتونس بثلاث نقاط ثمينة والجزائر قابعة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن زيمبابوي

كيف ترى حظوظ المنتخب في التأهل للدور الثاني ؟

وماهي الحسابات التي يمكنها تأهيل المنتخب, مع العلم أن الفوز على السينغال أمر مفروغ منه !



وبالتوفيق للجميع.. ​