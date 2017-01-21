تونس والمغرب بثلاث نقاط ثمينة, والجزائر.. إلى أين ؟

الموضوع في 'كأس أمم إفريقيا 2017 - الغابون' نشر بواسطة Dijé Abdou, ‏21 جانفي 2017 على 11:03.

  1. Dijé Abdou

    Dijé Abdou :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    الكثير منا ومن بينهم أنا بعد مشاهدة المباريات الأولى للمجموعتين الثانية والثالثة التي تضم الجزائر, المغرب وتونس
    رأيت بأننا أفضل المنتخبات الثلاث من حيث عدد النقاط وأننا الأوفر حظا على أقل تقدير !!

    وبعد الخسارة أمام تونس من فرصتين فقط وخطئين دفاعيين كلفا المنتخب هدفين ثمينين للمنتخب التونسي, وتلاه البارحة فوز المنتخب المغربي على نظيره التوجولي بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد, وبأداء أكثر من رائع للمنتخب المغربي !

    فالسؤال المطروح الآن, المغرب وتونس بثلاث نقاط ثمينة والجزائر قابعة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن زيمبابوي
    كيف ترى حظوظ المنتخب في التأهل للدور الثاني ؟
    وماهي الحسابات التي يمكنها تأهيل المنتخب, مع العلم أن الفوز على السينغال أمر مفروغ منه !

    وبالتوفيق للجميع..

     
    Dijé Abdou, ‏21 جانفي 2017 على 11:03
    #1
  2. nasro200

    nasro200 :: عضو منتسِب ::

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    nasro200, ‏21 جانفي 2017 على 11:38
    #2
  3. عآشقة الجنة

    عآشقة الجنة :: عضو مَلكِي ::

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    السلام عليكم اخي
    شكرا لك على هذا التدخل
    اخي انا سأبقى مصرة على رأيي قلت و سأبقى اقول النيفوووو بان في تصفيات كأس العالم
    والفنا نلعبو مع منتخبات مكاش لي يسمع بيها و لما نربحوهم بستة او سبع اهداف نصبح أقوى منتخب
    بصح نهار لعبنا مع السينغال كأقل شيء ظهر المستوى الحقيقي للخضر
    أصبحنا أقوى منتخب بسبب تلك الفرق البسيطة التي تغلبنا عليها بفااارق كبير اما الحقيقة فهي ان المنتخب الوطني لا يزال ناقص جدا خاصة و أن اللاعبين لم يعتادوا على اللعب في أجواء حارة و هذا سبب الخسارة دائما اغلب اللاعبين محترفين في اوروبا يلعبون في مناخ بارد لم يتأقلموا مع الجو و هذا دافع كبير للخسارة
    التحضير ناقص و اللاعبين انانيين
    و روارة اكبر مشكل و يجب عليه أن يوفر للمنتخب مدرب جزائري يعرف اجواء اللعب و القارة اما مدربين اجانب لا ينفع
    و الفوز في المباراة القادمة سيكون معجزة الا اذا تم اشتراء المباراة
    و شكرا اخي
     
    عآشقة الجنة, ‏21 جانفي 2017 على 11:45
    #3

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