السبحة و السكين

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بسم الله

السلام عليكم

لقد تطورت الامم و تقدمت و ازدهرت صناعيا و قبلها عقليا و علميا

و روحيا في زمن أجدادنا حتى ان الفقير انعدم فينادي المنادي هناك ففي بيت المال عسل فائض

خذوه هبة من عند فلان لادين و لا زكاة بل هدية عن طيب خاطر



هذا الأمر لم يحصل في امة من الامم و لا في أي وقت من الاوقات

الا زمان الرجال الرجال فعندما أقول رجال الرجال ليس تكرارا بل هو تأكيد لفظي



رجال اذا عهدته لا يخون و اذا ابتسمت له لا يدس لك السم في العسل

و اذا كان بينك و بينه مودة رعاها لتنموا و تكبر

و اذا كانت بينكما خصومة لم يفجر بك او عليك

و ان كانت منك سقطة سترك

و اذا تعثرت مد لك يد العون و لم يقصفك مباشرة على قول احدهم (ديراكت )

و اذا نجحت



رجال ظواهرهم كباطنهم

و سريرتهم انقى من ظاهرهم

طلقوا الدنيا فتذللت لهم

و زهدوا فازدهرت دنياهم و فازوا بآخرتهم

حملوا المسابح تسبيحا و ذكرا و ورعا و زهدا

حبوا اخوانهم كما احبوا انفسهم

رحموا فرحمهم الرحمان

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