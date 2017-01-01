السبحة و السكين

بسم الله السلام عليكم لقد تطورت الامم و تقدمت و ازدهرت صناعيا و قبلها عقليا و علميا و روحيا في زمن أجدادنا حتى ان الفقير انعدم فينادي المنادي هناك ففي بيت المال عسل فائض خذوه هبة من عند فلان لادين و لا زكاة بل هدية عن طيب خاطر هذا الأمر لم يحصل في امة من الامم و لا في أي وقت من الاوقات الا زمان الرجال الرجال فعندما أقول رجال الرجال ليس تكرارا بل هو تأكيد لفظي رجال اذا عهدته لا يخون و اذا ابتسمت له لا يدس لك السم في العسل و اذا كان بينك و بينه مودة رعاها لتنموا و تكبر و اذا كانت بينكما خصومة لم يفجر بك او عليك و ان كانت منك سقطة سترك و اذا تعثرت مد لك يد العون و لم يقصفك مباشرة على قول احدهم (ديراكت ) و اذا نجحت رجال ظواهرهم كباطنهم و سريرتهم انقى من ظاهرهم طلقوا الدنيا فتذللت لهم و زهدوا فازدهرت دنياهم و فازوا بآخرتهم حملوا المسابح تسبيحا و ذكرا و ورعا و زهدا حبوا اخوانهم كما احبوا انفسهم رحموا فرحمهم الرحمان اما حال رجالنا اليوم فتغير فلو جاءنا عبدالله بن سلول لحار في نفاقنا فلم يعد العهد عهدا و لا الصدق صدقا و لا الصداقة صداقة رجال ناقصون عقلا و دينا فلا الورع عاد ورعا بل اصبح صراخا لا يتأذنك في الدخول و اذا دخل لم يحيي و اردف قولا فاحشا بعد العمل المشين و بادر قائلا سأدخل في الموضوع مباشرة و هل أبقيت ما تقول او تفعل فقلة ادبك كانت سفيرتك أولا ففهم ان ما جاء بك الا شرا ليس من التعسر ابدا رجال و الاحسن قول الذكور لم اعد افهم يحملون المسابح و السكاكين فلا تعرفهم هل هم ذاكرون ام ماكرون زاهدون ام قراصنة يلبس عباءة الورع و في اول فرصة يجعلها كفنا لصداقة قد كانت لينة يتحدثون في الدين تحسبهم احفاد مالك و الشافعي و اذا قلب الحديث تراه فاجرا فاحشا لم اعد افهم هل تحمل مسبحة ام سكينا اسئلتي للمناقشة لماذا تغيرت الرجال ؟ لماذا ذهبت المباديء و انقرضت ؟ هل علينا ان نثق و نجعل الله في نحر كل خادع؟ ام علينا اخذ الحيطة؟ و هل يجب ان نكون خبابا لكي لا تأكلنا الخباب معنى الخب (خبَّ الرَّجُلُ : خَدَعَ و غَشَّ )