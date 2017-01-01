السبحة و السكين

الموضوع في 'منتدى الحوار والنقاش الهادف [ مقالات حـصرية ]' نشر بواسطة الامين محمد, ‏21 جانفي 2017 على 11:11.

  1. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    2,972
    الإعجابات المتلقاة:
    9,513
    نقاط الجوائز:
    191
    الإقامة:
    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    [​IMG]
    بسم الله
    السلام عليكم
    لقد تطورت الامم و تقدمت و ازدهرت صناعيا و قبلها عقليا و علميا
    و روحيا في زمن أجدادنا حتى ان الفقير انعدم فينادي المنادي هناك ففي بيت المال عسل فائض
    خذوه هبة من عند فلان لادين و لا زكاة بل هدية عن طيب خاطر

    هذا الأمر لم يحصل في امة من الامم و لا في أي وقت من الاوقات
    الا زمان الرجال الرجال فعندما أقول رجال الرجال ليس تكرارا بل هو تأكيد لفظي

    رجال اذا عهدته لا يخون و اذا ابتسمت له لا يدس لك السم في العسل
    و اذا كان بينك و بينه مودة رعاها لتنموا و تكبر
    و اذا كانت بينكما خصومة لم يفجر بك او عليك
    و ان كانت منك سقطة سترك
    و اذا تعثرت مد لك يد العون و لم يقصفك مباشرة على قول احدهم (ديراكت )
    و اذا نجحت

    رجال ظواهرهم كباطنهم
    و سريرتهم انقى من ظاهرهم
    طلقوا الدنيا فتذللت لهم
    و زهدوا فازدهرت دنياهم و فازوا بآخرتهم
    حملوا المسابح تسبيحا و ذكرا و ورعا و زهدا
    حبوا اخوانهم كما احبوا انفسهم
    رحموا فرحمهم الرحمان
    اما حال رجالنا اليوم فتغير
    فلو جاءنا عبدالله بن سلول لحار في نفاقنا
    فلم يعد العهد عهدا و لا الصدق صدقا و لا الصداقة صداقة
    رجال ناقصون عقلا و دينا
    فلا الورع عاد ورعا بل اصبح صراخا

    لا يتأذنك في الدخول و اذا دخل لم يحيي و اردف قولا فاحشا بعد العمل المشين
    و بادر قائلا سأدخل في الموضوع مباشرة

    و هل أبقيت ما تقول او تفعل فقلة ادبك كانت سفيرتك أولا ففهم ان ما جاء بك الا شرا ليس من التعسر ابدا

    رجال و الاحسن قول الذكور
    لم اعد افهم يحملون المسابح و السكاكين
    فلا تعرفهم هل هم ذاكرون ام ماكرون
    زاهدون ام قراصنة
    يلبس عباءة الورع و في اول فرصة يجعلها كفنا لصداقة قد كانت لينة
    يتحدثون في الدين تحسبهم احفاد مالك و الشافعي
    و اذا قلب الحديث تراه فاجرا فاحشا

    لم اعد افهم هل تحمل مسبحة ام سكينا

    اسئلتي للمناقشة
    لماذا تغيرت الرجال ؟
    لماذا ذهبت المباديء و انقرضت ؟
    هل علينا ان نثق و نجعل الله في نحر كل خادع؟
    ام علينا اخذ الحيطة؟
    و هل يجب ان نكون خبابا لكي لا تأكلنا الخباب معنى الخب     (خبَّ الرَّجُلُ : خَدَعَ و غَشَّ )
     
    التعديل الأخير: ‏21 جانفي 2017 على 12:50
    الامين محمد, ‏21 جانفي 2017 على 11:11
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    2,972
    الإعجابات المتلقاة:
    9,513
    نقاط الجوائز:
    191
    الإقامة:
    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    سبحة ام مسبحة اعتقد كلاهما صحيح و الله اعلم
     
    الامين محمد, ‏21 جانفي 2017 على 12:51
    #2

مشاركة هذه الصفحة