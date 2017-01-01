كيف تجذبين انتباه الطرف الآخر في أول موعد

في أول لقاء بين الطرفين يكون ترك إنطباع حسن الهم الشاغل لكل طرف، و التفكير في هذا الأمر يزيد من الإرباك و التوثر بل و يفقد الشخص عفويته و يدفعه للتصنع لدرك الخجل و التوثر المبالغ، لكن عليك سيدتي أن تعرفي أن هناك مجموعة من التصرفات و السلوكيات التي لا يجب أن تقومي بها حتى تضمني انجذاب الطرف الآخر لك، و طبعا أهم شيء هو أن ينجذب الشخص إليك بعفويتك و ليس بشخصية أخرى تحاولين تصنعها و تمثيلها. -**الموعد الأول إن دعيتم للموعد الأول،** فلا تشعروا بالحرج أو ترهقوا أعصابكم. فهذا الموعد فقط من أجل التعارف وبشكل أعمق والتمتع بالوقت، وليس من أجل إطلاق الأحكام عليكم أو حتى توجيه الانتقاد إليكم. اذا كنتم تريدون حقاً أن تصلوا الى الموعد القادم من الأفضل أن تستعدوا اولاً وأن تشعروا بالهدوء، وابتعدوا عن القلق. **لا تتوتروا اذا كنتم ترتدون الجينزأو الفستان الغير ملائم للموعد، فملابسكم لا يجب أن تسبب لكم القلق. غير أن الشرك قد يفحص** بنية الجسم، أي ما وراء الملابس ولكن هذا لا يتخلل المواعدة . لذا لا يهم حقاً من أين الجينز، وإذا كنتم ترتدون أحد التشكيلة أو ماركات عالمية وتجارية معينة . وينصح بالتوقف عن وضع القميص داخل البنطلون كل ثانية، بجانب **النظر إلى انعكاس التفاصيل على ملعقة الشاي. - الموعد الثاني لا تستمروا في التفكير طوال الوقت وفي مسألة الاستمرار وإنجاح العلاقة بعد الموعد الأول، أو أن تتوقعوا أن يرن هاتفكم في اليوم التالي للمواعدة وتستمعون إلى صوت الشريك. وبدلاً من هذا كله استغلوا وقتكم في تناول الأطعمة المحببة إليكم، والاستماع للموسيقى، وعيشوا تلك اللحظة بكل تفاصيلها، حتى لو كنتم تعتقدون أن الشخص الذي أمامكم لا يكترث بكم، فإن استمريتم بالضحك والتمتع في حياتكم كما يجب، حينها يمكن لهذا الشخص أن يبدل رأيه ويظهر لكم الإعجاب، ويكون بذلك عكس ما تتوقعون. - حمالات الصدر والمشدات يا معشر النساء، تنازلوا عن حمالات الصدر الكبيرة والمشدات التي تغير من شكل أجسادكم، وحافظوا على طبيعتكم، دون التظاهر بأنكن أنحف من الواقع حتى لا يشعر الرجال بالخداع، والعديد منهم قد شعروا في مراحل متقدمة من العلاقة بالخداع،** حيث كانت الفتاة تظهر بصورة مختلفة تماماً بفضل حمالات الصدر والمشدات. وبالطبع فإن وجود حشوة قطنية في حمالة الصدر ليست خدعة وانما لا تبالغي في ذلك. وإذا اتبعتي بعض الحيل الماكرة قد تؤذين نفسك بالدرجة الأولى وقد تكشف حيلتك بسرعة. لذا كوني على طبيعتك ولا تبالغي. - الخطط المستقبلية لا تقلقوا اذا اكتشفتم أن أحد أهداف الشخص الذي أمامكم هو إنجاب الأطفال، ولكن من المفضل عدم التطرق إلى هذا الموضوع في الموعد الأول، وهنالك عدة مواضيع شخصية ومهمه التي يمكن الحديث عنها في موعدكم الأول، واحياناً يمكنكم الحديث عن موضوع إنجاب الأطفال إذا شعرتم أنكم تملكون نفس التفكيرفي نفس الزاوية. ولكن** بشكل عام من المفضل تأجيل مناقشة هذه المواضيع إلى مواعيد متقدمة، وكما ينصح أيضا بعدم التحدث عن يوم الزفاف، فقد يؤدي هذا إلى شعور أحد الطرفين بالقلق وتحديداً في اللقاء الأول الذي يجمع بينهما. وبدلاً من هذا من المستحسن التحدث عن أحلامكم بالسفر حول العالم، أو إنجاز أحد المشاريع التي تخططون لها.