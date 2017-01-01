تعتبر كيكة الشوكولاته من احلي انواع الحلويات علي الاطلاق ولان كيكة الشوكولاته من الحلويات التي يعشقها الاطفال كثيرا وتبحث عنها دائما ست البيت لتقديمها لاسرتها الان سوف نقدم لكي سيدتي طريقة عمل كيكة الشوكولاته بالخطوات السهله والبسيطه التي سوف تنال اعجاب جميع افراد اسرتك وسوف تندهش اسرتك من طعمها اللذيذ اذا اتبعتي خطواتها السهله بالترتيب . المقادير – 5 بيضات – كوب سكر – كوب زيت او سمنه – معلقة صغيرة فانيليا – معلقه كبيرة بيكنج بودر – كوب كاكاو بودرة – كوب ونصف دقيق – 5معالق حليب بودرة مقادير الصوص – كوب زيت – كوب سكر – معلقتين كاكاو بودرة – كوب حليب – معلقتين حليب بودرة – نصف معلقة فانيليا طريقة عمل كيكة الشوكولاته -منال العالم – في الخلاط نضع البيض والفانيليا معا ونخفق المكونات جيدا ثم نضع كوب السكر ونستمر في الخفق. – ثم نضيف الزيت او السمنه ونسمر ايضا في الخفق حتي تتجانس جميع المكونات . – بعد ذلك نضيف كوب الكاكاو البودرة والحليب ونستمر في الخفق جيدا . – بعد ذلك في اناء عميق نضع الدقيق والبيكنج بودر معا ونخلطهما جيدا. – ثم نسكب الخليط الذي في الخلاط علي الدقيق ونستمر في التقليب بالتدريج حتي تتداخل المكونات معا جيدا. – نسخن الفرن علي درجه حرارة 180 درجه مئوية. – بعد ذلك ندهن صينية الفرن بقليل من الزيت ورشها بقليل من الدقيق. – نسكب مقدار العجينه في صينية الفرنونقوم بتسوية العجينه جيدا وندخلها الفرن. -بعد ذلك نترك الصينية علي شبكة الفرن الوسطي لمده تتراوح مابين 30 الي 40 درجه او حتي تمام النضج. – بعد نضج الكيكه يمكن اختبارها بعود خشبي واذا خرج العود نظيفا تكون تم نضجها . – ونخرج الكيكه ونتركها لتبرد ثم نضعها علي علي شبكه لتبرد قبل ان نضع الصوص. طريقه عمل الصوص – في الخلاط نضع المكونات مثل السكر والحليب والفانيليا معا ونقوم بخفق المكونات. – ثم نضع معلقتين الكاكاو البودرة ونستمر في الخفق ثم نضيف الحليب البودرة ونستمر في الخفق. – بعد ذلك نضع الزيت ونستمر في الخفق جيدا حتي تتجانس المكونات ويصبح لدينا خليط متماسك . – وبعد ذلك نسكب الصوص علي الكيكه ونضع الكيكه في الثلاجه قبل التقديم. ملاحظه – يمكن استبدال الصوص السابق بصوص الشوكولاته المحضر علي النار. -ويمكن احضار كوب من الشوكولاته الخام او شوكولاته سهله التحضير واضافه الحليب لها . – ثم وضعها علي النار مع التقليب واضافه نصف كوب سكر اليها . – ونسمر في التقليب حتي نحصل علي صوص شوكولاته . – بعد ذلك نضع الصوص علي الكيكه وهي بارده ونتركها في الثلاجه قبل التقديم. – وبالف هناء وشفاء.