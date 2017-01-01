محجبات رائعة لفصل الخريف يمكنك أن ترتديها بأناقة

هناك قطع ملابس لابد أن تكون متوفرة في خزانة ملابس أي فتاة محجبة، مثل الكارديجان الطويل الثقيل لأنه سيتيح لك ارتدائه مع معظم قطع ملابسك. أيضا البلوفرات الخفيفة ستكون مناسبة جدا لتنسيقها مع التنورات أو البنطلونات الجينز الواسعة، فهي ستعطيك إطلالة خريفية مميزة. الجاكيت الجينز أو البليزر الطويل يعدان من قطع الملابس الراقية والجديدة في عالم الموضة وهما يتيحان لك التألق بأكثر من ستايل بها. الجاكيت الجينز المزين بالبادجات يمكنك ارتدائه على الفساتين الماكسي وعلى التنورات إلى جانب البنطلون الجينز أو القماش. كل ما عليك فعله هو تنسيق إكسسواراتك المختلفة لتظهري جاذبيته. أما البليزر الطويل، فعن طريقه يمكنك التألق بشكل كلاسيكي وعصري أيضا، وإذا رغبت في ارتدائه بطريقة كاجوال سيحقق لك ذلك، فقط ارتدي معه تي شيرت أنيق وحذاء رياضي مميز. تنسيق ملابس المحجبات في الخريف ليست عائقا كما تظنين، لذا كل ما عليك فعله الآن هو مشاهدة الصور التالية لتنسقي ملابسك بأناقة في الخريف.