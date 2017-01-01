السلام عليكم... في السلام نتقشف كذلك حتى أننا لا نكملها (ورحمة الله تعالى وبركاته)..​

خبر:

خبر: من الأسبوع القادم سيتم رفع اسعار البنزين..

خبر: والي سكيكدة يقوم اليوم بتدمير 16 بيت اخر..

خبر: قانون المالية الجديد 2017 لا يخدم مصلحة الشعب.. ويأتي بسياسة تجويع الشعب...

خبر: ابنة سلال الكبرى تشتري شقة ب 4 ملايير...

خبر: يقول الوزير الاول سلال أن خزينة الدولة قد أفلست , ولابد ان نتقشف قليلا تحت شعار"ماشي كل يوم ياوورث"

تندهش الصحافة من قول عبد المالك سلال بأن التقشف يؤدي إلى النميمة

في الحقيقة كلامه صحيح .. كيف لا يؤدي الى النميمة وهو اولا يؤدي الى الفقر وهذا الفقر يؤدي الى احداث فوضى ويصبح المواطن

الفقير لصعوبة الحال يلعن الدولة , وفي كل مجلس وتجمع حديثه عن من سبب له هذا العناء ..

ألا تلاحظون أن كل منا ما ان يجتمع مع أحد في البيت أو في الشارع أو في المدرسة , لا ينتهي الحديث إلا إذا تحدثوا في أحد ما

وعن حال البلاد وغيرها من المواضيع التي تذخل في النميمة..

هذا الحال .. وضع سيء سيجبر كل منا على التحدث طويلا عن كل شيء ولن ينتهي..

هذا الحال.. يجبر الكثير منا على فعل أمور لم يكن يفعلها...

بسبب التقشف.. لا لا لا

بسبب سوء التسيير.. واتخاذ قرارات واقامة علاقات بلا عقل وعن جهل ..

بسبب مسؤولين لا يملكون خبرة , ولا حكمة , لا يعرفون كيف يمكن ان "تتحكم في الوضع"..

دون المستوى .. ويبحثون عن شعب في المستوى..

التقشف يؤدي إلى النميمة...

يجهل الوضع كيف هو الان...

التقشف كذلك يؤدي إلى كل أنواع الجرائم , السرقة , القتل ..















المستقبل ,











في نظر الشباب " الحل الوحيد" للخروج من هذا الوضع السيء..











الوضع وتنتهي بجريمة قتل روح شريرة

يؤدي إلى الحقد وبشدة للتخلص منكم , فملاقاتكم وجها لوجه قد تعقدالوضع وتنتهي بجريمة قتل روح شريرة التقشف و بالأخير وليس أخيرا , يؤدي إلى الانتحار والهجرة غير الشرعية وهما بالقائمة الأولى الان يحتلان عقول الشباب الان فهمافي نظر الشباب " الحل الوحيد" للخروج من هذا الوضع السيء.. يؤدي إلى المماطلة والتأجيل والكسل والعجز وفقدان الأمل , يؤدي إلى حالات نفسية , الجنون , العصبية , القلق , الاكتئاب , فقدان الثقة بالنفس, الخوف منالمستقبل , يؤدي إلى تدني المستوى التعليمي , التهميش , يؤدي إلى الانحراف , المخدرات , الزنى , الفساد الاخلاقي ,

بقلم ال صحافية الساخرة

لقاء واحد يجمعني بك لأخبرك كم أحمل من أفكار سلبية اتجاه مسؤولي البلاد...وأنتسيؤدي التقشف إلى النميمة نعم.. كيف؟ينفي الوزير الاول "مالك سلال" موت الرئيس وهو يؤكد انه بخير وسيعود مجددا وهو بصحة جيد..