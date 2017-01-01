تحميل تطبيق الاخبار والطقس للاندرويد

تطبيق الاخبار واحوال الطقس هو عبارة عن تطبيق معرفة احوال الطقس ومتابعة احوال الطقس يوم بيوم ويقوم بتنبيهك فى حالة عدم استقرار الجو وفى حالة وجود الامطار والغيوم والعواصف وغيرها كل ماعليك فعله لللتمتع بالخدمات التى يقدمها تطبيق الاخبار والطقس لمستخدميه هو تحميل التطبيق على جهاز الاندرويد الخاص بك وتحديد البلد وبالتالى سوف تصلك الاخبار الخاصة بالطقس بصفة دورية وحتى يمكنك من معرفة نوع الملابس التى ترتديها عند خروجك من المنزل ، يعد تطبيق الاخبار واحوال الطقس من اشهر التطبيقات واكثرها استخداما وتحميلا حول العالم فمن المميز بانه متوفر بجميع لغات العالم واهمها اللغة العربية كما ان تنزيل التطبيق مجانى . تنزيل تطبيق الاخبار والطقس من جوجل بلاى .