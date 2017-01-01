كيفيّة تحقيق الحلم المستحيل

الحلم لتكون إنساناً سعيداً لا بدّ بأن يكون لديك حلم؛ فالسعي لنيل شيء ما تريده يضفي على حياتك المتعة، وكلّما زادت صعوبة تحقيق ما تريد تزداد المتعة أكثر وأكثر؛ فالأشخاص الذين لا يملكون طموحاً تجدهم لا يدرون أين وجهتهم، فيتملّكهم الضياع لعدم وجود هدف يسعون إليه، فهم لا خطط لديهم، ويسيرون حيثما ترسلهم الرياح، وهم عادةً يكونون في حالة حزن نظراً لعدم تحقيقهم أيّ شيء في حياتهم، سنتطرّق هنا إلى كيفيّة تحقيق الأحلام المستحيلة بنظرنا. كيفيّة تحقيق الحلم هناك الكثير من الأمور التي عليك اتّباعها لتحقيق أحلانك، منها: التخطيط المسبق: من الصعب أن تحقّق شيئاً إن غاب الترتيب المسبق للعمل؛ فالأمور المدروسة بشكل أقل تعرّضا للانهيار أو الفشل، بالإضافة إلى أنّ تحديد ما تريده بشكل واضح يسهّل عليك كلّ شيء، لذلك تعدّ هذه الخطوة من أهم الخطوات في تحقيق النجاح. الصبر: عليك امتلاك الصبر؛ فهو مفتاح أيّ عقبة تفرض نفسها أمامك خلال سعيك لتحقيق حلمك، ستتعرّض للفشل وستتعثّر كثيراً، لذلك يتطلب الأمر منك هنا ألّا تيأس وذلك لتخلّص نفسك من العثرة و تكمل المسير، وستلقى أناساً يُقلّلون من قدرتك ومن إنجازك، و دورك هنا أن تصمّ أذنك عن هذه التفاهات. الاستمراريّة: يعتبر الملل عدوّ الطموح؛ حيث إنّه قد يلغيه، فتقف بعد ذلك نادماً حزيناً، إذ لا بدّ من الإصرار والإرادة القويّة التي تقضي على أي سبب لهدم ما تتمنّى الوصول إليه. الثقة بالنفس: إنّ ثقتك بنفسك تُكوّنُ في جوفك قوّةً خارقة لإنجاز ما تريد، وقِلّتها تجعلك متخاذلاً، خائفاً، وعاجزاً عن أسهل خطوة، وأيضا تقوم ثقتك بعكس تأثيرها على من يتعاملون معك، فيصبحون واثقين بك وبما ستقوم به من عمل. البعد عن التسويف: عندما تغمرك الرغبة للحصول على شيء ما لا تقل سوف أقوم بفعل ذلك غداً؛ فالتسويف يُقلّل من لهفتك للحصول على ما تريد وقد يلغيها، فيبعدك عن أيّ فعل يقرّبك إلى مبتغاك. التعلّم من تجارب الآخرين: عدوى الإنجاز تأخذها من أولئك الناجحين، فعليك ملازمتهم، والحديث معهم، ومعرفة سِيَر حياتهم، والصعوبات التي تعرّضوا لها، فبذلك تقوى عزيمتك وتكون جاهزاً لأيّ عارض. التخلّص من نقاط ضعفك: عليك التعرّف على نقاط ضعفك التي تَحُوُلُ بينك وبين أحلامك، لتكون قادراً على التخلّص منها؛ فوجودها شيء طبيعي جداً في الناس، فكلٌّ لديه نقطة ضعف يحاول الخلاص منها، لكن السيّء هو أن تبقى راكناً لا تسعى لدثرها.