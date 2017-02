الامازيغ بالجزائر

هذا باختصار ما جاء في الكتاب



L’évolution des effectifs





Vers l’an mille, après plusieurs siècles de crise et de recul démographiques, les trois pays du Mag-hreb ont dû, grâce à la prospérité de l’ère ziride, approcher les 6,5 millions d’habitants. Mais, au mi-lieu du XIe siècle, l’invasion des Hilaliens, venus du sud égyptien, c’est-à-dire de l’est, clôt brutalement cette période heureuse. L’empire berbère des Almoravides, fondé à la même époque, mais à partir de l’ouest, à l’autre bout du Maghreb, et celui, plus glorieux encore, des Almohades qui lui succède, sont impuissants à endiguer le flot des nomades qui, partout où ils passent, font reculer





l’agriculture. En 1200, le Maghreb ne doit guère compter plus de 5 millions d’habitants. L’arrivée en Tunisie des Béni Solaïm, tribu hilalienne attardée en Libye, accélère la désagrégation administrative du pays. Dès la première moitié du XIII





e siècle, l’empire almohade entre en décomposition. Selon la Cambridge History of Africa (Fage et Oliver, 1975-1986, t. 3, p. 360), les XIIIe et XIVe siècles se si-gnalent par « des indices de dépopulation au Maroc ».Les Mérinides, qui ont supplanté les Almohades au Maroc, tenteront vainement de ressusciter leur empire face aux individualismes locaux. Tout cela est balayé par les ravages de la Peste Noire en 1348-1349, qui, de Tunis à Tanger, emporte tout ce qui





restait de l’administration et fait, directement ou indi rectement, disparaître une grande partie de l’élite intellectuelle : après elle, ce n’est plus qu’une lente décadence. Reinhard et al.(1968, p. 83) résument parfaitement le diagnostic unanime d





es contemporains et des historiens pour la période qui sépare les





invasions de la Peste Noire : « Après le XIe siècle, la situation s’aggrava, surtout dans les campagnes. Des ravages de plantations, de systèmes d’irrigation, éliminèrent ou réduisirent considérablement l’agriculture au profit du nomadisme. De toute évidence, cette transformation abaissa considérablement le niveau démographique, par exemple en





Afrique du Nord de l’ةgypte au Maroc ».





Avec le retour de la peste en 1362-1363, et tous les dix ou douze ans par la suite, la population du Maghreb ne dépasse sans doute guère les 4 millions en 1400. « ہ la fin du XVe siècle, le Maghreb connaissait une crise sévère, marquée par un affaiblissement démographique, une désarticulation de l’économie et une incurable faiblesse politique. (...) Au cours des XIVe et XVe siècles, épidémies et famines eurent pour effet de réduire l’ensemble des populations du Maghreb (...) » (Unesco, 1980-1998, t. 5, p. 181). Les Saadiens, qui remplacent les Mérinides au milieu du XVIe siècle, ont un petit





succès dans leur tentative de remise en ordre, mais il reste ponctuel et limité. L’un de leurs souverains, El Mansour, réussit, de 1578 à 1603, à imposer vingt-cinq années de paix et de prospérité au Maroc, cependant que la mainmise des Turcs sur les régen ces de Tunis et d’Alger ne développe guère que les ports qui arment pour la course, l’intérieur du pays





, sauf quelques villes et forteresses, étant laissé à l’anarchie des tribus.





De 4,7 millions vers 1500, la population de la région remonte peut-être à 5,4 millions vers 1600 et à 5,6 millions vers 1620, après l’accueil des réfugiés morisques d’Espagne qui revivifient un peu le commerce des villes. Alors une lente décomposition économique et politique gagne tout le Maghreb, faite de violence et





de luttes intestines. Au Maroc, elle sera à peine ralentie par les longs règnes de Moulay Ismaïl (1672-1727) et de Sidi Mohamed (1757-1790), simples pa renthèses dans une longue période d’anarchiechronique qui se prolongera jusqu’à l’aube du XXe siècle. Quant aux régences d’Alger et de Tunis, elles ont vu la course péricliter devant la montée en





puissance des flottes européennes, et elles participent, au XVIIIe siècle, à la décomposition et au déclin de l’ةtat turc. Entre l’anarchie politique, la peste qui revient souvent et frappe durement tout le Maghreb jusqu’au début du XIXe





siècle, et les révoltes d’esclaves chrétiens qui affaiblissent occasionnellement les grandes villes, on peut penser que





la population du Maghreb a stagné, ou même légèrement régressé, de 5,7 millions en 1700 à 5,6 millions en 1800.

عدد الامازيغ في تونس و الجزائر و المغرب فقط دون ذكر ليبيا و موريتانيا ... الخ سنة 1000م حسب الباحثين كان 6.5 مليون نسمةهذا رابط لكتاب عن سكان شمال افريقيا شمال افريقيا من سنة 1000م الى غاية القرن 19