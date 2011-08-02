الامازيغ بالجزائر

الموضوع في 'منتدى القبائل والأعراش الجزائرية' نشر بواسطة liliam, ‏29 جويلية 2011.

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  1. liliam

    liliam :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 جويلية 2011
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    الامازيغ بالجزائر

    أغلبية سكان الجزائر في الأصل هم امازيغ , و من يقرا تاريخ و يتعرف على التفافة و العادات الجزائرية سيكتشف هده الحقيقة
    أما اللغة فان أغلبية الجزائريين يتكلمون اللهجة الجزائرية و هي مزيج من العربية و الامازيغية , و هناك مناطق في الجزائر لزالت تحافظ على لغتها الأصلية الاماريغية و خصوصا منطقة القبائل الجزائرية و الطوارق في الجنوب و في الشاوية و بعض المناطق الغربية على الحدود مع المغر


    حيث يشكل الناطقون باللغة الأمازيغية كلغة أم نسبة من 40إلى 50% من مجموع السكان البالغ عددهم حوالي 35 مليون نسمة حسب إحصائيات جانفي 2006، تنتشر اللغة الأمازيغية في الجزائر بمناطق كثييرة أهمها :

    منطقة القبائل: وتنتشر بها اللهجة القبائلية في المنطقة الواقعة شمال الجزائر ويبلغ عدد المتكلمين بها حوالي 7 ملايين، مستعملة في منطقة القبائل التي تضم كل من ولايات تيزي وزو، بجاية ،بومرداس
    ،البويرة وجزء من ولاية سطيف وبرج بوعرريج و البليدة والمدية والجزائر العاصمة لتواجد الولاياة الأخيرات على حدود مع تيزي وزو وبجاية، كما أن ولاية الجزائر العاصمة 70 بالمائة من سكانها أمازيغ[بحاجة لمصدر].

    منطقة الشاوية: تستعمل بالمنطقة اللهجة الشاوية في الجزائر، وتوجد كذلك بتونس من حيث التعداد البالغ قرابة 5 ملايين مستعلمة في ولايات باتنة، وخنشلة وأم البواقي نعامة وجزء من بسكرة وتبسة وسوق أهراس وقالمةو سطيف وبرج بوعريج وكذلك قسنطينة والقصرين بتونس كامتداد لفروعها.
    بنو مزاب: تتركز اللغةالمزابية أساسًا بولاية غرداية (تغردايت) الواقعة في الخط الأحمر بين الشمال والجنوب وهي الشبكة الجغرافية المسماة: وادي مْزاب يبلغ تعداد المتحدثين بالمزابية حوالي أكثر من ثلاثمائة ألف نسمة(300.000).
    الطوارق: تستعمل اللهجةالترقية عند الطوارق الذين يفضلون تسمية تماجيغت؛ أي بقلب الحرف (z) إلى حرف الجيم، يتواجد الطوارق بكثرة في ولايات: تمنراست، وإليزي، وأدرار وبشار. يبغ عدد المتحدثين بها
    حوالي أكثر من مليون ونصف مليون نسمة، كما أن الطوارق يتواجدون كذلك في ليبيا ومالي والنيجر وحتى بوركينا فاسو.

    الشناوية يتواجد استعمال هذه اللهجة بجبال الشنوة بولاية تيبازة يبلغ تعدادها حوالي 600 ألف نسمة.
    الشلحة: متواجدة بولاية تلمسان ولاية البيض على الحدود الجزائرية المغربية مستعملة ببني بوسعيد، يبلغ عدد المتحدثين بها حوالي 13 ألف نسمة وأصل أمازيغ المنطقة من قبيلة زناتة.
    أمازيغ تقارقرانت: ويتواجدون بالقرب من ورقلة وتوقرت ونقوسة عدد مستعمليها غير محدد. كما يتواجد بالجزائر الكثير من المناطق الأمازيغة المعربة حيث تستعمل هذه المناطق الكثير من الكلمات الأمازيغية مثلما هو الحال في ولاية جيجل وسكيدة وحتى بعض المناطق بغليزان. كما نجد لهجة تزناتيت بتيميمون ولاية ادرار ولهجة أخرى يتكلمونها في اقلي ولاية بشار وأخرى بالبيض (بوسمغون)، ويوجد بولاية البليدة امازيغ " بني صالح وبني ميصرة وبني مسعود"

     
    التعديل الأخير: ‏29 جويلية 2011
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    liliam, ‏29 جويلية 2011
    #1
  2. Thayri

    Thayri :: عضو مُتميز ::

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    أزول أيليس لقبآيل

    معلومـآتـ قيمة و موضوع مميز

    بـــآرك الله فيكـ و صح فطوركمـ

    ثآنميرثـ
     
    sϋpèr βoy معجب بهذا.
    Thayri, ‏2 أوت 2011
    #2
  3. liliam

    liliam :: عضو منتسِب ::

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    ثانمرث أوتما فرح أطاس سمسلينيم صح رمضانيم صح فطورك
     
    liliam, ‏2 أوت 2011
    #3
  4. la reine

    la reine :: عضو منتسِب ::

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    mais ne oublie pas que l' origine de l’Algérie c'est des berbère et nous qui a donné la permission pour que les arabes entré a notre pays
     
    la reine, ‏4 أوت 2011
    #4
  5. Lhouari

    Lhouari :: عضو منتسِب ::

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    azul fllawn
    merci pour les informations
    moi aussi je parle chel7a
    j'espere que ca sera meme que la notre
     
    Lhouari, ‏7 أوت 2011
    #5
  6. cantejundo

    cantejundo :: عضو مُشارك ::

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    ازول فلاون
    شكرا للموضوع القيم.......
     
    cantejundo, ‏20 أوت 2011
    #6
  7. قمر ال14

    قمر ال14 :: عضو مُتميز ::

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    azul moi chelha
    cest vrai الشلحة: متواجدة بولاية تلمسان ولاية البيض على الحدود الجزائرية المغربية
     
    قمر ال14, ‏21 أوت 2011
    #7
  8. zohir mzabi

    zohir mzabi :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليكم اخواني حبيت نزيدلكم معلومة :
    بنو مزاب: تتركز اللغة المزابية أساسًا بولاية غرداية (تغردايت) الواقعة في الخط الأحمر بين الشمال والجنوب وهي الشبكة الجغرافية المسماة: وادي مْزاب يبلغ تعداد المتحدثين بالمزابية حوالي300 ألف نسمة.
     
    عاشقة الإحسان معجب بهذا.
    zohir mzabi, ‏8 ماي 2013
    #8
  9. belaidi_ilyas

    belaidi_ilyas :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليكم اريد تعلم الامازغية

    من فضلكم من هو مهتم بتعليمي الامازيغية بالتيليفون يعني كل خطرة يعلمي المعاملات والاكثر استعمالا نولي نتصل بيه في الهاتف

    شكرا
     
    belaidi_ilyas, ‏14 ماي 2013
    #9
  10. fleur du jour

    fleur du jour :: عضو مُتميز ::

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    Barbare et fière vive les kably par tuot
    thanamirth atas atas oultma
     
    sϋpèr βoy معجب بهذا.
    fleur du jour, ‏14 ماي 2013
    #10
  11. عاشقة الشعر

    عاشقة الشعر :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليكم
    شكراا لك اختي على مجهودات التي تقومين بها لتعريف باصل الجزائر
    كلنا نفخر بامازيغيتنا وانتمائنا

     
    عاشقة الشعر, ‏14 جويلية 2013
    #11
  12. mlamine50

    mlamine50 :: عضو منتسِب ::

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    رد: الامازيغ بالجزائر

    كم عدد الناطقين باللغة الامازيغية في منطقة وادي ريغ: تقرت ،بلدة عمر، تماسين، ....الخ
     
    mlamine50, ‏4 مارس 2015
    #12
  13. نجيب نعمي

    نجيب نعمي :: عضو منتسِب ::

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    رد: الامازيغ بالجزائر

    من قال ان اغلبية الجزائر من اصل امازيغي منطقة الجلفة و اولاد نايل الذي عددهم حسب اخر الاحصائيات 3 مليون ومنطقة واد سوف و جزء من بسكرة هم قبائل المهاجرة من نجد من بني سليم وهلال يعني انه هناك اقليات امازيغية في الجزائر ............ انا عربي وافتخر
     
    نجيب نعمي, ‏5 جويلية 2015
    #13
  14. samir batna

    samir batna :: عضو مُشارك ::

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    رد: الامازيغ بالجزائر

    ثانمرث أوتما
     
    samir batna, ‏8 جويلية 2015
    #14
  15. sϋpèr βoy

    sϋpèr βoy :: عضوية محظورة ::

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    رد: الامازيغ بالجزائر

    تحيا بلاد امزيغ وتحيا شوية
     
    sϋpèr βoy, ‏8 جويلية 2015
    #15
  16. نيسة

    نيسة :: عضو منتسِب ::

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    رد: الامازيغ بالجزائر


    انت ذكرت الجلفة و اولاد نايل و وادي سوف و بسكرة ..و هل هذه الولايات تمثل 48 ولاية ؟؟

    هؤلاء الاعراب اقلية قليلة و نسبتهم لا تتعدى 4 في المئة من مجموع سكان الجزائر
    اولا اولاد نايل يدعون انهم من الاشراف و ليس من بنو هلال
    ثانيا اذا كانت الجلفة و بسكرة عرب فاين هي القبائل الامازيغية التي تسكن هناك ... هل انقرضت :d
    و لماذا اذا عادات و تقاليد هذه الولايات امازيغية ؟؟ فاين هي عادات و تقاليد الاعراب ؟؟
    انا معك في ان وادي سوف الاكثرية هم اعراب و هي الولاية الوحيدة
     
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    نيسة, ‏26 ديسمبر 2015
    #16
  17. نيسة

    نيسة :: عضو منتسِب ::

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    رد: الامازيغ بالجزائر

    موضوع جميل بارك الله فيك

    [​IMG]
     
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    نيسة, ‏26 ديسمبر 2015
    #17
  18. maloukalouiza

    maloukalouiza :: عضو منتسِب ::

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    رد: الامازيغ بالجزائر

    viv les kabyyyyyyyyyyyl 44444444444444444444444444444444444444444444444444444 sirtou les filles
     
    1 معجب بهذا.
    maloukalouiza, ‏29 ديسمبر 2015
    #18
  19. سمير الرياحي

    سمير الرياحي :: عضو منتسِب ::

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    رد: الامازيغ بالجزائر

    معلوماتك مغلوطة اصلا لاتوجد احصائية رسمية في الجزائر تخص نسبة العرب او الامازيغ من سكان الجزائر لاننا نعيش في وئام ولانحتاج لنعرف من اكثر :up:
     
    سمير الرياحي, ‏13 مارس 2016
    #19
  20. نيسة

    نيسة :: عضو منتسِب ::

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    رد: الامازيغ بالجزائر


    عن إحصائية تقصد يا أخي
    العرب في الجزائر هم أعراب بنو هلال
    الاعراب الذين دخلوا شمال افريقيا سنة 1050م هما بنو هلال و بنو سليم طبعا جزء منهما
    لان منهم من بقي في موطنهم الاصلي بشبه الجزيرة و جزء موجود في العراق و الشام و جزء في مصر
    إذا حسب المؤرخين فإن عدد هؤلاء الاعراب عند دخولهم كان لا يتعدى 5 آلاف دون ذكر من انقرض منهم في معركة سطيف بين الموحدين و بينهم
    فعندما سمع عبد المؤمن بن علي الموحدي عن استفحال فسادهم و تخريبهم للعمران في افريقية (تونس) خرج بجيشه اليهم و كانت المعركة في سطيف ...حيث اباد الكثير منهم و البقية جعلهم مرتزقة في جيوشه
     يقول ابن خلدون
    ((ثم انتقض العرب الهلاليون على دعوة صنهاجة وكان أمير رياح فيهم محرز بن زناد ابن بادخ إحدى بطون بني علي بن رباح فلقيتهم جيوش الموحدين بسيطف وعليهم عبد الله بن عبد المؤمن فتوافقوا ثلاثا علقوا فيهما رواحلهم وأثبتوا في مستنقع الموت أقدامهم ثم انتقض في الرابعة جمعهم واستلحمهم الموحدون وغلبوا عليهم وغنموا أموالهم وأسروا رجالهم وسبوا نساءهم واتبعوا أدبارهم إلى محصن سبتة ثم راجعوا من بعد ذلك بصائرهمم واستكانوا لعز الموحدين وغلبهم فدخلوا في دعوتهم وتمسكوا بطاعتهم وأطلق عبد المؤمن أسراهم ))
    و يقول كذلك
    ((و انهزمت طائفة من قوم محمد بن مسعود منهم: ابنه عبد الله وابن عمه حركات بن أبي الشيخ بن عساكر بن سلطان وشيخ من شيوخ قرة فضرب أعناقهم وفر يحيى بن غانية (المرابطين) إلى مسقطه من الصحراء واستمرت على ذلك أحوال هذه القبائل من هلال وسليم واتباعها ونحن الآن نذكر أخبارهم ومصائر أمورهم ونعددهم فرقة فرقة ونخص منهم بالذكر من كان لهذا العهد بحيه وناجعته ونطوي ذكر من انقرض منهم ))


    يعني نسبة بنو هلال في الجزائر لا تتعدى 3%

    و طبعا انت تعرف ان كل عادات و تقاليد الجزائريين هي امازيغية 100 في المئة
    الامازيغ قبائل كثيرة عدد قبائلها اكثر من 300 قبيلة وصفها ابن خلدون بالشعوب لكثرة عددهم واغلب القبائل الامازيغية تعرب لسانها

    عدد الامازيغ في تونس و الجزائر و المغرب فقط دون ذكر ليبيا و موريتانيا ... الخ سنة 1000م حسب الباحثين كان 6.5 مليون نسمة
    هذا رابط لكتاب عن سكان شمال افريقيا شمال افريقيا من سنة 1000م الى غاية القرن 19

    https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc...ments/dt15.pdf


    هذا باختصار ما جاء في الكتاب

    L’évolution des effectifs
    Vers l’an mille, après plusieurs siècles de crise et de recul démographiques, les trois pays du Mag-hreb ont dû, grâce à la prospérité de l’ère ziride, approcher les 6,5 millions d’habitants. Mais, au mi-lieu du XIe siècle, l’invasion des Hilaliens, venus du sud égyptien, c’est-à-dire de l’est, clôt brutalement cette période heureuse. L’empire berbère des Almoravides, fondé à la même époque, mais à partir de l’ouest, à l’autre bout du Maghreb, et celui, plus glorieux encore, des Almohades qui lui succède, sont impuissants à endiguer le flot des nomades qui, partout où ils passent, font reculer
     l’agriculture. En 1200, le Maghreb ne doit guère compter plus de 5 millions d’habitants. L’arrivée en Tunisie des Béni Solaïm, tribu hilalienne attardée en Libye, accélère la désagrégation administrative du pays. Dès la première moitié du XIII
     e siècle, l’empire almohade entre en décomposition. Selon la Cambridge History of Africa (Fage et Oliver, 1975-1986, t. 3, p. 360), les XIIIe et XIVe siècles se si-gnalent par « des indices de dépopulation au Maroc ».Les Mérinides, qui ont supplanté les Almohades au Maroc, tenteront vainement de ressusciter leur empire face aux individualismes locaux. Tout cela est balayé par les ravages de la Peste Noire en 1348-1349, qui, de Tunis à Tanger, emporte tout ce qui
     restait de l’administration et fait, directement ou indi rectement, disparaître une grande partie de l’élite intellectuelle : après elle, ce n’est plus qu’une lente décadence. Reinhard et al.(1968, p. 83) résument parfaitement le diagnostic unanime d
     es contemporains et des historiens pour la période qui sépare les
     invasions de la Peste Noire : « Après le XIe siècle, la situation s’aggrava, surtout dans les campagnes. Des ravages de plantations, de systèmes d’irrigation, éliminèrent ou réduisirent considérablement l’agriculture au profit du nomadisme. De toute évidence, cette transformation abaissa considérablement le niveau démographique, par exemple en
     Afrique du Nord de l’ةgypte au Maroc ».
     Avec le retour de la peste en 1362-1363, et tous les dix ou douze ans par la suite, la population du Maghreb ne dépasse sans doute guère les 4 millions en 1400. « ہ la fin du XVe siècle, le Maghreb connaissait une crise sévère, marquée par un affaiblissement démographique, une désarticulation de l’économie et une incurable faiblesse politique. (...) Au cours des XIVe et XVe siècles, épidémies et famines eurent pour effet de réduire l’ensemble des populations du Maghreb (...) » (Unesco, 1980-1998, t. 5, p. 181). Les Saadiens, qui remplacent les Mérinides au milieu du XVIe siècle, ont un petit
     succès dans leur tentative de remise en ordre, mais il reste ponctuel et limité. L’un de leurs souverains, El Mansour, réussit, de 1578 à 1603, à imposer vingt-cinq années de paix et de prospérité au Maroc, cependant que la mainmise des Turcs sur les régen ces de Tunis et d’Alger ne développe guère que les ports qui arment pour la course, l’intérieur du pays
     , sauf quelques villes et forteresses, étant laissé à l’anarchie des tribus.
     De 4,7 millions vers 1500, la population de la région remonte peut-être à 5,4 millions vers 1600 et à 5,6 millions vers 1620, après l’accueil des réfugiés morisques d’Espagne qui revivifient un peu le commerce des villes. Alors une lente décomposition économique et politique gagne tout le Maghreb, faite de violence et
     de luttes intestines. Au Maroc, elle sera à peine ralentie par les longs règnes de Moulay Ismaïl (1672-1727) et de Sidi Mohamed (1757-1790), simples pa renthèses dans une longue période d’anarchiechronique qui se prolongera jusqu’à l’aube du XXe siècle. Quant aux régences d’Alger et de Tunis, elles ont vu la course péricliter devant la montée en
     puissance des flottes européennes, et elles participent, au XVIIIe siècle, à la décomposition et au déclin de l’ةtat turc. Entre l’anarchie politique, la peste qui revient souvent et frappe durement tout le Maghreb jusqu’au début du XIXe
     siècle, et les révoltes d’esclaves chrétiens qui affaiblissent occasionnellement les grandes villes, on peut penser que
     la population du Maghreb a stagné, ou même légèrement régressé, de 5,7 millions en 1700 à 5,6 millions en 1800.


     
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    نيسة, ‏31 مارس 2016
    #20
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