حصريـا متحف منتدى اللمة للأغراض النادرة الكلـ مدعو للمساهمـــــــة

النورس

النورس

:: عضو متألق ::
إنضم
5 أوت 2008
المشاركات
3,068
النقاط
163
الجنس
ذكر

439383women.gif


اليوم موضوعنا عبارة عن متحف خاص بأعضاء اللمة الكرام
لكل ما هو ثمين و نادر

فكرة الموضوع أنو كل عضو يقوم بتصوير أي شيئ ثمين و ذو قيمة معنوية او تاريخية
حبذا لو يكون قديــــــــــــــم

كل الاغراض النادرة نحتاجها هنا
فلنجعله متحف اللمة للاغراض النادرة

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البداية ستكون معي

سأقوم بعرض أقدم شي وجدته يعتبر كنز العائلة

ألة خياطة تخص جد الوالدة الكريمة
ألة خياطة من سنة 1922 كان يستعملها جدي رحمة الله عليه في خياطة أثواب المجاهدين الابرار أبان الثورة التحريرية

الة خياطة لازلت تصارع الزمن عمرها اكثر من 90 سنة و هي بحالة جيدة توارثتها العائلة و مازالت قيد الاستعمال الى الان

اليكم الة الخياطة التي شاركت في الثورة المباركة

photo001ty.jpg


صنع شركة SINGER
photo002g.jpg




photo004i.jpg


و هته ألة تحديد خاصة بها كذلك من نفس التاريخ

photo005ms.jpg



هذه ستكون كبداية و هناك بعض الأغراض قادمة ان شاء الله

أرجو ان تنال أعجابكم الفكرة و نساهم كلنا في تشييد
متحف اللمة للاغراض النادرة

:re_gards:



 
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السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
50,515
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
وعليكم السلام
بارك الله فيك على الفكرة الفريدة من نوعها
تشكر عليها كثيرا
ان شاء الله يكون موضوعك
متحف يجمع كل التحف المختلفة
لأعضاء اللمة الجزائرية
مثل ماكنة الخياطة
الله يبارك
لنا عودة ان شاء الله الى الموضوع الطيب
تحياتي
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
50,515
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
أآلة التحديد
هادي تاني عمري شفت زيها
حقا هي نادرة
شكرا لك
 
الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: 3D Designer ::
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
6 مارس 2008
المشاركات
18,233
النقاط
671
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
يعطيك الصحة عالموضوع
فكرة جديدة وحصرية
وفي اللمة نحبو كلشي حصري
...
ماكينة الخياطة مع انها قديمة
مي مازالت جديدة ومازال عندها
قدر في السوق باش يكون في علمك
ماركة سانجاغ من أفضل الماركات
+
لحديدة هديك خخخ عمري ما شفت كيفها
هدي نادرة صح هههه
...
مغسي عالفكرة والموضوع
يعطيك الصحة
سلامو
 
الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: 3D Designer ::
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
6 مارس 2008
المشاركات
18,233
النقاط
671
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
+
لي عودة ان شاء الله
بكاش أرشيف من دارنا
هههه
+
تقييم
سلامو
 
النورس

النورس

:: عضو متألق ::
إنضم
5 أوت 2008
المشاركات
3,068
النقاط
163
الجنس
ذكر
عدنا بشيئ ثمين أخر
و هو جهاز راديو من سنة 1957

كذلك ملك للعائلة
لكنه لم يعد يشتغل:sad:


بدون أطالة

29597506.jpg



ll1ik.jpg


القنوات التي ينقل بثها
منها BBC
radio france
....

ll2s.jpg


 
الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: 3D Designer ::
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
6 مارس 2008
المشاركات
18,233
النقاط
671
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
هه الله الله عالغاديو هههه
قديـــــــم أوي أوي
قالها المصري هههه
ربي يعيشهولكم خخخ
مليحة الفكرة ...
نرجع في أقرب وقت
ان شاء االله
سلامو
 
R

redpearl

:: عضو مُتميز ::
إنضم
21 ديسمبر 2008
المشاركات
837
النقاط
17
مشكور أخي على الفكرة الجميلة
الراديو هاداك كان عندو عمي واحد كيفو ومازال مخبيه
وعد مني مرة اخرى اذا لقيت حاجة قديمة نتفكر نصورها
سلام
 
B

BeSt GlAdiAtOr

:: عضو مُتميز ::
إنضم
7 أكتوبر 2009
المشاركات
1,236
النقاط
37
رح نجيبلك حاجة خويا ............عادل مي...بالاك يحكمونا رح نروحو .........خط واحد للسيلونة
 
B

BeSt GlAdiAtOr

:: عضو مُتميز ::
إنضم
7 أكتوبر 2009
المشاركات
1,236
النقاط
37
قال النورس:
عدنا بشيئ ثمين أخر

و هو جهاز راديو من سنة 1957

كذلك ملك للعائلة
لكنه لم يعد يشتغل:sad:


بدون أطالة


29597506.jpg



ll1ik.jpg

القنوات التي ينقل بثها
منها BBC
radio france
....


ll2s.jpg





إضغط للتوسيع...

واو راديو تحفة خويا عادل
أكيد لازملك تحافظ عليه ....دريلو ضربة vernet وردلي بالخبر الغبرة ماتقيسهش

.
.
.
إن شاء الله رح نكون من بين مسانديك في الموضوع
 
ا

الجزائري05

:: عضو شرفي ::
إنضم
8 فيفري 2008
المشاركات
5,657
النقاط
319
هذي رسالة من المستشرق الفرنسي الذي أسلم و عاش بقية حياته في مدينة بوسعادة

وثيقة أصلية
صورة ملتقطة من متحف نصر الدين ديينه
090811060909t4s0d9okeznp7qpix0kx.jpg

 
ْ

ْ ~ دمعة سجدة ~ ْ

:: عضو مُشارك ::
إنضم
6 سبتمبر 2011
المشاركات
187
النقاط
7
قال النورس:

ألة خياطة تخص جد الوالدة الكريمة
ألة خياطة من سنة 1922 كان يستعملها جدي رحمة الله عليه في خياطة أثواب المجاهدين الابرار أبان الثورة التحريرية

الة خياطة لازلت تصارع الزمن عمرها اكثر من 90 سنة و هي بحالة جيدة توارثتها العائلة و مازالت قيد الاستعمال الى الان

اليكم الة الخياطة التي شاركت في الثورة المباركة

photo001ty.jpg


صنع شركة singer
photo002g.jpg




photo004i.jpg

إضغط للتوسيع...
حنا تاني عندنا كيما singerهاذي ماشي غير وحدة ...يما كي كانت صغيرة شراتهم
إيييه والله ....كانت هوايتها لخياطة ولحد اليوم هي محترفة فيها

شكرا على الموضوع الرائع ....أرجو أن تقبلوا مروري ...ووجودي بينكم
 
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EL General

EL General

:: عضو شرفي ::
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
10,438
النقاط
351
محل الإقامة
تبسة
خويا فكرة ملكبار يعطيك الصحة

عجبتني ألة الحدادة روعة عندها شكل تع يوحي بأنها تع بكري

و أيضا آلة الخياطة فور

يعطيك الصحة خويا و ان شاء الله راني نرجع و نشارك في موضوعك الجميل

اتهلا برك ههههههه

مرسي
 
النورس

النورس

:: عضو متألق ::
إنضم
5 أوت 2008
المشاركات
3,068
النقاط
163
الجنس
ذكر
بارك الله فيك معتز خيي على الوثيقة القيمة

زيد جيبلنا الجديد
 
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