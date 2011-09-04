حصريـا متحف منتدى اللمة للأغراض النادرة الكلـ مدعو للمساهمـــــــة

اليوم موضوعنا عبارة عن متحف خاص بأعضاء اللمة الكرام

لكل ما هو ثمين و نادر



فكرة الموضوع أنو كل عضو يقوم بتصوير أي شيئ ثمين و ذو قيمة معنوية او تاريخية

حبذا لو يكون قديــــــــــــــم



كل الاغراض النادرة نحتاجها هنا

فلنجعله متحف اللمة للاغراض النادرة

***********************************************************************

البداية ستكون معي



سأقوم بعرض أقدم شي وجدته يعتبر كنز العائلة



ألة خياطة تخص جد الوالدة الكريمة

ألة خياطة من سنة 1922 كان يستعملها جدي رحمة الله عليه في خياطة أثواب المجاهدين الابرار أبان الثورة التحريرية



الة خياطة لازلت تصارع الزمن عمرها اكثر من 90 سنة و هي بحالة جيدة توارثتها العائلة و مازالت قيد الاستعمال الى الان



اليكم الة الخياطة التي شاركت في الثورة المباركة











صنع شركة SINGER





















و هته ألة تحديد خاصة بها كذلك من نفس التاريخ

هذه ستكون كبداية و هناك بعض الأغراض قادمة ان شاء الله



أرجو ان تنال أعجابكم الفكرة و نساهم كلنا في تشييد

متحف اللمة للاغراض النادرة



​

:re_gards: