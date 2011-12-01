على جالها راني عند القاضي و راني نباصي

AdeL Sereir
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سلام عليكم يا لحباب صافا شويا لباس؟... ايا مليح .
يقول النبي صلى الله عليه و سلم
"تنكح المرأة لاربع لجمالها و دينها و مالها و نسبها فاظفر بذات الدين تربت يداك ."
هموم لا تزول لأني لم اطبق حديت الرسول راني وحدي كالمهبول...الفطور بالفول و شيبس مهبول ...
ندمت على زواجيبين قوسين (ماشي متزوج) ههه
LA JUSTICE
المحاكمة تبدأ الأن ....
لم اوكل محامي فأنا ، سادافع عن نفسي....
سيدي القاضي تاكل زلابية ولا صبع القاضي عفوا
سيدي القاضي هذه هي اسباب الطلاق
الاكل دايما محروق
اهمال الزوج واهمال الحقوق
خدعتني مع طالب يقرا الحقوق
خطرا ضربتني بحبة برقوق
و جابتلي خوتها يخدموا فالسوق
قالولي هادي غير الانطلاقة تزيد تحقرها نرموك من التاقة
اهمال تربية الاطفال واطيحلي المورال
الطبخ الله يجيب … القهوة بالحليب .... وما تعرفش ديرها .
كاتلتني غير بالطعام فطور و عشاء ...
الطعام بالحليب الطعام باللبن الطعام بالمرقة الطعام بالخضرا معاك ياالخضرا الطعام بالبيض و الطعام بالطعام
عندما يأتي الضيوف يكون النقاش معهم جاد و موضوعي يمكننا ان نشبهه بمنتديات النقاش الجاد و مجتمع اليوم
اما زوجتي فحوارها مع الضيوف نشبهه بمنتدى الدردشة خد متال ...
الضيوف .... كيف الحال
زوجتي .... هههههههههههههههههههه ههههههه ... غير ضحك سامطة كي العضوات
تذهب الى الجيران ايا غير الهدرة و التقطاع و الغيبة و النميمة... كتيرة الكلام طويلة اللسان ...
صلاة الصبح.... الرقاد وبيع البلاد الموسقى على 12 نتاع الليل قاتلي نحب تامر حسني
دفاع الزوجة عن نفسها
زوجتي تقولي
انا عند بويا كنت غاية مقابلة غير الزواق والمرايا والتحواس في بجاية
و الهدرة ... ماكان خاصني والو نجمة دجيزي و آ لو و عندك مكانش تلفون كاتلني بالمقرون
و الما نتاع السبالة داير حالة عند بابا كنت نشرب افري و معاك راني نسوفري .
جيت لعندك قتلتني غير بالتشيشة والخرشف وليت نشف
سيدي القاضي لك الحكم ارجوا التخفيفانا لست بائع للكيفانا اردت تطبيق الدين الحنيفما سلكتني لا بنت المدينة ولا تاع الريف نديها تع جلباب مشي تع قرقاب
يقول النبي صلى الله عليه و سلم
"تنكح المرأة لاربع لجمالها و دينها و مالها و نسبها فاظفر بذات الدين تربت يداك ."
هموم لا تزول لأني لم اطبق حديت الرسول راني وحدي كالمهبول
ندمت على زواجي
LA JUSTICE
المحاكمة تبدأ الأن ....
لم اوكل محامي فأنا ، سادافع عن نفسي....
سيدي القاضي تاكل زلابية ولا صبع القاضي عفوا
سيدي القاضي هذه هي اسباب الطلاق
الاكل دايما محروق
اهمال الزوج واهمال الحقوق
خدعتني مع طالب يقرا الحقوق
خطرا ضربتني بحبة برقوق
و جابتلي خوتها يخدموا فالسوق
قالولي هادي غير الانطلاقة تزيد تحقرها نرموك من التاقة
اهمال تربية الاطفال واطيحلي المورال
الطبخ الله يجيب … القهوة بالحليب .... وما تعرفش ديرها .
كاتلتني غير بالطعام فطور و عشاء ...
الطعام بالحليب الطعام باللبن الطعام بالمرقة الطعام بالخضرا معاك ياالخضرا الطعام بالبيض و الطعام بالطعام
عندما يأتي الضيوف يكون النقاش معهم جاد و موضوعي يمكننا ان نشبهه بمنتديات النقاش الجاد و مجتمع اليوم
اما زوجتي فحوارها مع الضيوف نشبهه بمنتدى الدردشة خد متال ...
الضيوف .... كيف الحال
زوجتي .... هههههههههههههههههههه ههههههه ... غير ضحك سامطة كي العضوات
تذهب الى الجيران ايا غير الهدرة و التقطاع و الغيبة و النميمة
صلاة الصبح
دفاع الزوجة عن نفسها
زوجتي تقولي
انا عند بويا كنت غاية مقابلة غير الزواق والمرايا والتحواس في بجاية
و الهدرة ... ماكان خاصني والو نجمة دجيزي و آ لو و عندك مكانش تلفون كاتلني بالمقرون
و الما نتاع السبالة داير حالة عند بابا كنت نشرب افري و معاك راني نسوفري .
جيت لعندك قتلتني غير بالتشيشة والخرشف وليت نشف
سيدي القاضي لك الحكم ارجوا التخفيف