على جالها راني عند القاضي و راني نباصي

AdeL Sereir

AdeL Sereir

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
29 جوان 2011
المشاركات
1,766
الإعجابات
971
النقاط
331
العمر
23
#1
سلام عليكم يا لحباب صافا شويا لباس؟... ايا مليح .

يقول النبي صلى الله عليه و سلم

"تنكح المرأة لاربع لجمالها و دينها و مالها و نسبها فاظفر بذات الدين تربت يداك ."

هموم لا تزول لأني لم اطبق حديت الرسول راني وحدي كالمهبول
...الفطور بالفول و شيبس مهبول ...


ندمت على زواجي
بين قوسين (ماشي متزوج) ههه

LA JUSTICE



المحاكمة تبدأ الأن ....


لم اوكل محامي فأنا ، سادافع عن نفسي....






سيدي القاضي تاكل زلابية ولا صبع القاضي عفوا


سيدي القاضي هذه هي اسباب الطلاق




الاكل دايما محروق


اهمال الزوج واهمال الحقوق


خدعتني مع طالب يقرا الحقوق


خطرا ضربتني بحبة برقوق


و جابتلي خوتها يخدموا فالسوق




قالولي هادي غير الانطلاقة تزيد تحقرها نرموك من التاقة


اهمال تربية الاطفال واطيحلي المورال


الطبخ الله يجيب … القهوة بالحليب .... وما تعرفش ديرها .




كاتلتني غير بالطعام فطور و عشاء ...


الطعام بالحليب الطعام باللبن الطعام بالمرقة الطعام بالخضرا معاك ياالخضرا الطعام بالبيض و الطعام بالطعام



عندما يأتي الضيوف يكون النقاش معهم جاد و موضوعي يمكننا ان نشبهه بمنتديات النقاش الجاد و مجتمع اليوم


اما زوجتي فحوارها مع الضيوف نشبهه بمنتدى الدردشة خد متال ...


الضيوف .... كيف الحال


زوجتي .... هههههههههههههههههههه ههههههه ... غير ضحك سامطة كي العضوات

تذهب الى الجيران ايا غير الهدرة و التقطاع و الغيبة و النميمة
... كتيرة الكلام طويلة اللسان ...

صلاة الصبح
.... الرقاد وبيع البلاد الموسقى على 12 نتاع الليل قاتلي نحب تامر حسني






دفاع الزوجة عن نفسها

زوجتي تقولي



انا عند بويا كنت غاية مقابلة غير الزواق والمرايا والتحواس في بجاية


و الهدرة ... ماكان خاصني والو نجمة دجيزي و آ لو و عندك مكانش تلفون كاتلني بالمقرون




و الما نتاع السبالة داير حالة عند بابا كنت نشرب افري و معاك راني نسوفري .




جيت لعندك قتلتني غير بالتشيشة والخرشف وليت نشف




سيدي القاضي لك الحكم ارجوا التخفيف
انا لست بائع للكيف
انا اردت تطبيق الدين الحنيف
ما سلكتني لا بنت المدينة ولا تاع الريف نديها تع جلباب مشي تع قرقاب
 
AdeL Sereir

AdeL Sereir

:: عضو فعّال ::
#9
إنضم
29 جوان 2011
المشاركات
1,766
الإعجابات
971
النقاط
331
العمر
23
#9
شكرا على المرور العطر
دائما موجودة في صفحاتي

نورتي
 
ا

الشاوية الحرة

:: عضو مُتميز ::
#12
إنضم
5 أوت 2010
المشاركات
1,429
الإعجابات
23
النقاط
37
#12
ههههههههههههههههههههههههههه معليش نكون القاضي ونحطلك الحكم انا ؟ههههههههههههههههههه
سلآلآمي:re_gards:
 
Y

YAHIA S

:: عضوية محظورة ::
#15
إنضم
10 ديسمبر 2011
المشاركات
1,333
الإعجابات
1,169
النقاط
71
#15
هههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ايا خلاص في خاطرك خويا
20 سنة حبس و شوية عليها " لازمها غير مؤبد بهاذي لعمايل :eek:i-o:"

شكرا لك
 
M

mariva

:: عضو منتسِب ::
#16
إنضم
11 فيفري 2012
المشاركات
10
الإعجابات
0
النقاط
2
#16
خلاص هو ينقص المقارون وهي تنقص الطعام يتفاهمو ههههههههههه
 
L

la_safa

:: عضو بارز ::
#19
إنضم
9 أفريل 2010
المشاركات
9,427
الإعجابات
5,246
النقاط
351
#19
قريت نص بصح عجبتني
غدوا نولي نقرا الباقي هههههههه
مرسي خويآ .. ْ~|
 
M

miss-imane

:: عضو فعّال ::
#20
إنضم
8 أوت 2010
المشاركات
1,587
الإعجابات
88
النقاط
37
العمر
23
#20
واااااااااااااش هذا يا خو راك جايبها عقاب لبنات


كاين حاجة سي سور

ايا تحياتي
 
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