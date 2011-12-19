vovinam فن له تاريخ

تابعة لتعريف الفن القتالي العسكري الفيتنامي
ماذا يعني ب قوة الروح والجسد
إن فن انسجام قوة الروح مع الجسد والمتمثل في رياضة الفوفينام فيات فوداو الذي كان شعب الفيتنامي يمارسه كفن قتالي نابع من التراث التقليدي ومعناه هو صوت المعركة الفيتنامية فكلمة (الفوفينام) تعني اسم مدرسة و(فيات) تعني شعب الفيتنام و(فو) تعني الفن القتالي ،و(داو) تعني الطريق أو المنهج ومعناها إذا ركبناها منهج الفنون القتالية الفيتنامية .
الفوفينام فيات فو داو فن له تاريخ
الفوفينام فيات فو داو هو فن قتالي أصله من شمال الفيتنام (العاصمة هانوي) ولقد تأسس هذا الفن الرائع على يد الأستاذ( نقينق لوك ) سنة 1938 بالفتنام تحت تسمية فوفينام لكن دعونا نتعمق في تاريخ هذا الفن لأن نقيونق لوك هو من جمع هذا الفن وأسسه لكن من المؤسس الأصلي أو الأب الأول للفوفينام وهو الإمبراطور( ونق بونق) والفترة الزمنية أنا ذاك تعود إلى أكثر من 500 سنة قبل الميلاد لكن ضلت هذه الرياضة متفرقة بين القبائل ثم جاء نقيون لوك وجمعها،حيث اهتم نقيانق لوك منذ صغره بدراسة طويلة للفنون القتالية والفلسفة الفيتنامية ،لهذا شجعه أساتذته على التجول في كامل أرجاء بلاده لتعلم وجمع ودراسة تقنيات هذه الرياضة التي كانت تمارس أنا ذاك بشكل عشوائي قام بأول استعراض سنة 1945 ،ولكن مع الظروف التي كانت تمر بها الفيتنام في ذالك الوقت توقفت هذه الرياضة بأمر من السلطات الفرنسية لتبعث من جديد في السنوات الستينات من طرف الخليفة الثاني للمؤسس وهو( تران هي فونق) لكن تحت تسمية جديدة وهي (الفيات فوداو) وهذا قصد إخراجها من طابعها المحلي وهو ما تحقق بالفعل ، إذ تم السماح للفيتناميين بنقل الفن وتعليمه في الدول الأجنبية خاصة في الدول الأوروبية ،مما أدى إلى استدعاء العديد من الشيوخ والأساتذة الفيتناميين الذين كانوا يدرسون في مختلف الدول الفوفينام فيات فوداو ،ونظرا لشعبية هذا الفن وتطوره تم إنشاء الفدرالية الدولية الفوفينام فيات فو داو في سنة 1973 في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية ،وهي الهيئة الوحيدة المعترف بها على مستوى اللجنة الأولمبية الدولية،ومنذ ذالك الحين أصبحت تمارس هذه الرياضة عبر كل أنحاء العالم.
هدفها :تكوين الرجل القوي ،الروح والجسد لمواجهة تحديات وعوائق الحياة
شعارها :أن تكون قويا لكي تكون نافعا قويا بدنيا ومعنويا وعقليا نافعا لنفسك ولغيرك .
مبدؤها :الانسجام مابين القوة والليونة.
التحية وتتم باليد وهي تمثل القوة الجانب السلبي وتوضع فوق القلب الذي يعبر عن الليونة وهو الجانب الإيجابي. أي اليد الحديدة فوق القلب السليم.
قاعدتها :السرعة القصوى ،القوة المقاومة،الدقة .
اللباس ويسمى( بالفوفيك) وهو يشبه نوعا ما الكيانكوجي (لباس فن الكراتي) لكن لونه أزرق ويرمز هذا اللون إلى الأمل و الضخامة والقوة والصفاء ونقاوة السماء.
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تقنيات الفوفينام فيات فو داو
تعتمد هذه الرياضة على تقنيات وقواعد كغيرها من الفنون الأسيوية وتتركز كلها على العمل الجماعي المتقن،كما أنها تتميز بقواعد وبنا فلسفية عميقة ومهارات فنية وتقنية خيالية ،وتتعدد تقنياتها وتتنوع حيث تعتمد أساسا على عمل الأرجل والأيدي كالكراتي وتقنيات الموي تاي كالمرفق والركبة وتقنيات المصارعة والجيدو كالمسك والارتكاز والرمي والدفاع . ومن الكونغ فو الخفة والشدة والصلابة ،ومن الأيكيدو مبدأ التعامل مع الخصم وهكذا ،وتقنيات جمبازية تعتمد على الليونة ،كما أن الفوفينام يعمل بتقنيات الكسر والمصارعة ،وكغيرها من الفنون القتالية تمتاز رياضة الفوفينام فيات فو داو بعدة تقنيات من بينها الضربات المقصية الطائرة بالأرجل وقد استعملت قديما حيث كان المحاربون يسقطون العدو من ظهور الخيل عن طريق القفز في السماء والهجوم على الخصم ،وهي الرياضة الوحيدة التي توجد بها 21 ضربة مقصية ،تقنيات المصارعة ،الدفاع ضد مختلف الأسلحة ولا يمكن تجاهل ماهية هذا الفن وتتمثل في الصلابة والقوة التي تتطلب من ممارسها التدريب القاسي والمستمر الذي يشبه في حد ذاته التدريبات العسكرية.
بعض تقنيات هذه الرياضة ومعناها
دام: ضربات اليد /دام تها، دام موك،دام ميك ،دام كاو،دام لاو،دام تهاب
دا: ضربات الرجل/دهات ،داتها ،داداب ،داكات،داكان،داموكسو،داداب سو
تشيم:ضربات سيف اليد/تشيم سوموت،تشيم سوهي،تشيم سوبا،تشيم سو بن ،تشيم سو نم
القات: التقنيات الدفاعية/ قات سو موت،قات سوهي ،قات سوبا ،قات سو نم
شو:ضربات المرفق/تشوسوموت، تشوسوهي ،تشو سوبا،تشوسو نم
بات:الضربات الخاطفة/بات سوموت ،بات سوهي،بات سوبا،بات سو بن،بات سونم
الكوين:الكاتا /كيمو كوين،طاب دوكوين،ناقموكوين،لونق كوين
فات:تقنيات المصارعة /فات سوموت،فات سوهي ،فات سوبا،فات سوبن
سانقليان: المنازلة المنضمة /سانقليان موت ،سانقليان هي،سانقليان زاو،سانقليان فات.
دونتشاين: الضربات المقصية/ دونتشاين سوموت،دونتشاين سوهي وهكذا من 01الى21 ضربة(الرياضة الوحيدة التي توجد بها 21ضربة
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المبادئ الأساسية العشرة لهذه الرياضة
1)الوصول إلى المستوى الأعلى للفن وخدمة الشعب والإنسانية.
2)الوفاء للمثل الأعلى للفوفينام فيات فو داو والإخلاص لهذا الفن النبيل .
3)أن نكون دائما متحدين وان نحترم المعلمين و الأخوة الصحيحة مع المصارعين.
4)الاحترام والصرامة والانضباط ووضع الشرف فوق كل شيء
5)احترام جميع الفنون الأخرى واستعمال الفوفينام فيات فو داو في حالة الدفاع عن النفس.
6)تنمية الفكر وتشغيل العقل والرقي في الحياة.
7)العيش في ضل العدالة والبساطة والنزاهة ورجاحة العقل
8)التطوير والإرادة الحديدية والتغلب على المشاكل
9)أن أكون واضحا ومثابرا ونشيط.
10) أن أكون معلما لذاتي ،متواضعا ،متسامحا ومعاتبا لنفسي.
الحزام الأزرق: الخاص بالتلميذ المبتدئ (فوشين) ومعناه هو البداية والأمل ثم الحزام الأزرق المستوى الأول ثم المستوى الثاني ثم الثالث
الاحزمة
الحزام الأسود: وفيه يبدأ التلميذ يتعلم مرحلة التحليل واكتساب المعارف الخاصة بهذه الرياضة
الحزام الأصفر: حزام المعلم الفن القتالي في الجلد.
الحزام الأحمر: في الدم أي أن الأستاذ الذي يعيش فقط من اجل فنه(حسب اعتقادهم)
الحزام الأبيض: يدخل هذا الفن في عظم ومخ ممارسه.
الحزام الأبيض مع كل الألوان السابقة الذكر: حزام كبير الأساتذة.
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أسلحة الفوفينام فيات فو داو
يتعلم التلميذ قبل كل شيء تقنيات وحركات المصارعة ليبدأ بعدها تعلم استعمال الأسلحة التي تستوجب قدر كبير من الدقة والخفة ومزيد من الحذر لمواجهة الخصم، وتتمثل هذه الأسلحة في:
الخنجر(زاو):وهو سلاح يستعمل في وضعيات الهجوم والمقاومة في المنافسات القريبة لطعن الخصم ،وهو يتطلب من صاحبه السرعة والدقة .
السيف(كيم):هو سلاح حاد يستعمل في المنافسات المتوسطة للدفاع عن النفس وصد هجمات الخصم.
http://images.google.com/imgres?img...&prev=/search?q=VOVINAMVIETVODAO&hl=fr&biw=10
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العصا(كون):سلاح يستعمل في المسافات البعيدة مصنوع من قصب الخيزران أوالحديد ويعتمد فيه على سرعة التنفيذ.
http://www.ilguerriero.it/artimarzi..._art_day3/martialday-Vovinam Viet Vo Dao .jpg
المروحة(كات): هي سلاح يستعمل غالبا من طرف المعلم والنساء الممارسات للفوفينام ،تحتوي المروحة على عدة أعمدة وفي نهاية كل عمود سكاكين صغيرة تستعمل ضد الخصم بتطبيق حركات سريعة وذكية وذالك بفتح المروحة وتدويرها مما يسمح برمي تلك السكاكين بشدة نحو الخصم.
http://www.vovinampoitiers.fr/dotclear/images/GRT 2009 Toulouse 111.jpg
الخيزران والفوفينام فيات فو داو
قصب الخيزران هو رمز رياضة الفوفينام فيات فو داو والذي يرمز لليونة حيث
ينحني حسب الريح دون أي ينطوي أو نكسر.
http://ourpetclub.com/vb/up/out.php/i18988_220sizes20lucky20bamboo.gif