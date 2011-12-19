vovinam فن له تاريخ

الجزائر تسيطر على اللقب القاري



سيطرت الجزائر* ‬على الدورة الثانية لبطولة إفريقيا لفوفينام فييتفوداو بإحرازها على *13 ‬ميدالية* (9 ‬ذهب و *01 ‬فضية و *21 ‬برونزية)متقدمة السنيغال البلد المنظم الذي* ‬تحصلت على *12 ‬ميدالية* (9 ‬ذهبية و *6 ‬فضية و *6 ‬برونزية*). ‬وتوج المنتخب الجزائري* ‬الذي* ‬شارك ب*32 ‬رياضيا بأغلب الألقاب* ‬لكل المنافسات سواء فيما* ‬يخص المنازلات* (‬كل الفئات)أو المنافسات الفنية* (‬الحزامين الأصفر و الأزرق*)‬،* ‬و أكد رمضان سماش مساعد المدرب الوطني* ‬أن الهدف المسطر خلال هذه الدورة قد تم بلوغه من خلال ضمان اللقب،رغم* ‬صعوبات التنقل والتعب بحيث أن الرياضيين وصلوا إلى السنغال بساعات فقط قبل بداية المنافسة*. ‬واعتبر رئيس التحادية الجزائرية للعبة أن هذا الفن القتالي* ‬التقليدي* ‬الفيتنامي* ‬يشهد شغفا كبيرا في* ‬الجزائر حيث* ‬يوجد حاليا أكثر من *0005 ‬ممارس،* ‬مضيفا أن معايير الإنتقاء للفريق الوطني* ‬تعد* ''‬صارمة جدا*''‬من خلال اختيار في* ‬كل منافسة لأفضل الرياضيين من بين *041 ‬رياضي* ‬على المستوى الوطني*. ‬وقد شاركت في* ‬الدورة الثانية لبطولات إفريقيا لفوفينام فييتفوداو كل من السنيغال و الجزائر و كوت ديفوار و مالي* ‬و موريتانيا و بوركينا فاسو و المغرب*.‬