العضوة المسكينة ....... موضوع محزن

AdeL Sereir

AdeL Sereir

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
29 جوان 2011
المشاركات
1,766
الإعجابات
971
النقاط
331
العمر
23
#1
العضوة المسكينة
قلت لها ما تتزوجيش
لم تعمل بالنصيحة
فاصبحت فضيحة
زوجها بخيل ما شرالهاش حتى قرعة ريحة
ما عندهاش الزهر قلتلها اشربي الما زهر
راجلها راه حاقرها
مسكينة راهي ندمانة
هم وغم و غسل الماعين و القش
ويزيد يخدمها معاه
و ترفد الصناديق و النو تصب عليها ...
وهو فالضليلة يتنعم
الى من يريد مساعدتها ...
ستبكيك صورتها ....


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C

crazy of mydz

:: عضو مَلكِي ::
#16
إنضم
25 جانفي 2013
المشاركات
13,115
الإعجابات
28,270
النقاط
351
#16
رد: العضوة المسكينة ....... موضوع محزن

:-o:-o
بناقص من الزواج كيما هكا
 
H

houssiiine

:: عضوية محظورة ::
#18
إنضم
24 ديسمبر 2014
المشاركات
1,973
الإعجابات
3,998
النقاط
111
#18
رد: العضوة المسكينة ....... موضوع محزن

ههههههههههههههههههه و الله غير مهبول هههههههههههههههه
 
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