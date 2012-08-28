العضوة المسكينة ....... موضوع محزن

AdeL Sereir
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العضوة المسكينة
قلت لها ما تتزوجيش
لم تعمل بالنصيحة
فاصبحت فضيحة
زوجها بخيل ما شرالهاش حتى قرعة ريحة
ما عندهاش الزهر قلتلها اشربي الما زهر
راجلها راه حاقرها
مسكينة راهي ندمانة
هم وغم و غسل الماعين و القش
ويزيد يخدمها معاه
و ترفد الصناديق و النو تصب عليها ...
وهو فالضليلة يتنعم
الى من يريد مساعدتها ...
ستبكيك صورتها ....
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لم تعمل بالنصيحة
فاصبحت فضيحة
زوجها بخيل ما شرالهاش حتى قرعة ريحة
ما عندهاش الزهر قلتلها اشربي الما زهر
راجلها راه حاقرها
مسكينة راهي ندمانة
هم وغم و غسل الماعين و القش
ويزيد يخدمها معاه
و ترفد الصناديق و النو تصب عليها ...
وهو فالضليلة يتنعم
الى من يريد مساعدتها ...
ستبكيك صورتها ....
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