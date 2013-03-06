شرح كيفية كشف الاختراق باحترافية

بسم الله الرحمان الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرح كيفية كشف اذا كان جهازك مخترق او لا نحن عرضة لملفات مشبوهة او اختراق خاصة مع تحميل الملفات او ضغط على روابط ملغمة هنا فى المنتدى او فى منتديات اخري وطبعا كلنا يعلم ان برامج الانتي فيروس تكاد اثارها معدومة للتصدي وذلك مع طرق التشفير الجديدة لملفات التجسس ومهما كان تحديث الانتي فيروس او نوعه فالاختراق سهل جدا امام جهد قليل في التشفير سنستعمل برنامج wireshark رابط تحميل البرنامج من موقعو الرسمى "البرنامج مجانى" التنصيب سهل جدا فقط next بعد next بعد ما عملية التنصيب ناتي الى الخطوة الاهم وهي شرح كيفية استعمال البرنامج افتح البرنامج .. من الاعلى اضغط على Capture > Interfaces نختار الشبكة الصحيحة راح تظهر الاتصالات والحزم كلها ونحن نحتاج الا الى بروتوكولUDP اذا كان جهازك مخترق او اذا فتحت البرنامج بهذه الطريقة وفتحت اي ملف مشكوك فيه يعني ملف ملغوم سوف يبلغك البرنامج ساقول كيف سيبلغك تابع فقط معي ابحث على no-ip كما فى الصورة السابقة يعني اذا وجدت اي عنوان من تلك القائمة بهذا الشكل فانت مخترق 100/100 اذا اردت التبليغ عن هذا المخترق بعد الفحص بالبرنامج وجدت عنوان no-ip مثل الذي في الشرح السابق ارسل رسالة الى الايميل abuse@no-ip.com الرسالة this host name is use for hacking وتكتب no-ip الذي وجدته بجهازك وهكذا سوف يحذف النو اى بى الخاص بالقرصان وتختفى كل الاجهزة اللى اخترقها انتهى