شرح كيفية كشف الاختراق باحترافية



بسم الله الرحمان الرحيم



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





شرح كيفية كشف اذا كان جهازك مخترق او لا





نحن عرضة لملفات مشبوهة او اختراق خاصة مع تحميل الملفات ​ او ضغط على روابط ملغمة هنا فى المنتدى او فى منتديات اخري

وطبعا كلنا يعلم ان برامج الانتي فيروس تكاد اثارها معدومة للتصدي

وذلك مع طرق التشفير الجديدة لملفات التجسس

ومهما كان تحديث الانتي فيروس او نوعه فالاختراق سهل جدا امام جهد قليل في التشفير ​

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سنستعمل برنامج wireshark



رابط تحميل البرنامج من موقعو الرسمى " البرنامج مجانى "









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التنصيب سهل جدا فقط next بعد next

بعد ما عملية التنصيب ​

ناتي الى الخطوة الاهم وهي شرح كيفية استعمال البرنامج



افتح البرنامج .. من الاعلى اضغط على Capture > Interfaces



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نختار الشبكة الصحيحة

راح تظهر الاتصالات والحزم كلها

ونحن نحتاج الا الى بروتوكول UDP

اذا كان جهازك مخترق

او اذا فتحت البرنامج بهذه الطريقة وفتحت اي ملف مشكوك فيه يعني ملف ملغوم

سوف يبلغك البرنامج ساقول كيف سيبلغك تابع فقط معي







ابحث على ابحث على

no-ip كما فى الصورة السابقة

يعني اذا وجدت اي عنوان من تلك القائمة بهذا الشكل فانت مخترق 100/100 ​

اذا اردت التبليغ عن هذا المخترق







بعد الفحص بالبرنامج وجدت عنوان no-ip مثل الذي في الشرح السابق







ارسل رسالة الى



الايميل abuse@no-ip.com



الرسالة



this host name is use for hacking



وتكتب no-ip الذي وجدته بجهازك



وهكذا سوف يحذف بعد الفحص بالبرنامج وجدت عنوان no-ip مثل الذي في الشرح السابقارسل رسالة الىوتكتب no-ip الذي وجدته بجهازكوهكذا سوف يحذف النو اى بى الخاص بالقرصان وتختفى كل الاجهزة اللى اخترقها

الخاص بالقرصان وتختفى كل الاجهزة اللى اخترقها

انتهى