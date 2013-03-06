شرح كيفية كشف الاختراق باحترافية

الموضوع في 'منتدى البرامج والشروحات' نشر بواسطة Ma$Ter, ‏28 فيفري 2013.

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  1. Ma$Ter

    Ma$Ter :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    بسم الله الرحمان الرحيم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    شرح كيفية كشف اذا كان جهازك مخترق او لا

    نحن عرضة لملفات مشبوهة او اختراق خاصة مع تحميل الملفات
    او ضغط على روابط ملغمة هنا فى المنتدى او فى منتديات اخري
    وطبعا كلنا يعلم ان برامج الانتي فيروس تكاد اثارها معدومة للتصدي
    وذلك مع طرق التشفير الجديدة لملفات التجسس
    ومهما كان تحديث الانتي فيروس او نوعه فالاختراق سهل جدا امام جهد قليل في التشفير

    [​IMG]


    سنستعمل برنامج wireshark

    رابط تحميل البرنامج من موقعو الرسمى "البرنامج مجانى"


    [​IMG]


    [​IMG]

    التنصيب سهل جدا فقط next بعد next

    بعد ما عملية التنصيب

    ناتي الى الخطوة الاهم وهي شرح كيفية استعمال البرنامج

    افتح البرنامج .. من الاعلى اضغط على Capture > Interfaces

    [​IMG]

    نختار الشبكة الصحيحة

    [​IMG]

    راح تظهر الاتصالات والحزم كلها
    ونحن نحتاج الا الى بروتوكول    UDP

    [​IMG]

    [​IMG]

    اذا كان جهازك مخترق
    او اذا فتحت البرنامج بهذه الطريقة وفتحت اي ملف مشكوك فيه يعني ملف ملغوم
    سوف يبلغك البرنامج ساقول كيف سيبلغك تابع فقط معي
    [​IMG]


    ابحث على
    no-ip كما فى الصورة السابقة
    يعني اذا وجدت اي عنوان من تلك القائمة بهذا الشكل فانت مخترق 100/100

    [​IMG]


    اذا اردت التبليغ عن هذا المخترق


    بعد الفحص بالبرنامج وجدت عنوان no-ip مثل الذي في الشرح السابق



    ارسل رسالة الى

    الايميل abuse@no-ip.com

    الرسالة

    this host name is use for hacking

    وتكتب no-ip الذي وجدته بجهازك

    وهكذا سوف يحذف     النو اى بى الخاص بالقرصان وتختفى كل الاجهزة اللى اخترقها

    انتهى


    [​IMG]



     
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    Ma$Ter, ‏28 فيفري 2013
    #1
  2. نبض الحياة

    نبض الحياة :: طبيبة المنتدى ::

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    بيت أحلامي
    شكرآآ لكم
    جآري التجريب​
     
    ★Dαяĸ-Sтαя★, زهرة البليدة و Ma$Ter معجبون بهذا.
    نبض الحياة, ‏28 فيفري 2013
    #2
  3. Ma$Ter

    Ma$Ter :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    العفووو اختى
    بارك الله فيك
     
    ★Dαяĸ-Sтαя★, زهرة البليدة و نبض الحياة معجبون بهذا.
    Ma$Ter, ‏28 فيفري 2013
    #3
  4. نبض الحياة

    نبض الحياة :: طبيبة المنتدى ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 أكتوبر 2009
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    بيت أحلامي
    تم تنزيل البرنآمج وتثبيته بنجآح
    فقط هنآ مآذآ اختآر

    [​IMG]
     
    ★Dαяĸ-Sтαя★, زهرة البليدة و Ma$Ter معجبون بهذا.
    نبض الحياة, ‏28 فيفري 2013
    #4
  5. Ma$Ter

    Ma$Ter :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    جربى الاولى والاخيرة وحدا منهم
     
    ★Dαяĸ-Sтαя★, زهرة البليدة و نبض الحياة معجبون بهذا.
    Ma$Ter, ‏28 فيفري 2013
    #5
  6. نبض الحياة

    نبض الحياة :: طبيبة المنتدى ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 أكتوبر 2009
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    بيت أحلامي
    الاولى والثآنية لم يظهر معهمآ اي شيء
    ضبط الامر مع الثآنية :up:
    والقآئمة كلهآ زرقآآء وخضرآء :d
    شكرآ جزيلآ لك اخي الكريم
    بآرك الله فيك ونفع بك
    في ميزآن حسنآتك ان شآء الله​
     
    ★Dαяĸ-Sтαя★, زهرة البليدة و Ma$Ter معجبون بهذا.
    نبض الحياة, ‏28 فيفري 2013
    #6
  7. Ma$Ter

    Ma$Ter :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    :d

    مليح
    العفووو اختى
    وبارك الله فيك وفى اهلك
     
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    Ma$Ter, ‏28 فيفري 2013
    #7
  8. بر الامان

    بر الامان :: عضو مُشارك ::

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    ربي يبارك فيك يا اخي و يوفقك.
     
    زهرة البليدة و Ma$Ter معجبون بهذا.
    بر الامان, ‏28 فيفري 2013
    #8
  9. Ma$Ter

    Ma$Ter :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    ويبارك فيك وفى اهلك اختى
    ربى يحفظك
     
    Ma$Ter, ‏28 فيفري 2013
    #9
  10. طائر الخير

    طائر الخير :: مشرف ::
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    منتدى عالم الصور والكاريكاتور
     طاقم المشرفين

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    شكرا حكيم

    جاري التجريب:up:

    مزيد من التالق و الابداع في المستقبل

    :regards01:
     
    طائر الخير, ‏6 مارس 2013
    #10
  11. Ma$Ter

    Ma$Ter :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    العفوو خويا يوسف
    بارك الله فيك
     
    زهرة البليدة معجب بهذا.
    Ma$Ter, ‏6 مارس 2013
    #11
  12. The DoN

    The DoN :: عضو متألق ::

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    بارك الله فيك اخي

    يجب التنويه فقط الى انه فقد تكون هناك اسماء هوست اخرى غير no-ip .. لان وظيفة no-ip هي تثبيت الايبي .. وهناك الكثير من المواقع التي تقدم هذه الخدمة، بالاضافة الى ان بعض الدول لديها اصلا اي بي ثابت، لذلك لا يحتاج المخترق الى noip ولا الى غيره


     
    Ma$Ter معجب بهذا.
    The DoN, ‏18 جوان 2013
    #12
  13. محـ أمين مد

    محـ أمين مد :: عضو فعّال ::

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    بارك الله فيك على الافدة

    جاري التحميل والتركيب ان شاء الله .
     
    Ma$Ter معجب بهذا.
    محـ أمين مد, ‏18 جوان 2013
    #13
  14. Mr_azize

    Mr_azize :: عضو مُشارك ::

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    رد: شرح كيفية كشف الاختراق باحترافية

    صحا خويا موضوع شباب اوو مطلوب
    مي المشكل الهكر ستطور اوو كاين بزاف طرق لتخطي برامج التحليل
    كااااااااارثة :mad:
     
    Ma$Ter معجب بهذا.
    Mr_azize, ‏13 سبتمبر 2013
    #14
  15. نزهة الفلاح

    نزهة الفلاح :: عضو مُتميز ::

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    رد: شرح كيفية كشف الاختراق باحترافية

    الله يكرمك ويتقبل منك أخي الكريم
     
    Ma$Ter معجب بهذا.
    نزهة الفلاح, ‏23 سبتمبر 2013
    #15
  16. BEST.SALAH

    BEST.SALAH :: عضو منتسِب ::

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    رد: شرح كيفية كشف الاختراق باحترافية

    شكرا اخي على الشرح المميز
     
    Ma$Ter معجب بهذا.
    BEST.SALAH, ‏28 سبتمبر 2013
    #16
  17. أم عبد الله

    أم عبد الله :: عضو شرفي ::

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    رد: شرح كيفية كشف الاختراق باحترافية

    بارك الله فيك اخي ع الموضوع
    ولكن لي استفسار خاطي شوي هههههه
    الفلاش ديسك ديالي ادخلو فيروس ماعلاباليش كيفاه مي ماراهش يقراهولي الميكرو وراني خايفة نديه لسيبار يتبيراطاو التصاور لي فيه وخاصة انه مليئ بكل صور الاعراس للعائلة
    اه تذكرت استطيع رؤية مافيه ع التلفاز عادي ولكن الحاسوب لا

    سلامي
     
    Ma$Ter معجب بهذا.
    أم عبد الله, ‏28 سبتمبر 2013
    #17
  18. ★Dαяĸ-Sтαя★

    ★Dαяĸ-Sтαя★ :: عضو مُشارك ::

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    رد: شرح كيفية كشف الاختراق باحترافية

    اسلوب رائع في كشف انا ايضا اعرف كيفية معرفت المخترق
    واعرف الإختراق جيدا لكن لم اخترق مسلم ابدا
     
    Ma$Ter معجب بهذا.
    ★Dαяĸ-Sтαя★, ‏30 جانفي 2014
    #18
  19. sidali4200

    sidali4200 :: عضو منتسِب ::

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    رد: شرح كيفية كشف الاختراق باحترافية

    mercccccccccccccccccccccccccci b1
     
    Ma$Ter معجب بهذا.
    sidali4200, ‏4 ماي 2014
    #19
  20. jiji la star

    jiji la star :: عضو فعّال ::

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    يا أخي أنا شوف واش ظهرلي ما فهمت والو
    [​IMG]
     
    زهرة البليدة معجب بهذا.
    jiji la star, ‏21 جويلية 2014
    #20
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