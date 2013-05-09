اندرويد | الروت ... ما هو؟ فوائده؟ عييوبه

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عند الدخول على برنامج معين في الماركت يقول لك العبارة المشهورة

"إذا كنت لا تعرف ماهو الروت فلا تنزل البرنامج و هنا ياتي السؤال ما هو الروت ؟ ... بكل بساطه الروت هو عمل جيلبريك للاندرويد و اذا كنت لا تعلم ما هو الجيلبريك فتابع معنا هذا الشرح البسيط.

في الطبيعي تقوم الشركات التي تبيع اجهزه بنظام اندرويد بوضع قيود علي الهاتف فبعض الشركات تعلل هذا بقولها "هذا لحمايه المستهلك من تخريب الجهاز" و بعضهم يضعونها للحفاظ علي الضمان و بعضهم يضعونها حتي يكون لاجهزتها واجهه مستخدم لا يمكن التعديل عليها اياً كان السبب في بعض الاحيان يريد المستخدم تحسين اي شئ في الهاتف سواُ كان من ناحيه السرعه و الاداء او الشكل و المظهر و هنا ياتي دور الروت او السوبر يوزر.

الروت عباره عن الحصول علي امتيازات او صلاحيات امتيازيه او تحكميه كامله كالتعديل علي ملافات النظام او تغير الروم او زياده سرعه الهاتف أي أن هذا يمكنك من التحكم في الملفات الداخلية للفريم وير الخاص بجهازك

فيفتح لك الفقل الموجود الذي يحمي ملفات الروم من العبث.

لماذا أتحكم في الملفات الداخلية لجهازي؟

- من اهم مميزات الروت هو تحميل تطبيقات ذات امكانيات خاصة و جنونيه التي تحتاج اكثر من القيود التي تفرضها الشركات علي الاندرويد و من هذه التطبيقات...

Tegrak overclock

و هذا التطبيق يمنحك القدره علي كسر سرعه الجهاز او تخفيضها لتحسين الاداء او الحفاظ علي البطاريه.

Market Enabler

لتفعيل جوجل بلاي ستور في الدول التي لا يمكن استخدامه فيها او تنزيل بعض التطبيقات التي لا يسمج بتنزيلها في بعض الدول او تفعيل الماركت الأمريكي فيمكن أن تكذب على الشبكة وتقول لها أنا في و بذلك تفعل الماركت الأمريكي لتنزيل تطبيقا غير متوفره في الدول العربيه .

ChainFire3d

لتشغيل العاب نفيدا تيجرا علي الهواتف الذي لا تدعم هذه الميزه.

Rom Manger

لتغير الروم او الكيرنل.

DroidVpn

لفتح المواقع المحجوبه قي بعض المناطق او الدول.

-اذا كان لا يعجبك الواجهه الخاصه بالهاتف و تريد تغيرهه او تريد بعض الميزات الاضافيه فيمكنك تغير الروم او السوفت وير.

ايضاً هناك مميزات اخري كتعريب ... إذا كان جهازك غير معرب مثلا يمكن أن تغير في الملفات الداخلية وتعربه وهذا الموضوع يحتاج شخص مختص مثل تغيير ملفات lib و jar.

تغيير نوع الخط ويمكن ذلك من خلال برنامج معين يحتاج روت أو تغيير الخط بشكل يدوي من خلال الملفات.

حذف برامج أساسية في الجهاز من خلال متصفح البرامج مثل Root Explorer.

تجميد برامج أساسية في الجهاز من خلال برامج مثل Blot Freezer و تيتانيوم باك أب وغيرها.

عمل لاق فكس OCLF وهو تغيير نمط الملفات الأساسية من FAT إلى ext2 وهذا في أجهزة سامسونج فقط.

عمل باك أب رووت وهو النسخة الإحتياطية المحترفة كاحتفاظ بالتطبيقات حتي بعد الفورمات عن طريق titanium Backup او My Backup root.

Clock work Mod

لعمل مودز او تعديلات كتنزيل خاصيه( البيتس) الخاصه بال(اتش تي سي ) او (البرفيا انجين ) الخاصه بال(سوني) علي هاتف مثل سامسونج جلاكسي اس 3.

العيوب الروت هي

- خساره الضمان.

- احتمال تدمير الهاتف بشكل نهائي اذا قمت بعمل روت او روم بالشكل الخاطئ.

طرق عمل الروت كثيره و تختلف من جهاز لجهاز اذا كنت تريد ان تقوم بعمل الروت

علي التابليت او هاتفك فيمكن البحث في جوجل للحصول علي افضل نتيجه.

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