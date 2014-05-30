الَحًلَقُة الَعٌقُدٍيِة لكل يوم سبت ( الَتٌوٌحًيِدٍ الَذِيِ هّوٌ حًقُ الَلَهّ عٌلَى الَعٌبًيِدٍ).

ابو ليث
:: مشرف ::
طاقم المشرفين
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][`~*¤!| حًلَقُة الََلََمًًة الََجّّزٍٍائريِِة|!¤*~`][
آهلا ومرحـــبًـا بًًکـم فـيِِ ...
حلقة اللمة الجزائرية مجددًا.
فَتَحنا لَکم أَبوابَ حَلقَتنَا، حَلَقَة الَخِيِر و الهدى التي هي زرع في قلوبنا.
نسقيه بجهودنا و حبنا الخيَر لغيرنا.
جالبين لكم كل ما يُعَرف بديننا المجيد، عقيدةً و فقهً و حديثََ و سيرةً، أثارََا و مأثرََا، مما يُنمي العلم النافع و يُؤَصله، و يُؤَسسه تأسيسا متينا وفقا لمنهجية صحيحة في الطلب و التحصيل.
آملينَ أن نجد منكمُ التفاعلَ اللازمَ لتتعضدَ الجهودُ، وَ تتألفَ القِوَى وَ تَتَوَافقَ الَقُلُوبَ و تتنافس الهممَ علَى فِيه هُدهَا و رشُدَهَا.
علماََ أيها الأفاضل أن برنامج الحلقة سيكون كالأتي:
][`~*¤!| الحلقَةُ الأُولَى|!¤*~`][
الحلقة الأولى (التوحيدُ الذِي هُو حقُ اللهِ علَى العبيدِ)
][`~*¤!| الحلقَةُ الثَانِيَة|!¤*~`][
الحَلقَةُ الفقهيةُ ( أحکامَ الطَهَارة وَ اَلصَلَاة، مجَالسَ شَهرِ رمضانَ).
][`~*¤!| الَحلَقة الَثًالَثًة|!¤*~`][
الحلقَة الوَعَظيةُ و الکلَمَاتُ التَوعويَةُ الاصلَاحيةُ.
][`~*¤!| الَحًلَقُة الَرابًعٌة|!¤*~`][
الَحلَقةُ العقَدِيةُ (أسماء الله و صفاته الحُسنَى).
][`~*¤!| الَحلَقةُ الَخامسةُ|!¤*~`][
کَلمات مِن معينِ السَلَفِ فيِ الَاخلَاصِ و المُتابًعَة.
][`~*¤!|الَحلَقةُ الَسادسةُ|!¤*~`][
حَلقَة سِيرة الهَادي البَشير عليه من ربيِ أفضلُ الصَّلاة و أزكَى التسليم.
][`~*¤!| الحلقةُ السَابعةُ|!¤*~`][
حَلقَة سِيِر أعلَامِ الَنُبَلَاء اَلتي تُعنَى بسِيرة أصحَابِ النَبيِ(عليه الصَلَاة و اَلسلَام) وَ الَتَابعينَ وٌ تَابِيعِهمُ بإحسَانِِ إلى يومِ الدِين
أمَا الآااان ..
فتفضلوا معنا يأهل العطاء.
فَالأبوابَ فتحت لِتَضمَ جِدكم وَعَطَائَکم.
فأهلا و مرحبا بكم من جديدٍ
في رحاب حلقتنا الطيبة، التي تنتظم حَلَقَتُها خلال أيام الأسبوع وفقا للأتي:
و قد اخترنا هذا الموضوع استقلالا ليكون
للَحًلَقُة الَعٌقُدٍيِة ( الَتٌوٌحًيِدٍ الَذِيِ هّوٌ حًقُ الَلَهّ عٌلَى الَعٌبًيِدٍ). ][`~*¤!|برنامج الحلقة|!¤*~`][
السبت
الحلقة الأولى (التوحيدُ الذِي هُو حقُ اللهِ علَى العبيدِ)
الأحد
الحلقَة الوَعَظيةُ و الکلَمَاتُ التَوعويَةُ الاصلَاحيةُ.
الإثنين
الحَلقَةُ الفقهيةُ ( أحکامَ الطَهَارة وَ اَلصَلَاة، مجَالسَ شَهرِ رمضانَ).
الثلاثاء
كلمات من معين السلف في الاخلاص و المتابعَة
الأربعاء
الَحًلَقُة الَعٌقُدٍيِة (شرح أسماء الله و صفاته الحسنى).
الخميس
حلقة سيرة البشير النذير عليه من ربي أفضل الصلاة و أزكى التسليم.
الجمعة
حَلقَة سِيِر أعلَامِ الَنُبَلَاء اَلتي تُعنَى بسِيرة أصحَابِ النَبيِ(عليه الصَلَاة و اَلسلَام) وَ الَتَابعينَ وٌ تَابِيعِهمُ بإحسَانِِ إلى يومِ الدِين.
فهاهي أبوابُ المعرفةِ انفتحت أمامكك.
و هَاهيَ أبواب الخير والهدى بين أيديكم.
يِِقُُوٌٌلََ شُيِخِ الَاسِلَامً ابًنِ تٌيِمًيِة :
فَإِنَّ اللَّذَّةَ وَالْفَرْحَةَ وَالسُّرُورَ وَطِيبَ الْوَقْتِ وَالنَّعِيمَ الَّذِي لَا يُمْكِنُ التَّعْبِيرُ عَنْهُ إنَّمَا هُوَ فِي مَعْرِفَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَتَوْحِيدِهِ وَالْإِيمَانِ بِهِ : وَانْفِتَاحِ الْحَقَائِقِ الْإِيمَانِيَّةِ وَالْمَعَارِفِ الْقُرْآنِيَّةِ كَمَا قَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ : لَقَدْ كُنْت فِي حَالٍ أَقُولُ فِيهَا : إنْ كَانَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي هَذِهِ الْحَالِ إنَّهُمْ لَفِي عَيْشٍ طَيِّبٍ . وَقَالَ آخَرُ : لَتَمُرُّ عَلَى الْقَلْبِ أَوْقَاتٌ يَرْقُصُ فِيهَا طَرَبًا وَلَيْسَ فِي الدُّنْيَا نَعِيمٌ يُشْبِهُ نَعِيمَ الْآخِرَةِ إلَّا نَعِيمَ الْإِيمَانِ وَالْمَعْرِفَةِ .انِتٌهّى کلَامًهّ رحًمًهّ الَلَهّ .
يا سبحان الله ما أعظمه ُ من نعيمٍ
و الله إني لأشعر بلذة و سرورٍ لا يمكن التعبير عنهُ.
نسأل اللهَ العلي القدير أن يوفقنا لكل خير.
فَمَرحَباً بالجَميِع فيِ :
][`~*¤!|حلقة الََلََمًًة |!¤*~`][
طِِريِِقُُة الََمًًشُُارکة فُُيِِ الََحًلَقُة :
بما أن للمسلجد ماضيا مجيدًا و صوتََا عاليا صَداحاََ فوق منابرهاَ و مناراتهاَ
فمن المساجد انطلقت مواكب الدعوة ..
و من المساجد سارت جحافل المجاهدين.
و من المساجد تلقى الناس التربية.
و فيها عرفوا الحلال من الحرام و السنة من البدعة و الواجب من المستحب، و كل هذا بنمط الحلقات المتبع، و الذي تورث به الخلفُ العلمَ عن السلف، لذا عقدنا العزم أن تكون انطلاقتنا و بدايتنا من هنا.
و التي ستثري المنتدى بجمع طيب من عزيز العلوم و غزير الفهوم،
بشكل التأصيل مع السهولة في التحصيل.
و يبقَى في الأخير، أن هذا الجهد يعتريه الخلل و الخطأ، و لا شك هي طبيعة البشرية، تحتاج الى عضدكم و توجيهكم و نصيحتكم.
][`~*¤!| حًلَقُة الََلََمًًة الََجّّزٍٍائريِِة |!¤*~`][
و كلنا أمل أن نصل و اياكم الى ما ينفعنا دينََا و دنيَا
و كلنا ثقة أن نجد تفاعلكم و طيب متابعاتكم و مشاركاتكم.
فهاهو باب الخير يفتح لكم على مصرعيه، لتغدقوا غدقا هنيئاََ مريئاً، يذهب سقم النفوس و عمى الأفهام و مرض القلوب.
مًًلََاحًًظُُهّّ ::
رجّّاء اخِِوٌٌتٌٌيِِ وٌٌاخِِوٌٌاتٌٌيِِ فُُيِِ الََلََهّّ نِِتٌٌمًًنِِى عٌٌدٍٍمًً وٌٌضعٌٌ ردٍٍوٌٌدٍٍ الََشُُکر فُُشُُکرکمًً مًًوٌٌصّّوٌٌلََ لََنِِا حًًتٌٌى وٌٌإنِِ لََمًً تٌٌکتٌٌبًًوٌٌهّّ
شُُارک فُُيِِ الََمًًوٌٌضوٌٌعٌٌ بًًشُُيِِء مًًفُُيِِدٍٍ فُُقُُطِِ
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