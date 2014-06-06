حلقة الجمعة (حًلَقُة سِيِر أعٌلَامً الَنِبًلَاء).

- أبو بكر الصديق رضي الله عنه

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ذكر اسمه ونسبه:



اسمه عبد الله بن عثمان بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي.



واسم أمه : أم الخير سلمى بنت صخر بن عامر، ماتت مسلمة.



وفي تسميته بعتيق ثلاثة أقوال:

أحدهما : ما روي عن عائشة انها سئلت: لِمَ سُمي أبو بكر عتيقاً؟ فقالت: نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ( هذا عتيق الله من النار ) .

والثاني : أنه اسم سمّته به أمه، قاله موسى بن طلحة.

والثالث : أنه سمي به لجمال وجهه قاله الليث بن سعد.

وقال ابن قتيبة لقبّه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لجمال وجهه سماه النبي صلى الله عليه وسلم صِدّيقاً وقال: ( يكون بعدي اثنا عشر خليفة، أبو بكر الصديق لا يلبث إلا قليلا ).

وكان علي بن أبي طالب يحلف بالله أن الله أنزل اسم أبي بكر من السماء: ( الصديق ).



وعن الزهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان: ( هل قلت في أبي بكر شيئاً ) فقال: نعم: فقال ( قل وانا أسمع ). فقال:



وثاني اثنين في الغار المنيف وقد ... طاف العدوُّ به إذ صعَّد الجبلا

وكان حبَّ رسول الله، قد علموا ... من البرية لم يعدِل به رجلا



فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: ( صدقت يا حسان، هو كما قلت ) .







وعن عمر بن الخطاب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق ووافق ذلك مالاً عندي فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقتُه يوماً.

قال: فجئت بنصف مالي، قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ما أبقيت لأهلك؟ ) قلت: مثله، وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ما أبقيت لأهلك؟ ) فقال: أبقيت لهم الله ورسوله ) . فقلتُ: لا أسابقك إلى شيْ أبداً





عن أبي سعيد قال خطب رسول الله. صلى الله عليه وسلم الناس فقال: ان الله عز وجل خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عنده ) فبكى أبو بكر رحمة الله عليه فعجبنا من بكائه ان أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم المخير وكان ابو بكر أعلمنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربي عز وجل لا تخذت أبا بكر، لكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر ) أخرجاه الشيخان في الصحيحين

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عن أبي الدرداء، قال: كنت جالساً عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذاً بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( أما صاحبكم فقد غامر ) ، فسلم وقال: يا رسول الله إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه، ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك. فقال: ( يغفر الله لك يا أبا بكر )، ثلاثاً، ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أثَم أبو بكر فقالوا: لا ،فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثا على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال ابو بكر صدق وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ ) مرتين، فما أوذي بعدها انفرد بإخراجه البخاري.