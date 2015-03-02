ستايل احترافي مجانــ[NANO BY ZA3IM V.1]ــي

الموضوع في 'ركن ستايلات vBulletin' نشر بواسطة HamzaShop, ‏2 مارس 2015.

  1. HamzaShop

    HamzaShop :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏26 فيفري 2015
    المشاركات:
    1,111
    الإعجابات المتلقاة:
    503
    نقاط الجوائز:
    0


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    يسرني أن أقدم لكم هذا الستايل
    مع امنياتي بأن يكون عند حسن ظنكم ...





    [​IMG]


    ستايل احترافي مجانــ[NANO BY ZA3IM V.1]ــي

    معلومات عامة :​


    » اسم الستايل : NANO Style
    » اصدار الستايل : 1.0
    » نسخة الستايل : vb3.8.7
    » تقنية الستايل : Css/xhtml \ JS

    المثال :​


    » مشاهدة مباشرة هنا

    مميزات الستايل :​


    » متوافق مع جميع المتصفحات
    » سريع التفحص
    » بوست بت طولي جميل ومطور
    » طريقة جديدة لعرض المشاركات
    » التعديل على محرر الرد السريع واضافة بعض الاضافات
    » طريقة جديدة لعرض احصائيات المنتدى

    الحقوق :​


    »تصميم وتطوير za3im
    »يمنع منعاً باتاً حذف حقوق العمل

    التحميل :​
     

    الملفات المرفقة:

    HamzaShop, ‏2 مارس 2015
    #1
  2. GHAMDAN

    GHAMDAN :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏اليوم
    المشاركات:
    1
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    نقاط الجوائز:
    2
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    KSA
    مشكورررين على الاستااايل - الأستااايل في قمة الروعة أتمنى للجميع التوفيق
     
    GHAMDAN, ‏22 فيفري 2017 على 13:14
    #2