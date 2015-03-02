



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرني أن أقدم لكم هذا الستايل

مع امنياتي بأن يكون عند حسن ظنكم ...

















ستايل احترافي مجانــ[ NANO BY ZA3IM V.1 ]ــي



​ ستايل احترافي مجانــ[]ــي

معلومات عامة :​





» اسم الستايل : NANO Style

» اصدار الستايل : 1.0

» نسخة الستايل : vb3.8.7

» تقنية الستايل : Css/xhtml \ JS



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المثال :​





» مشاهدة مباشرة



​ » مشاهدة مباشرة هنا

مميزات الستايل :​





» متوافق مع جميع المتصفحات

» سريع التفحص

» بوست بت طولي جميل ومطور

» طريقة جديدة لعرض المشاركات

» التعديل على محرر الرد السريع واضافة بعض الاضافات

» طريقة جديدة لعرض احصائيات المنتدى



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الحقوق :​





»تصميم وتطوير za3im

» يمنع منعاً باتاً حذف حقوق العمل



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