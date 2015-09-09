مكتب المشرفات









أهلا وسهلا بكن يآ لمآويآت

نرحب بكنّ من جديد



وفي هذه المرة من خلآل مسابقة جديدة في





ركن التوعية الدينية النسائية



نسأل الله أن يجعل للجميع

فيها خير الجزاء

وهي تحت عنوآن





من قصص القرآن الكريم







قصص القرآن هي القصص التي أخبر بها الله في القرآن عن أحوال الأمم الماضية، والنبوات السابقة، والحوادث الواقعة وقد اشتمل القرآن على كثير من وقائع الماضي، وتاريخ الأمم، وذكر البلاد والديار. وتتبع آثار كل قوم، وحكى عنهم صورة ناطقة لما كانوا عليه وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق.

المطلوب:

من كل عضوة تريد المشاركة معنا أن تختار قصّة من قصص القرآن الكريم



تقرأ السّورة وتستخرج منها ملخّص للقصّة



تصوغه بأسلوبها الخاصّ وتضعه في موضوع



هنا



شروط المسابقة:

-الأسلوب الخاصّ والحصرية



مادام هدف المسابقة الأجر



فالرجاء الاخلاص مع الله قبل كل شي ء أثناء المسابقة



وفتح المصحف وقراءة والسورة مع فهم القصّة وتلخيصها ويمكن الاستعانة الأنترنت طبعا



لكن الأهم أن تتركي بصمتك الخاصة في القصة .

-المسابقة تنطلق من يوم 12 فيفري وتنتهي في 01 مارس



الجوائز:

وتذكّري أختي الغآلية :"إن كل موضوع تكتبينه وتكون

نيتك الإصلآح والإفآدة فأنت مأجورة عليه بإذن الله "



بالتوفيق