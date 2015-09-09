الموضوع في 'ركن التوعية الدينية النسائية' نشر بواسطة أم ياسمينdz, 9 سبتمبر 2015.
مكتب خاص للمشرفات للتشاور
رد: مكتب المشرفات
السلام عليكم
الفكرة جيدة تسهل علينا التشاور فيما بيننا وتبادل الافكار
ان شاء الله تساعدنا في اعادة احياء القسم
الذي يعود دائما الى الركود بعد كل فعالية او مسابقة
رد: مكتب المشرفات
السلام عليكم اخواتي ان شاءالله راكم بخير
ضربت في راسي فكرة ولي هي
نديرو ضيفة في ركن التوعية
نديرو هك موضوع ونعرضو فيه ضيفة ونسألوها أسئلة تكون متعلقة بالدين والحياة...
واش رايكم . انا نشوف بلي راح ينشطلنا الركن شويا
رد: مكتب المشرفات
السلام عليكم
اهلا بنات
ديرو الموضوع ممكن ينشط شوية
رد: مكتب المشرفات
السلام عليكم
فكرة مليحة اختي ساندي
يمكن نختارولها موقف او قضايا دينية معينة تحكيلنا عليها
او تجربتها في الثباث على امر معين من امور الديم مثلا الصلاة ، الحجاب ...
رد: مكتب المشرفات
فكرة مسابقة
رد: مكتب المشرفات
أهلا وسهلا بكن يآ لمآويآت
نرحب بكنّ من جديد
وفي هذه المرة من خلآل مسابقة جديدة في
ركن التوعية الدينية النسائية
نسأل الله أن يجعل للجميع
فيها خير الجزاء
وهي تحت عنوآن
من قصص القرآن الكريم
قصص القرآن هي القصص التي أخبر بها الله في القرآن عن أحوال الأمم الماضية، والنبوات السابقة، والحوادث الواقعة وقد اشتمل القرآن على كثير من وقائع الماضي، وتاريخ الأمم، وذكر البلاد والديار. وتتبع آثار كل قوم، وحكى عنهم صورة ناطقة لما كانوا عليه وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق.
المطلوب:
من كل عضوة تريد المشاركة معنا أن تختار قصّة من قصص القرآن الكريم
تقرأ السّورة وتستخرج منها ملخّص للقصّة
تصوغه بأسلوبها الخاصّ وتضعه في موضوع
هنا
شروط المسابقة:
-الأسلوب الخاصّ والحصرية
مادام هدف المسابقة الأجر
فالرجاء الاخلاص مع الله قبل كل شي ء أثناء المسابقة
وفتح المصحف وقراءة والسورة مع فهم القصّة وتلخيصها ويمكن الاستعانة الأنترنت طبعا
لكن الأهم أن تتركي بصمتك الخاصة في القصة .
-المسابقة تنطلق من يوم 12 فيفري وتنتهي في 01 مارس
الجوائز:
وتذكّري أختي الغآلية :"إن كل موضوع تكتبينه وتكون
نيتك الإصلآح والإفآدة فأنت مأجورة عليه بإذن الله "
بالتوفيق
رد: مكتب المشرفات
منمن واش رايك في المسابقة
تقييمي :
المرتبة الأولى : مُسَآبَقَة مٍن قٍصَصٍ القُرآن × قٍصّة مَريَم العَذرآء ×
Lovely ღ smile
المرتبة الثانية:مسابقة من قصص القران الكريم (خبر المائده )
Oum Loukmane
المرتبة الثالثة:قصة سيدنا ايوب عليه السلام(مشاركتي في مسابقة من قصص القراني)
اريج المحبة
+
{ قصة ناقة صالح }مسابقة من قصص القرآن الكريم
ملكة زمــآني
رد: مكتب المشرفات
السلام عليكم
نعاود نفتح موضوع جديد كيفه و لا غير هذا نعاود نرفعه
http://4algeria.com/forum/threads/427395/
http://4algeria.com/forum/threads/405586/
السلام عليكم
صح لاحظت ركود كبير في هاذ القسم ،لكن راح نرفع التحدي وبإذن الله راح ينشط
شكرا لكم
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).