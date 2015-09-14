كيف تقوم بالتعديل على ملفات الـPDF بدون برامح و بطريقة سهلة جدا !

يوجد هنالك العديد من الاخوان و التلاميذ أيضا الأساتدة الذين يعتمدون على الكتب الالكترونية و التي تكون غالبا بصيغة الـPDF و التي تتميز بالمحافظة على تناسق الموضوع أو محتوى الملف و تجعله يكون صعب من ناحية التعديل عليه الا باستخدامك لبعض البرامج التي تمكن من التعديل على ملفات الـPDF ، ما سنقدمه لكم اليوم هو موقع يعمل على أن يوفر لكم امكانية التعديل على ملفات الـPDF بدون برامج. انه موقع 'FormSwift' و الذي يقدم لمتصفحيه أداة عملية تدعى 'Free PDF Editor' و التي تقدم للمستخدم امكانية التعديل على ملفات الـPDF بطريقة سهلة جدا ، فقط كل ما عليك هو الدخول الى الموقع و الذي ستجده أسفل الموضوع كالعادة ثم تقوم برفع الملف بالنقر على 'Select a PDF to Upload' و تختار الملف المراد التعديل عليه. بعد ذلك سيتم رفع الملف و تنبثق لك صفحة جديدة تلك هي الصفحة التي ستمكنك من التعديل على الملف و كذلك اضافة بعض الأمور التي قد تكون نسيتها في أول عملك له أو أيضا حذف بعض الأشياء التي قد لا يكون مرغوب فيها من طرف المستخدم طبعا كما بامكانك حفظ التغيرات بالنقر على Save ثم تحميل الملف الجديد بعد التعديل عليه و هكذا دوالك تستطيع التعديل على ملفاتك التي تتوفر عليها بامتداد PDF بكل بساطة و بدون برامج يا سادة. رابط الأداة : Free PDF Editor