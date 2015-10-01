شرح اعداد بيئة برنامج eclipse لبرمجة تطبقات الاندرويد

الموضوع في 'ركن البرمجة - Programming' نشر بواسطة kimodo, ‏1 أكتوبر 2015.

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  1. kimodo

    kimodo :: عضو منتسِب ::

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    شرح اعداد بيئة برنامج eclipse لبرمجة تطبقات الاندرويد

    الجزء الاول

    [​IMG]



    تعريف البرنامج


    اكليبس هو برنامج حر ومحرر اكواد محترف وهو من اشهر البرامج فى صنع تطبيقات الاندويد

    التى تعتمد على لغة البرمجة java

    كما انه يمكنك من خلاله تحرير معضم اكواد البرمجة

    ولغات مختلفة
    ويدعم معضم انضمة التشغيل
    wendows
    mac os
    linux

    ---------------------------------------------------



    من اجل ان يعمل البرنامج لابد ان يتم تنصيب مجموعة من البرامج والادوات

    وهى
    java jdk
    android sdk tols
    ADT

    سوف نشرح كل ذالك خطوة خطوة ومن اجل ان يعمل بدون مشاكل عليك اتباع الشرح خطوة خطوة

    تحميل وتنصيب متطلبات البرنامج



    تحميل جاف وتنصيبها java jdk


    اولا ادخل الى الرابط التالى



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    الجزء الثاني في الرد القادم
     
    kimodo, ‏1 أكتوبر 2015
    #1
  2. kimodo

    kimodo :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 أكتوبر 2012
    المشاركات:
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    رد: شرح اعداد بيئة برنامج eclipse لبرمجة تطبقات الاندرويد

    الجزء الثاني


    تحميل ادات Android SDK Tools وتنصيب الادوات الازمة داخلها



    اولا ادخل الى الرابط التالى


    ثم

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    [​IMG]




    [​IMG]


    [​IMG]

    هنا يتحقق من اذا كانت java قد تم تنصيبها

    لذالك نصحتكم ب ان تتم عملية تنصيبها هى اولا

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    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]



    اذا هنا بعد ان يتم تنصيب جمييع الاضافات

    تكون جاهز للمرحلة التالية



    الجزء الثالث في الرد القادم
     
    kimodo, ‏1 أكتوبر 2015
    #2
  3. kimodo

    kimodo :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 أكتوبر 2012
    المشاركات:
    57
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    رد: شرح اعداد بيئة برنامج eclipse لبرمجة تطبقات الاندرويد

    الجزء الثالث و الاخير


    تحميل eclipse



    ادخل الى موقع اكليبس الرسمى
    من هذا الرابط


    [​IMG]


    عليك اختيار 32 ال 64 على حسب جهازك

    [​IMG]


    [​IMG]


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    [​IMG]


    [​IMG]


    الان يمكنك البدا فى مشروعك كما تريد لاكن نحن سوف نضيف شرح كيفية تنصيب

    ال ADT او محاكى الاندرويد لتجربة مشروعك اثناء العمل عليه


    تحميل ADT وتنصيبها على eclipse


    [​IMG]


    [​IMG]

    بعد ان يتم التحميل نقوم بالدخول الى برنامج اكليبس ليتم تنصيبه

    ملاحضة . لاتقم بفك الضغط عنه

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    ملاحضة . انا قمت بتنصيبه مسبقا

    وهاكذا هو بعد الانتهاء منه



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    مبروك عليك لقد اتممت كل الخطوات لاجل البدا فى مشروعك الان

    البرنامج جاهز للعمل فقط انت من سيقرر كيف يكون مشروعك وليس احد غيرك

    الشرح من اعداد kimodo
    لتعم الفائدة
     
    kimodo, ‏1 أكتوبر 2015
    #3
  4. Anis.rgz

    Anis.rgz :: عضو منتسِب ::

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    شرح رائع :Love: لكن أفضل android studio لأنه من اصدار شركة قوقل نفسها
     
    Anis.rgz, ‏7 فيفري 2017
    #4
  5. marwane323

    marwane323 :: عضو منتسِب ::

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    شكرا جزيلا لك أخي على الشرح
     
    marwane323, ‏3 مارس 2017 على 16:01
    #5