شرح اعداد بيئة برنامج eclipse لبرمجة تطبقات الاندرويد ​



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تعريف البرنامج

اكليبس هو برنامج حر ومحرر اكواد محترف وهو من اشهر البرامج فى صنع تطبيقات الاندويد ​

التى تعتمد على لغة البرمجة java ​

كما انه يمكنك من خلاله تحرير معضم اكواد البرمجة ​

ولغات مختلفة ​

ويدعم معضم انضمة التشغيل ​

wendows ​

mac os ​

linux ​

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من اجل ان يعمل البرنامج لابد ان يتم تنصيب مجموعة من البرامج والادوات

وهى ​

java jdk ​

android sdk tols ​

ADT ​

سوف نشرح كل ذالك خطوة خطوة ومن اجل ان يعمل بدون مشاكل عليك اتباع الشرح خطوة خطوة ​

تحميل وتنصيب متطلبات البرنامج

تحميل جاف وتنصيبها java jdk

اولا ادخل الى الرابط التالى ​

الجزء الثاني في الرد القادم

الجزء الاول