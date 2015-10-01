شرح اعداد بيئة برنامج eclipse لبرمجة تطبقات الاندرويد الجزء الاول تعريف البرنامج اكليبس هو برنامج حر ومحرر اكواد محترف وهو من اشهر البرامج فى صنع تطبيقات الاندويد التى تعتمد على لغة البرمجة java كما انه يمكنك من خلاله تحرير معضم اكواد البرمجة ولغات مختلفة ويدعم معضم انضمة التشغيل wendows mac os linux --------------------------------------------------- من اجل ان يعمل البرنامج لابد ان يتم تنصيب مجموعة من البرامج والادوات وهى java jdk android sdk tols ADT سوف نشرح كل ذالك خطوة خطوة ومن اجل ان يعمل بدون مشاكل عليك اتباع الشرح خطوة خطوة تحميل وتنصيب متطلبات البرنامج تحميل جاف وتنصيبها java jdk اولا ادخل الى الرابط التالى http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html الجزء الثاني في الرد القادم