لقب سعيدي

الموضوع في 'منتدى الألقاب والأنساب الجزائرية' نشر بواسطة saidimeryem, ‏5 فيفري 2016.

  1. saidimeryem

    saidimeryem :: عضو منتسِب ::

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    شكون يحمل لقب سعيدي ويقولي واش من ولاية :p:p:p:p
     
    5 معجبون بهذا.
    saidimeryem, ‏5 فيفري 2016
    #1
  2. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو فعّال ::

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    رد: لقب سعيدي

    ما نعرف ...........
     
    2 معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏5 فيفري 2016
    #2
  3. قيس 23

    قيس 23 :: عضو مُشارك ::

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    رد: لقب سعيدي

    كاينة في عنابة
     
    1 معجب بهذا.
    قيس 23, ‏5 فيفري 2016
    #3
  4. saidimeryem

    saidimeryem :: عضو منتسِب ::

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    رد: لقب سعيدي

    ana saidi men mila
     
    saidimeryem, ‏5 فيفري 2016
    #4
  5. MAROUA HAIBER

    MAROUA HAIBER :: عضو مُتميز ::

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    رد: لقب سعيدي

    كاينة وحدا تقرا معايا لقبها سعيدي وتقيم بمدينة العلمة بسطيف
     
    1 معجب بهذا.
    MAROUA HAIBER, ‏13 مارس 2016
    #5
  6. saidat56

    saidat56 :: عضو منتسِب ::

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    رد: لقب سعيدي

    السلام عليكم. انا من ولاية البيض. كانت عائلتنا قبل نهاية الستينيات تحمل لقب " سعيدى " اما اليوم فاصبح لقبنا " سعدى " ولما سالت الوالد رحمه الله عن سبب تغيير اللقب فاجابنى " حتى لا يختلط نسبنا بالعائلة التى تحمل نفس اللقب فى بلدتنا وهى ليست منا ". وعندنا اقارب فى مدينة افلو بولاية الاغواط يحملون لقب " سعيدى ". وما زلت لا اعرف الى اى لقب اصلى ننتسب وانى ابحث لاجد الحقيقة !!! هل من مساعدة ؟ سلام.
     
    1 معجب بهذا.
    saidat56, ‏16 مارس 2016
    #6
  7. oussama9694

    oussama9694 :: عضوية محظورة ::

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    رد: لقب سعيدي

    توجد في تيارت و في بعض المدن في تيارت
    و لي صديق لقبه سعيدي
     
    1 معجب بهذا.
    oussama9694, ‏16 مارس 2016
    #7
  8. saho souhila

    saho souhila :: عضو مُتميز ::

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    رد: لقب سعيدي

    وي سعيدي كاين مام في وهران و العاصمة
     
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    saho souhila, ‏22 مارس 2016
    #8
  9. sϋpèr βoy

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    رد: لقب سعيدي

    انا لقبي قروف ومن باتنة
     
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    sϋpèr βoy, ‏22 مارس 2016
    #9
  10. saidimeryem

    saidimeryem :: عضو منتسِب ::

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    رد: لقب سعيدي

    شكرا يا اصدقاء على هذه الاجابات
     
    saidimeryem, ‏3 أفريل 2016
    #10
  11. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
    :: مشرفة ::
    منتدى الحوار والنقاش الهادف     طاقم المشرفات

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    رد: لقب سعيدي

    كاين سعيدي في تلمسان كدلك
     
    أم منيــــــر, ‏3 أفريل 2016
    #11
  12. سمير الرياحي

    سمير الرياحي :: عضو منتسِب ::

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    رد: لقب سعيدي

    يوجد سعيدي في عين وسارة ولاية الجلفة
    وهم من اولاد رحمان
     
    سمير الرياحي, ‏5 أفريل 2016
    #12
  13. سوهيلة 1986

    سوهيلة 1986 :: عضو منتسِب ::

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    سعيدي كاينين عايلات كبيرة شاوية في باتنة
     
    سوهيلة 1986, ‏6 فيفري 2017
    #13
  14. halima2

    halima2 :: عضو مُشارك ::

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    moi saidi man safsaf tlemcen
     
    halima2, ‏14 فيفري 2017 على 23:33
    #14