الموضوع في 'منتدى الألقاب والأنساب الجزائرية' نشر بواسطة saidimeryem, 5 فيفري 2016.
شكون يحمل لقب سعيدي ويقولي واش من ولاية
رد: لقب سعيدي
ما نعرف ...........
رد: لقب سعيدي
كاينة في عنابة
رد: لقب سعيدي
ana saidi men mila
رد: لقب سعيدي
كاينة وحدا تقرا معايا لقبها سعيدي وتقيم بمدينة العلمة بسطيف
رد: لقب سعيدي
السلام عليكم. انا من ولاية البيض. كانت عائلتنا قبل نهاية الستينيات تحمل لقب " سعيدى " اما اليوم فاصبح لقبنا " سعدى " ولما سالت الوالد رحمه الله عن سبب تغيير اللقب فاجابنى " حتى لا يختلط نسبنا بالعائلة التى تحمل نفس اللقب فى بلدتنا وهى ليست منا ". وعندنا اقارب فى مدينة افلو بولاية الاغواط يحملون لقب " سعيدى ". وما زلت لا اعرف الى اى لقب اصلى ننتسب وانى ابحث لاجد الحقيقة !!! هل من مساعدة ؟ سلام.
رد: لقب سعيدي
توجد في تيارت و في بعض المدن في تيارت
و لي صديق لقبه سعيدي
رد: لقب سعيدي
وي سعيدي كاين مام في وهران و العاصمة
رد: لقب سعيدي
انا لقبي قروف ومن باتنة
رد: لقب سعيدي
شكرا يا اصدقاء على هذه الاجابات
رد: لقب سعيدي
كاين سعيدي في تلمسان كدلك
رد: لقب سعيدي
يوجد سعيدي في عين وسارة ولاية الجلفة
وهم من اولاد رحمان
سعيدي كاينين عايلات كبيرة شاوية في باتنة
moi saidi man safsaf tlemcen
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).