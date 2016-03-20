الليل سرٌ . . أم سحر



كل الجمال...ينقص في الظلام



إلا جمال الليل. .



الليل صديقي ، ورفيقي في الأحزان



لأنه يعطيني الوقت وكل الوقت لأراجع حساباتي



وكل الوقت لأبكي....



فيه ينام الناس ، وتخلد الى النوم ...الا أنا سهرانة



فمادام هناك ليل ، فلم أعد في النهار حيرانة



لا إزعاج مزعج. . .ولا صراخ أطفال في الشوارع...



ولا مشاكل منزلية....من صراخ وعراك....آه كلهم ناموا



الكل نام وتركوني أتمتع بالسكون...



وجعلنا الليل لتسكنوا فيه....كما قال رب الكون



الظلام... ليس بظلام الليل....



الظلام.... هو ظلام الروح...وظلام القلب



الليل كله أنوار مشتعلة لكل عاشق...



ولكل من اشتاق للسكينة....



ولكل من أراد أن يسكن.....



أنا عاشقة الليل ، لأن الليل أسرار



وسهر الليل ، هو هوايتي .... ​