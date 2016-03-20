""عاشقة الليل""

الموضوع في 'أرشيف مـدونات هادئة' نشر بواسطة دعاء الجنات, ‏20 مارس 2016.

  1. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو مُتميز ::

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    الليل سرٌ . . أم سحر

    كل الجمال...ينقص في الظلام

    إلا جمال الليل. .

    الليل صديقي ، ورفيقي في الأحزان

    لأنه يعطيني الوقت وكل الوقت لأراجع حساباتي

    وكل الوقت لأبكي....

    فيه ينام الناس ، وتخلد الى النوم ...الا أنا سهرانة

    فمادام هناك ليل ، فلم أعد في النهار حيرانة

    لا إزعاج مزعج. . .ولا صراخ أطفال في الشوارع...

    ولا مشاكل منزلية....من صراخ وعراك....آه كلهم ناموا

    الكل نام وتركوني أتمتع بالسكون...

    وجعلنا الليل لتسكنوا فيه....كما قال رب الكون

    الظلام... ليس بظلام الليل....

    الظلام.... هو ظلام الروح...وظلام القلب

    الليل كله أنوار مشتعلة لكل عاشق...

    ولكل من اشتاق للسكينة....

    ولكل من أراد أن يسكن.....

    أنا عاشقة الليل ، لأن الليل أسرار

    وسهر الليل ، هو هوايتي ....
     
    1 معجب بهذا.
    دعاء الجنات, ‏20 مارس 2016
    #1
  2. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 نوفمبر 2014
    المشاركات:
    1,408
    الإعجابات المتلقاة:
    3,913
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    ~ما أجمل الألم..لما تهزمه
    وما أجمل الحزن الذي...بيديك تدفنه
    ليس الإنتصار،أن تنتصر على عدوك في معركة! الإنتصار أن تنتصر على شرارة أحزان الماضي
     
    دعاء الجنات, ‏5 مارس 2017 على 21:32
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