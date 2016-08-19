طريقة عمل فورمات ل usb عن طريق terminal

df

sudo umount /dev/sdc1

sudo mkfs.vfat -n 'Ubuntu' -I /dev/sdc1

'NewUsb'

الي هنا انتهي الشرح

في شروحات قادمة انشاء الله السلام عليكم

السلام عليكمفي هاذ الشرح البسيطاقدم لكم طريقة عمل فورمات لمفتاح usb وفلاش ميموريبطريقة بسيطة عن طريق واجهة سطر الاوامر terminal في linuxلنبدء علي بركة الله1 اولا ساقوم بعمل فورمات بصيغة FATعن طريق الامر mkfs.vfatنفتح الترمينال و نكتب الامرلاضهار كافة الاقراص و بارتيشن في الجهازنقوم ب ادخال مفتاح في الجهاز2 نقوم برفع مفتاح usb علي dev لعمل فورمات بطريقة صحيحةعبر الامر :3 الان نقوم بكتابة الامر لعمل فورماتيمكنك تغير اسم الفلاشةلاي اسم تريدننتظرتمة عملية الفورمات بنجاح:regards01: :regards01: :regards01:​