طريقة عمل فورمات ل usb عن طريق terminal

السلام عليكم في هاذ الشرح البسيط اقدم لكم طريقة عمل فورمات لمفتاح usb وفلاش ميموري بطريقة بسيطة عن طريق واجهة سطر الاوامر terminal في linux لنبدء علي بركة الله 1 اولا ساقوم بعمل فورمات بصيغة FAT عن طريق الامر mkfs.vfat نفتح الترمينال و نكتب الامر df لاضهار كافة الاقراص و بارتيشن في الجهاز نقوم ب ادخال مفتاح في الجهاز 2 نقوم برفع مفتاح usb علي dev لعمل فورمات بطريقة صحيحة عبر الامر : sudo umount /dev/sdc1 3 الان نقوم بكتابة الامر لعمل فورمات sudo mkfs.vfat -n 'Ubuntu' -I /dev/sdc1 يمكنك تغير اسم الفلاشة 'NewUsb' لاي اسم تريد ننتظر تمة عملية الفورمات بنجاح الي هنا انتهي الشرح في شروحات قادمة انشاء الله السلام عليكم :regards01: :regards01: :regards01: