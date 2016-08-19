طريقة عمل فورمات ل usb عن طريق terminal

الموضوع في 'ركن نظام تشغيل لينكس - Linux' نشر بواسطة Msb security, ‏23 أفريل 2016.

  1. Msb security

    Msb security :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم
    في هاذ الشرح البسيط
    اقدم لكم طريقة عمل فورمات لمفتاح usb وفلاش ميموري
    بطريقة بسيطة عن طريق واجهة سطر الاوامر terminal في linux

    لنبدء علي بركة الله

    1 اولا ساقوم بعمل فورمات بصيغة FAT
    عن طريق الامر mkfs.vfat

    نفتح الترمينال و نكتب الامر
    df


    لاضهار كافة الاقراص و بارتيشن في الجهاز

    [​IMG]

    نقوم ب ادخال مفتاح في الجهاز

    [​IMG]

    [​IMG]


    2 نقوم برفع مفتاح usb علي dev لعمل فورمات بطريقة صحيحة

    عبر الامر : sudo umount /dev/sdc1

    [​IMG]

    3 الان نقوم بكتابة الامر لعمل فورمات

    sudo mkfs.vfat -n 'Ubuntu' -I /dev/sdc1
    يمكنك تغير اسم الفلاشة 'NewUsb' لاي اسم تريد

    [​IMG]

    ننتظر

    [​IMG]

    تمة عملية الفورمات بنجاح

    [​IMG]

    [​IMG]


    الي هنا انتهي الشرح
    في شروحات قادمة انشاء الله السلام عليكم

    :regards01: :regards01: :regards01:​
     
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    Msb security, ‏23 أفريل 2016
    #1
  2. thizirii

    thizirii :: عضو مُشارك ::

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    رد: طريقة عمل فورمات ل usb عن طريق terminal

    شكراا لك استفدت كثيراا من الطريقة
    ’’
     
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    thizirii, ‏19 أوت 2016
    #2
  3. ابوندى

    ابوندى :: عضو شرفي ::

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    رد: طريقة عمل فورمات ل usb عن طريق terminal

    وعليكم السلام
    بارك الله فيك
     
    1 معجب بهذا.
    ابوندى, ‏19 أوت 2016
    #3
  4. Msb security

    Msb security :: عضو مُتميز ::

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    رد: طريقة عمل فورمات ل usb عن طريق terminal

    اهلا بيك اختي
    الحمد الله
    ربي يوفقك وشكراا لك :)
     
    Msb security, ‏21 أوت 2016
    #4
  5. Msb security

    Msb security :: عضو مُتميز ::

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    رد: طريقة عمل فورمات ل usb عن طريق terminal

    سلام
    وفيك بركة اخي ابوندي
    ربي يحفضك وشكرا لمرورك :regards01:
     
    Msb security, ‏21 أوت 2016
    #5
  6. djatv

    djatv :: عضو منتسِب ::

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    ربي يبارك فيك يا اخي و يوفقك
     
    djatv, ‏16 ديسمبر 2017 على 17:33
    #6

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